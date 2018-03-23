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фондовый рынок 23.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:11 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.03.18 США



Фондовые индексы США резко упали в четверг, показав худшее снижение за последние недели, поскольку вероятность торговой войны с Китаем вызвало широкомасштабную распродажу.



Снижение ускорилось во время дневной торговли, подталкивая S&P500 к отрицательной территории с начала года, что показало признаки паники. Также сказывалось на настроениях последнее заявление Федерального резерва в среду, что вызвало вопросы о политике процентных ставок, слабость акций Facebook, которая привела к снижению сектора технологий, и отставка главного адвоката президента Дональда Трампа, что добавило еще один элемент политической неопределенности для инвесторов.

Трамп в четверг подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Президент сказал, что относится к Китаю как к друзьям и уважает председателя КНР Си Цзиньпина, однако у США самый большой торговый дефицит из всех стран мира.



Инвесторы также реагируют на итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленные в среду. Помимо повышения процентной ставки на 0,25 процентных пункта ФРС подтвердила дальнейшие темпы повышения ставки в текущем году - планируется еще два повышения. Однако почти половина членов комитета по открытым рынкам высказались за еще три повышения ставки в 2018 году. В 2019-2020 годах члены совета регулятора также ожидают более резких темпов повышения ставки.



В заявлении ФРС были моменты, которые можно интерпретировать как «голубиные», а есть скорее «ястребиные», поэтому рынок пытается понять. К какому лагерю относится новый глава регулятора.

Кроме того, министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 марта, выросло на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 229 тысяч, при этом эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя на 1 тысячу, до 225 тысяч заявок.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 723,42 пункта, или 2,9%, до 23 957,89 пункта. Снижение привело к тому, что средний показатель по голубым фишкам достиг самого низкого уровня с 8 февраля. На нынешних уровнях он на 10% ниже рекордного максимума в начале этого года.



Индекс S&P500 упал на 68,24 пункта до 2,643,69 пункта, потеряв 2,5%. Индекс стал отрицательным с начала торгов года и на 8% ниже своего рекордного максимума. Он закрылся на самом низком уровне с 9 февраля.



Индекс Nasdaq потерял 178,61 пункта, или 2,4%, до 7 166,68 пункта.



Для всех трех индексов спад был самым большим однодневным снижением с 8 февраля.



Снижение было широким - 10 из 11 секторов индекса S&P500 снизились. Восемь из 11 упали более чем на 1%, а финансовый сектор стал самым слабым сектором в четверг, потеряв 3,7% и упав до шестинедельного минимума. Промышленные акции, которые считаются наиболее чувствительными к торговой политике, потеряли 3,3%.



Единственной положительной отраслевой группой дня были коммунальные услуги, которые выросли на 0,4%.



Индекс волатильности Cboe VIX подскочил на 31% до 23,35, вернувшись выше своего долгосрочного среднего значения 20. Так называемый «индекс страха» Уолл-стрит в 2018 году более чем удвоился.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 723,42 пункта, или 2,9%, до 23 957,89 пункта.



Индекс S&P500 упал на 68,24 пункта до 2,643,69 пункта, потеряв 2,5%.



Индекс Nasdaq потерял 178,61 пункта, или 2,4%, до 7 166,68 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в четверг снизился, достигнув минимального уровня за три недели. Факторами давления стали опасения в отношении торговой войны, так как США предприняли новые шаги в отношении тарифов для Китая, что может уменьшить мировой экономический рост. Другим фактором давления стало снижение индексов деловой активности в еврозоне.



Банк Англии на заседании по денежной политике оставил процентную ставку без изменений, как и ожидалось, и не развеял ожидания о возможном ужесточении денежной политики на заседании в мае. Банк Англии оставил процентную ставку на 0,5%, распределение голосов в комитете по денежной политике составило 7 к 2. Это, а также признаки роста зарплат, предполагают, что банк становится готов к повышению ставок в мае.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,55%, уровень закрытия стал минимальным со 2 марта.



Распродажа на европейском рынке усилилась при снижении рынка в США на открытии. Акции были под давлением ожиданий объявления администрацией Трампа новых мер то ограничению импорта Китая и открытия его рынка для иностранной конкуренции. После закрытия европейских рынков президент Трамп сказал, что дал поручение представителям по внешней торговле составить список тарифов китайских товаров на $60 млрд.



Эти меры могут обострить долговременное противостояние, в котором США обвиняют Китай в следовании несправедливым торговым практикам.



Европейские акции снижались в течение сессии после выхода данных от IHS Markit по индексам деловой активности в еврозоне, которые были хуже ожиданий. Индекс менеджеров по закупкам (общий для сферы услуг и промышленности) от IHS Markit в марте, по предварительным данным, был 55,3 — это минимум за 14 месяцев. Среднее ожидание аналитиков было 56,8.



Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo в марте немного снизился. Ifo отмечает, что опрос показывает — угроза протекционизма в мировой торговле ослабляет уверенности в крупнейшей экономике еврозоны.



Положительное сальдо текущего счета еврозоны в январе было Є 37,6 млрд., наибольшее за четыре месяца.



Объем розничных продаж в Великобритании в феврале вырос на 0,8%, что выше среднего прогноза аналитиков.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,55%, уровень закрытия стал минимальным со 2 марта.



Британский FTSE 100 просел на 1,23% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 6 952,59 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,7% до 12 100,08 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,38% — на отметке 5 167,21 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы рухнули в среднем на 2,5-4,5% после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,18%, до 2416,76 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 3,39%, до 3152,76 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,49%, до 1766,61 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index потерял 2,45%, достигнув 30309,29 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,96%, до 5820,7 пункта.



Японский Nikkei 225 упал на 4,51%, до 20617,86 пункта.



Давление на настроения азиатских инвесторов оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».



Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин. По словам президента США, введение торговых ограничений в отношении Китая будет стоить Пекину 60 миллиардов долларов.



После данного решения президента США министерство коммерции Китая ранее в пятницу опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер против этих действий.



Аналитик UBS Securities Гао Тин полагает, что тарифы, предлагаемые президентом США, могут привести к замедлению темпов роста ВВП Китая в 2018 году на 0,1%.



Данные шаги со стороны США и Китая усилили опасения инвесторов относительно возможной глобальной торговой войны и привели к сокращению спроса на рискованные активы. Например, инвесторы начали скупать более надежную иену, которая в результате торгуется на максимумах к доллару с ноября 2016 года. Укрепление иены, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на акции японских экспортеров и фондовый рынок страны в целом.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 1,02% - до 2285,76 пункта.

В свою очередь индекс РТС снизился на 0,88% и составил 1258,89 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,9% - до $68,84 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,75%, «АЛРОСы» — на 1%, «Газпрома» — на 1,63%, Московской биржи — на 1,16%.



Российский фондовый рынок в четверг вечером вернулся к продажам после небольшой паузы. Проход индекса Мосбиржи выше 2 300 пунктов, похоже, инвесторы сочли избыточным оптимизмом, хотя особенного негатива во внешнем фоне и новостей конъюнктуре не слишком много. Рублевый индикатор возвращается, таким образом, в прежний краткосрочный диапазон 2 250—2 300 пунктов. Индекс РТС пока выглядит неоднозначно, показательным будет торговый день 23-го, вероятный диапазон торговли составляет 1 250—1 270 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 22 марта, повысился на 0,02 пункта или на 0,01% до уровня 355,02 пунктов.



Объем торгов за день составил 61,15 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось в среду 21 марта, ПФТС-индекс повысился на 2,87 пункта или на 0,81% до уровня 355,00 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,96 пунктов или на 12,68% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются после публикации итогов заседания FOMC Федрезерва США и комментариев регулятора.



По состоянию на 7.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,77%, до 3255,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1855,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 31209,09 пункта.

Корейский KOSPI поднимался на 0,49%, до 2497,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,19%, до 5938,7 пункта, Nikkei 225 - рос на 0,63%, до 21514,67 пункта.

В среду вечером FOMC Федрезерва США повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.

Вместе с этим регулятор повысил прогноз по росту экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%.



При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%, то есть еще два, кроме мартовского повышения. В результате этого решения американские индексы закрылись в «красной зоне» - снижением на 0,2-0,3%, биржи АТР также оказались под некоторым давлением.



Вслед за решением ФРС Народный банк Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. В последний раз китайский центробанк повышал краткосрочные процентные ставки в декабре 2017 года.



Японский индекс Nikkei 225 поднимается после того, как в среду не торговался в связи с государственным праздником в стране. В пятницу, 23 марта, инвесторы ожидают статистику по инфляции Японии в феврале. В январе инфляция составила в годовом выражении 1,4%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга преимущественно снизились после того, как ФРС США впервые в текущем году повысила базовую ставку, а вслед за ним краткосрочную процентную ставку повысил и Народный банк (ЦБ) Китая.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,44%, до 2496,02 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,53%, до 3263,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1849,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,1%, до 31071,05 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%, достигнув 5937,2 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,99%, до 21591,99 пункта.



В среду вечером FOMC Федрезерва США ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.

В то же время регулятор повысил прогноз роста экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.



Заявления ФРС показали, что регулятор стремится найти баланс между тем, чтобы продемонстрировать необходимость повышения ставок в долгосрочной перспективе, и тем, чтобы не слишком сильно раскачивать настроения на рынке, который ждет три повышения в 2018 году.



