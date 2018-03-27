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Коллекторы угрожают убить меня и мою семью
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:34

Коллекторы угрожают убить меня и мою семью

Здравствуйте меня зовут Анна , мне 27лет.Живу в Украине. г Запорожье. Не думала что случится когда то простить помощи , но ситуация у меня безвыходная. Я мать одиночка ,10 месяцев назад родила ребенка ( любимого и очень желанного, раньше забеременеть вообще не получалось ,этот ребенок просто подарок)Отец ребенка нас бросил еще с момента беременности. Беременность протекала с осложнениями ,роды с последствиями ,денег не хватало и тогда я попалась в капкан микро займов. Когда были нужны деньги я брала микрозайм. На погашение этого брала следующий и т.д. Денег не хватало и ребенка нужно кормить ,я все глубже проваливалась на дно долговой ямы. В декрете я не сидела , как только восстановилась после родов пошла работать , по тем дням когда есть с кем оставить ребенка. Я живу с мамой , кроме мамы и дочки у меня никого на всем белом свете нет, даже друзей. Сейчас когда сумма микро займов и кредитов просто огромна ( мама чтоб вытащить меня с этой ситуации набралась кредитов и займов тоже) ис долгами по коммуналке все вместе составило порядком 350 тысяч гривен, я больше уже не могу плотить и пошли просрочки, проценты по кредитам с 2% в день стали 3%в день +12% штраф на 4е сутки. Коллекторы угрожаю мне и моей семье. Я не знаю что мне делать. Начали сдавать нервы ,думала покончить с собой чтоб остановить все это, но глядя на спящую дочку представила как моя малышка потом всю жизнь будет плакать по маме и не смогла. ..Я умоляю помогите мне, мне неккому обратиться у меня никого просто нет, Помогите кто чем может выбраться с самого дна долговой западни. Может быть у кого то есть юридическое образование и он может хотя бы проконсультировать бесплатно, может быть кто то может помочь с детскими вещами и памперсами, может кто то поможет хоть немного с оплатой коммуналке .(пришло письмо что если не заплачу в течении недели долг отключат газ) ..Я прошу от безвыходной ситуации, пожалуйста, все документы подтверждающие долг и предоставлю ,за любую помощь отчитаюсь чеками, Пожалуйста, помогите мне больше неоткуда ждать помощи.
Мой номер : +380970261839
Почта : EMILI5080@рамблер.ру (рамблер ру мальнткми английскими буквами) если не получаеться отправить на рамблер Kelesha1967@укр.нэт (укр нэт английскими маленькими буквами)
emili5080
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:44

  emili5080 написав:Здравствуйте меня зовут Анна , мне 27лет.Живу в Украине. г Запорожье. Не думала что случится когда то простить помощи , но ситуация у меня безвыходная. Я мать одиночка ,10 месяцев назад родила ребенка ( любимого и очень желанного, раньше забеременеть вообще не получалось ,этот ребенок просто подарок)Отец ребенка нас бросил еще с момента беременности. Беременность протекала с осложнениями ,роды с последствиями ,денег не хватало и тогда я попалась в капкан микро займов. Когда были нужны деньги я брала микрозайм. На погашение этого брала следующий и т.д. Денег не хватало и ребенка нужно кормить ,я все глубже проваливалась на дно долговой ямы. В декрете я не сидела , как только восстановилась после родов пошла работать , по тем дням когда есть с кем оставить ребенка. Я живу с мамой , кроме мамы и дочки у меня никого на всем белом свете нет, даже друзей. Сейчас когда сумма микро займов и кредитов просто огромна ( мама чтоб вытащить меня с этой ситуации набралась кредитов и займов тоже) ис долгами по коммуналке все вместе составило порядком 350 тысяч гривен, я больше уже не могу плотить и пошли просрочки, проценты по кредитам с 2% в день стали 3%в день +12% штраф на 4е сутки. Коллекторы угрожаю мне и моей семье. Я не знаю что мне делать. Начали сдавать нервы ,думала покончить с собой чтоб остановить все это, но глядя на спящую дочку представила как моя малышка потом всю жизнь будет плакать по маме и не смогла. ..Я умоляю помогите мне, мне неккому обратиться у меня никого просто нет, Помогите кто чем может выбраться с самого дна долговой западни. Может быть у кого то есть юридическое образование и он может хотя бы проконсультировать бесплатно, может быть кто то может помочь с детскими вещами и памперсами, может кто то поможет хоть немного с оплатой коммуналке .(пришло письмо что если не заплачу в течении недели долг отключат газ) ..Я прошу от безвыходной ситуации, пожалуйста, все документы подтверждающие долг и предоставлю ,за любую помощь отчитаюсь чеками, Пожалуйста, помогите мне больше неоткуда ждать помощи.
Мой номер : +380970261839
Почта : EMILI5080@рамблер.ру (рамблер ру мальнткми английскими буквами) если не получаеться отправить на рамблер Kelesha1967@укр.нэт (укр нэт английскими маленькими буквами)

