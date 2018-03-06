Згідно з повідомленням про збори акціонерів компанії 24 квітня, її активи за минулий рік скоротилися на 2,4% - до 313,11 млн грн.
Дивися повний текст Київський завод шампанських вин отримав 63 млн грн чистого збитку.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 18:08
Київський завод шампанських вин отримав 63 млн грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київський завод шампанських вин отримав 63 млн грн чистого збитку.
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:08
давно пора банкротить и построить 15-20 новостроечек
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:50
После очередного подорожания шампанское стало исключительно праздничным напитком. Его теперь покупают только на Новый год, свадьбу, день рождения и 8 марта. В остальные дни предпочитают быть "язвенниками и трезвенниками".
Додано: Нед 25 бер, 2018 02:50
warlamp та да, дешевле бутылки казенки...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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