Вслед за решением ФРС ЦБ Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. Китайский центробанк повысил краткосрочные процентные ставки также впервые в этом году.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.40 Киева просел на 0,78% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 6 983,936 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,86% и был равен 12 202,73 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,91%, находился на отметке 5 192,02 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,32% - до 1658,16 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01%, до 355,02 пункта.



Объем торгов на УБ составил 58,04 млн. грн., в том числе акциями – 2,6 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 61,15 млн. грн., в том числе акциями – 0,36 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели только акции Укрнафты (-1,65%).

Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,66%), Турбоатома (+0,63%) и Центрэнерго (+0,28%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,7%) и Центрэнерго (-0,8%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,25% - до 511,38 пункта при объеме торгов 5,47 млн. злотых (43,76 млн. грн.).



Среди индексных акций дешевели бумаги «Кернела» (-3,1%) и «Астарты» (-0,19%).

С ростом стоимости торговались акции KSG Agro (+4,68%) и «Агротона» (+0,9%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются в среднем на 3% на новостях о том, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении КНР.



По состоянию на 06.52 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 3,27% - до 3156,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,62%, до 1782,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,81% - до 30199,01 пункта. Китайские площадки тянут за собой вниз остальные индексы региона.



Корейский KOSPI падал на 2,44%, до 2439,29 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 2%, до 5818,4 пункта, японский Nikkei 225 рухнул на 4,19%, до 20687,3 пункта.



Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США.

В пятницу министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на действия США.



Эти события свидетельствуют о значительном нарастании напряженности в торговых отношениях США и Китая. В центре внимания - то, как Китай реагирует на действия США и любую другую потенциальную эскалацию конфликта.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы рухнули в среднем на 2,5-4,5% после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,18%, до 2416,76 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 3,39%, до 3152,76 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,49%, до 1766,61 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index потерял 2,45%, достигнув 30309,29 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,96%, до 5820,7 пункта.



Японский Nikkei 225 упал на 4,51%, до 20617,86 пункта.



Давление на настроения азиатских инвесторов оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».



Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин. По словам президента США, введение торговых ограничений в отношении Китая будет стоить Пекину 60 миллиардов долларов.



После данного решения президента США министерство коммерции Китая ранее в пятницу опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер против этих действий.



Аналитик UBS Securities Гао Тин полагает, что тарифы, предлагаемые президентом США, могут привести к замедлению темпов роста ВВП Китая в 2018 году на 0,1%.



Данные шаги со стороны США и Китая усилили опасения инвесторов относительно возможной глобальной торговой войны и привели к сокращению спроса на рискованные активы. Например, инвесторы начали скупать более надежную иену, которая в результате торгуется на максимумах к доллару с ноября 2016 года. Укрепление иены, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на акции японских экспортеров и фондовый рынок страны в целом.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.05 Киева просел на 0,77% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 6 898,27 пункта.



Немецкий DAX понизился на 2,09% и был равен 11 847,76 пункта.



