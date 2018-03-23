Итоги: Мировой фондовый рынок 23.03.18

Фондовые индексы США резко упали в четверг, показав худшее снижение за последние недели, поскольку вероятность торговой войны с Китаем вызвало широкомасштабную распродажу.
Снижение ускорилось во время дневной торговли, подталкивая S&P500 к отрицательной территории с начала года, что показало признаки паники. Также сказывалось на настроениях последнее заявление Федерального резерва в среду, что вызвало вопросы о политике процентных ставок, слабость акций Facebook, которая привела к снижению сектора технологий, и отставка главного адвоката президента Дональда Трампа, что добавило еще один элемент политической неопределенности для инвесторов.
Трамп в четверг подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Президент сказал, что относится к Китаю как к друзьям и уважает председателя КНР Си Цзиньпина, однако у США самый большой торговый дефицит из всех стран мира.
Инвесторы также реагируют на итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленные в среду. Помимо повышения процентной ставки на 0,25 процентных пункта ФРС подтвердила дальнейшие темпы повышения ставки в текущем году - планируется еще два повышения. Однако почти половина членов комитета по открытым рынкам высказались за еще три повышения ставки в 2018 году. В 2019-2020 годах члены совета регулятора также ожидают более резких темпов повышения ставки.
В заявлении ФРС были моменты, которые можно интерпретировать как «голубиные», а есть скорее «ястребиные», поэтому рынок пытается понять. К какому лагерю относится новый глава регулятора.
Кроме того, министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 марта, выросло на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 229 тысяч, при этом эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя на 1 тысячу, до 225 тысяч заявок.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 723,42 пункта, или 2,9%, до 23 957,89 пункта. Снижение привело к тому, что средний показатель по голубым фишкам достиг самого низкого уровня с 8 февраля. На нынешних уровнях он на 10% ниже рекордного максимума в начале этого года.
Индекс S&P500 упал на 68,24 пункта до 2,643,69 пункта, потеряв 2,5%. Индекс стал отрицательным с начала торгов года и на 8% ниже своего рекордного максимума. Он закрылся на самом низком уровне с 9 февраля.
Индекс Nasdaq потерял 178,61 пункта, или 2,4%, до 7 166,68 пункта.
Для всех трех индексов спад был самым большим однодневным снижением с 8 февраля.
Снижение было широким - 10 из 11 секторов индекса S&P500 снизились. Восемь из 11 упали более чем на 1%, а финансовый сектор стал самым слабым сектором в четверг, потеряв 3,7% и упав до шестинедельного минимума. Промышленные акции, которые считаются наиболее чувствительными к торговой политике, потеряли 3,3%.
Единственной положительной отраслевой группой дня были коммунальные услуги, которые выросли на 0,4%.
Индекс волатильности Cboe VIX подскочил на 31% до 23,35, вернувшись выше своего долгосрочного среднего значения 20. Так называемый «индекс страха» Уолл-стрит в 2018 году более чем удвоился.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 723,42 пункта, или 2,9%, до 23 957,89 пункта.
Индекс S&P500 упал на 68,24 пункта до 2,643,69 пункта, потеряв 2,5%.
Индекс Nasdaq потерял 178,61 пункта, или 2,4%, до 7 166,68 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок в четверг снизился, достигнув минимального уровня за три недели. Факторами давления стали опасения в отношении торговой войны, так как США предприняли новые шаги в отношении тарифов для Китая, что может уменьшить мировой экономический рост. Другим фактором давления стало снижение индексов деловой активности в еврозоне.
Банк Англии на заседании по денежной политике оставил процентную ставку без изменений, как и ожидалось, и не развеял ожидания о возможном ужесточении денежной политики на заседании в мае. Банк Англии оставил процентную ставку на 0,5%, распределение голосов в комитете по денежной политике составило 7 к 2. Это, а также признаки роста зарплат, предполагают, что банк становится готов к повышению ставок в мае.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,55%, уровень закрытия стал минимальным со 2 марта.
Распродажа на европейском рынке усилилась при снижении рынка в США на открытии. Акции были под давлением ожиданий объявления администрацией Трампа новых мер то ограничению импорта Китая и открытия его рынка для иностранной конкуренции. После закрытия европейских рынков президент Трамп сказал, что дал поручение представителям по внешней торговле составить список тарифов китайских товаров на $60 млрд.
Эти меры могут обострить долговременное противостояние, в котором США обвиняют Китай в следовании несправедливым торговым практикам.
Европейские акции снижались в течение сессии после выхода данных от IHS Markit по индексам деловой активности в еврозоне, которые были хуже ожиданий. Индекс менеджеров по закупкам (общий для сферы услуг и промышленности) от IHS Markit в марте, по предварительным данным, был 55,3 — это минимум за 14 месяцев. Среднее ожидание аналитиков было 56,8.
Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo в марте немного снизился. Ifo отмечает, что опрос показывает — угроза протекционизма в мировой торговле ослабляет уверенности в крупнейшей экономике еврозоны.
Положительное сальдо текущего счета еврозоны в январе было Є 37,6 млрд., наибольшее за четыре месяца.
Объем розничных продаж в Великобритании в феврале вырос на 0,8%, что выше среднего прогноза аналитиков.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,55%, уровень закрытия стал минимальным со 2 марта.
Британский FTSE 100 просел на 1,23% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 6 952,59 пункта.
Немецкий DAX понизился на 1,7% до 12 100,08 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,38% — на отметке 5 167,21 пункта.
Азия
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы рухнули в среднем на 2,5-4,5% после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,18%, до 2416,76 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 3,39%, до 3152,76 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,49%, до 1766,61 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index потерял 2,45%, достигнув 30309,29 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,96%, до 5820,7 пункта.
Японский Nikkei 225 упал на 4,51%, до 20617,86 пункта.
Давление на настроения азиатских инвесторов оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».
Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин. По словам президента США, введение торговых ограничений в отношении Китая будет стоить Пекину 60 миллиардов долларов.
После данного решения президента США министерство коммерции Китая ранее в пятницу опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер против этих действий.
Аналитик UBS Securities Гао Тин полагает, что тарифы, предлагаемые президентом США, могут привести к замедлению темпов роста ВВП Китая в 2018 году на 0,1%.
Данные шаги со стороны США и Китая усилили опасения инвесторов относительно возможной глобальной торговой войны и привели к сокращению спроса на рискованные активы. Например, инвесторы начали скупать более надежную иену, которая в результате торгуется на максимумах к доллару с ноября 2016 года. Укрепление иены, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на акции японских экспортеров и фондовый рынок страны в целом.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 1,02% - до 2285,76 пункта.
В свою очередь индекс РТС снизился на 0,88% и составил 1258,89 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,9% - до $68,84 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 1,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,75%, «АЛРОСы» — на 1%, «Газпрома» — на 1,63%, Московской биржи — на 1,16%.
Российский фондовый рынок в четверг вечером вернулся к продажам после небольшой паузы. Проход индекса Мосбиржи выше 2 300 пунктов, похоже, инвесторы сочли избыточным оптимизмом, хотя особенного негатива во внешнем фоне и новостей конъюнктуре не слишком много. Рублевый индикатор возвращается, таким образом, в прежний краткосрочный диапазон 2 250—2 300 пунктов. Индекс РТС пока выглядит неоднозначно, показательным будет торговый день 23-го, вероятный диапазон торговли составляет 1 250—1 270 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 22 марта, повысился на 0,02 пункта или на 0,01% до уровня 355,02 пунктов.
Объем торгов за день составил 61,15 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.
Как сообщалось в среду 21 марта, ПФТС-индекс повысился на 2,87 пункта или на 0,81% до уровня 355,00 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,96 пунктов или на 12,68% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются после публикации итогов заседания FOMC Федрезерва США и комментариев регулятора.
По состоянию на 7.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,77%, до 3255,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1855,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 31209,09 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,49%, до 2497,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,19%, до 5938,7 пункта, Nikkei 225 - рос на 0,63%, до 21514,67 пункта.
В среду вечером FOMC Федрезерва США повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.
Вместе с этим регулятор повысил прогноз по росту экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%.
При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%, то есть еще два, кроме мартовского повышения. В результате этого решения американские индексы закрылись в «красной зоне» - снижением на 0,2-0,3%, биржи АТР также оказались под некоторым давлением.