Французский САС 40, упав на 1,91%, находился на отметке 5 068,47 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США резко упали в четверг, показав худшее снижение за последние недели, поскольку вероятность торговой войны с Китаем вызвало широкомасштабную распродажу.Снижение ускорилось во время дневной торговли, подталкивая S&P500 к отрицательной территории с начала года, что показало признаки паники. Также сказывалось на настроениях последнее заявление Федерального резерва в среду, что вызвало вопросы о политике процентных ставок, слабость акций Facebook, которая привела к снижению сектора технологий, и отставка главного адвоката президента Дональда Трампа, что добавило еще один элемент политической неопределенности для инвесторов.Трамп в четверг подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.Президент сказал, что относится к Китаю как к друзьям и уважает председателя КНР Си Цзиньпина, однако у США самый большой торговый дефицит из всех стран мира.Инвесторы также реагируют на итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленные в среду. Помимо повышения процентной ставки на 0,25 процентных пункта ФРС подтвердила дальнейшие темпы повышения ставки в текущем году - планируется еще два повышения. Однако почти половина членов комитета по открытым рынкам высказались за еще три повышения ставки в 2018 году. В 2019-2020 годах члены совета регулятора также ожидают более резких темпов повышения ставки.В заявлении ФРС были моменты, которые можно интерпретировать как «голубиные», а есть скорее «ястребиные», поэтому рынок пытается понять. К какому лагерю относится новый глава регулятора.Кроме того, министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 марта, выросло на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 229 тысяч, при этом эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя на 1 тысячу, до 225 тысяч заявок.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 723,42 пункта, или 2,9%, до 23 957,89 пункта. Снижение привело к тому, что средний показатель по голубым фишкам достиг самого низкого уровня с 8 февраля. На нынешних уровнях он на 10% ниже рекордного максимума в начале этого года.Индекс S&P500 упал на 68,24 пункта до 2,643,69 пункта, потеряв 2,5%. Индекс стал отрицательным с начала торгов года и на 8% ниже своего рекордного максимума. Он закрылся на самом низком уровне с 9 февраля.Индекс Nasdaq потерял 178,61 пункта, или 2,4%, до 7 166,68 пункта.Для всех трех индексов спад был самым большим однодневным снижением с 8 февраля.Снижение было широким - 10 из 11 секторов индекса S&P500 снизились. Восемь из 11 упали более чем на 1%, а финансовый сектор стал самым слабым сектором в четверг, потеряв 3,7% и упав до шестинедельного минимума. Промышленные акции, которые считаются наиболее чувствительными к торговой политике, потеряли 3,3%.Единственной положительной отраслевой группой дня были коммунальные услуги, которые выросли на 0,4%.Индекс волатильности Cboe VIX подскочил на 31% до 23,35, вернувшись выше своего долгосрочного среднего значения 20. Так называемый «индекс страха» Уолл-стрит в 2018 году более чем удвоился.Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в четверг снизился, достигнув минимального уровня за три недели. Факторами давления стали опасения в отношении торговой войны, так как США предприняли новые шаги в отношении тарифов для Китая, что может уменьшить мировой экономический рост. Другим фактором давления стало снижение индексов деловой активности в еврозоне.Банк Англии на заседании по денежной политике оставил процентную ставку без изменений, как и ожидалось, и не развеял ожидания о возможном ужесточении денежной политики на заседании в мае. Банк Англии оставил процентную ставку на 0,5%, распределение голосов в комитете по денежной политике составило 7 к 2. Это, а также признаки роста зарплат, предполагают, что банк становится готов к повышению ставок в мае.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,55%, уровень закрытия стал минимальным со 2 марта.Распродажа на европейском рынке усилилась при снижении рынка в США на открытии. Акции были под давлением ожиданий объявления администрацией Трампа новых мер то ограничению импорта Китая и открытия его рынка для иностранной конкуренции. После закрытия европейских рынков президент Трамп сказал, что дал поручение представителям по внешней торговле составить список тарифов китайских товаров на $60 млрд.Эти меры могут обострить долговременное противостояние, в котором США обвиняют Китай в следовании несправедливым торговым практикам.Европейские акции снижались в течение сессии после выхода данных от IHS Markit по индексам деловой активности в еврозоне, которые были хуже ожиданий. Индекс менеджеров по закупкам (общий для сферы услуг и промышленности) от IHS Markit в марте, по предварительным данным, был 55,3 — это минимум за 14 месяцев. Среднее ожидание аналитиков было 56,8.Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo в марте немного снизился. Ifo отмечает, что опрос показывает — угроза протекционизма в мировой торговле ослабляет уверенности в крупнейшей экономике еврозоны.Положительное сальдо текущего счета еврозоны в январе было Є 37,6 млрд., наибольшее за четыре месяца.Объем розничных продаж в Великобритании в феврале вырос на 0,8%, что выше среднего прогноза аналитиков.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы рухнули в среднем на 2,5-4,5% после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая.Давление на настроения азиатских инвесторов оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин. По словам президента США, введение торговых ограничений в отношении Китая будет стоить Пекину 60 миллиардов долларов.После данного решения президента США министерство коммерции Китая ранее в пятницу опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер против этих действий.Аналитик UBS Securities Гао Тин полагает, что тарифы, предлагаемые президентом США, могут привести к замедлению темпов роста ВВП Китая в 2018 году на 0,1%.Данные шаги со стороны США и Китая усилили опасения инвесторов относительно возможной глобальной торговой войны и привели к сокращению спроса на рискованные активы. Например, инвесторы начали скупать более надежную иену, которая в результате торгуется на максимумах к доллару с ноября 2016 года. Укрепление иены, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на акции японских экспортеров и фондовый рынок страны в целом.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,75%, «АЛРОСы» — на 1%, «Газпрома» — на 1,63%, Московской биржи — на 1,16%.Российский фондовый рынок в четверг вечером вернулся к продажам после небольшой паузы. Проход индекса Мосбиржи выше 2 300 пунктов, похоже, инвесторы сочли избыточным оптимизмом, хотя особенного негатива во внешнем фоне и новостей конъюнктуре не слишком много. Рублевый индикатор возвращается, таким образом, в прежний краткосрочный диапазон 2 250—2 300 пунктов. Индекс РТС пока выглядит неоднозначно, показательным будет торговый день 23-го, вероятный диапазон торговли составляет 1 250—1 270 пунктов.Как сообщалось в среду 21 марта, ПФТС-индекс повысился на 2,87 пункта или на 0,81% до уровня 355,00 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,96 пунктов или на 12,68% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 марта, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62576 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3731 раз. Подякували: 7076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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