Вслед за решением ФРС Народный банк Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. В последний раз китайский центробанк повышал краткосрочные процентные ставки в декабре 2017 года.
Японский индекс Nikkei 225 поднимается после того, как в среду не торговался в связи с государственным праздником в стране. В пятницу, 23 марта, инвесторы ожидают статистику по инфляции Японии в феврале. В январе инфляция составила в годовом выражении 1,4%.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга преимущественно снизились после того, как ФРС США впервые в текущем году повысила базовую ставку, а вслед за ним краткосрочную процентную ставку повысил и Народный банк (ЦБ) Китая.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,44%, до 2496,02 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,53%, до 3263,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1849,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,1%, до 31071,05 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%, достигнув 5937,2 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,99%, до 21591,99 пункта.
В среду вечером FOMC Федрезерва США ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.
В то же время регулятор повысил прогноз роста экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.
Заявления ФРС показали, что регулятор стремится найти баланс между тем, чтобы продемонстрировать необходимость повышения ставок в долгосрочной перспективе, и тем, чтобы не слишком сильно раскачивать настроения на рынке, который ждет три повышения в 2018 году.
Вслед за решением ФРС ЦБ Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. Китайский центробанк повысил краткосрочные процентные ставки также впервые в этом году.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.40 Киева просел на 0,78% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 6 983,936 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,86% и был равен 12 202,73 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,91%, находился на отметке 5 192,02 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,32% - до 1658,16 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01%, до 355,02 пункта.
Объем торгов на УБ составил 58,04 млн. грн., в том числе акциями – 2,6 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 61,15 млн. грн., в том числе акциями – 0,36 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели только акции Укрнафты (-1,65%).
Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,66%), Турбоатома (+0,63%) и Центрэнерго (+0,28%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,7%) и Центрэнерго (-0,8%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,25% - до 511,38 пункта при объеме торгов 5,47 млн. злотых (43,76 млн. грн.).
Среди индексных акций дешевели бумаги «Кернела» (-3,1%) и «Астарты» (-0,19%).
С ростом стоимости торговались акции KSG Agro (+4,68%) и «Агротона» (+0,9%).
К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются в среднем на 3% на новостях о том, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении КНР.
По состоянию на 06.52 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 3,27% - до 3156,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,62%, до 1782,58 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,81% - до 30199,01 пункта. Китайские площадки тянут за собой вниз остальные индексы региона.
Корейский KOSPI падал на 2,44%, до 2439,29 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 2%, до 5818,4 пункта, японский Nikkei 225 рухнул на 4,19%, до 20687,3 пункта.
Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США.
В пятницу министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на действия США.
Эти события свидетельствуют о значительном нарастании напряженности в торговых отношениях США и Китая. В центре внимания - то, как Китай реагирует на действия США и любую другую потенциальную эскалацию конфликта.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы рухнули в среднем на 2,5-4,5% после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,18%, до 2416,76 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 3,39%, до 3152,76 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,49%, до 1766,61 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index потерял 2,45%, достигнув 30309,29 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,96%, до 5820,7 пункта.
Японский Nikkei 225 упал на 4,51%, до 20617,86 пункта.
Давление на настроения азиатских инвесторов оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».
Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин. По словам президента США, введение торговых ограничений в отношении Китая будет стоить Пекину 60 миллиардов долларов.
После данного решения президента США министерство коммерции Китая ранее в пятницу опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер против этих действий.
Аналитик UBS Securities Гао Тин полагает, что тарифы, предлагаемые президентом США, могут привести к замедлению темпов роста ВВП Китая в 2018 году на 0,1%.
Данные шаги со стороны США и Китая усилили опасения инвесторов относительно возможной глобальной торговой войны и привели к сокращению спроса на рискованные активы. Например, инвесторы начали скупать более надежную иену, которая в результате торгуется на максимумах к доллару с ноября 2016 года. Укрепление иены, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на акции японских экспортеров и фондовый рынок страны в целом.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.05 Киева просел на 0,77% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 6 898,27 пункта.
Немецкий DAX понизился на 2,09% и был равен 11 847,76 пункта.
Французский САС 40, упав на 1,91%, находился на отметке 5 068,47 пункта.
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