В любом случае такие угрозы - повод сразу подавать заявление в полицию. По возможности такие угрозы стоит записать на диктофон.
По сути, на сегодняшний день коллекторская деятельность фактически вне закона, и основной их инструмент - запугивание, угрозы, поддельные "повестки" и "решения судов" и прочее.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:14

emili5080

Для начала успокойтесь.
Никто не будет убивать вас и вашу семью.
Работникам коллекторской компании и на фиг не надо сесть в тюрьму ради вашего кредита.
Покажите ваши договора юристам на предмет могут ли претендовать кредиторы вплоть до вашей недвижимости, скорее всего нет.
Если все-таки да, то переоформите вашу квартиру на доверенное лицо, и ничего никому не платите. Сейчас в первом чтении принят закон о банкротстве физлиц, если у вас за душой ничего нет, то максимум какой-то процент будут собирать с вашей официальной зарплаты, с учетом того, что у вас ребенок, то будете платить совсем немного, если вообще что-то будете платить.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:35

Re: Коллекторы угрожают убить меня и мою семью

Думаю что это мошейница. Газ у неё отключат. Не смешила бы людей.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:56

  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю что это мошейница. Газ у неё отключат. Не смешила бы людей.


Ну газ Запорожгаз отключит как я понял.
maxzpua
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:26

Re: Коллекторы угрожают убить меня и мою семью

maxzpua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю что это мошейница. Газ у неё отключат. Не смешила бы людей.


Ну газ Запорожгаз отключит как я понял.
Что бы газ отключили нужно не платить года три, суммы там копеечные.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:57

  emili5080 написав:Здравствуйте меня зовут Анна , мне 27лет.Живу в Украине. г Запорожье. Не думала что случится когда то простить помощи , но ситуация у меня безвыходная. Я мать одиночка ,10 месяцев назад родила ребенка ( любимого и очень желанного, раньше забеременеть вообще не получалось ,этот ребенок просто подарок)Отец ребенка нас бросил еще с момента беременности. Беременность протекала с осложнениями ,роды с последствиями ,денег не хватало и тогда я попалась в капкан микро займов. Когда были нужны деньги я брала микрозайм. На погашение этого брала следующий и т.д. Денег не хватало и ребенка нужно кормить ,я все глубже проваливалась на дно долговой ямы. В декрете я не сидела , как только восстановилась после родов пошла работать , по тем дням когда есть с кем оставить ребенка. Я живу с мамой , кроме мамы и дочки у меня никого на всем белом свете нет, даже друзей. Сейчас когда сумма микро займов и кредитов просто огромна ( мама чтоб вытащить меня с этой ситуации набралась кредитов и займов тоже) ис долгами по коммуналке все вместе составило порядком 350 тысяч гривен, я больше уже не могу плотить и пошли просрочки, проценты по кредитам с 2% в день стали 3%в день +12% штраф на 4е сутки. Коллекторы угрожаю мне и моей семье. Я не знаю что мне делать. Начали сдавать нервы ,думала покончить с собой чтоб остановить все это, но глядя на спящую дочку представила как моя малышка потом всю жизнь будет плакать по маме и не смогла. ..Я умоляю помогите мне, мне неккому обратиться у меня никого просто нет, Помогите кто чем может выбраться с самого дна долговой западни. Может быть у кого то есть юридическое образование и он может хотя бы проконсультировать бесплатно, может быть кто то может помочь с детскими вещами и памперсами, может кто то поможет хоть немного с оплатой коммуналке .(пришло письмо что если не заплачу в течении недели долг отключат газ) ..Я прошу от безвыходной ситуации, пожалуйста, все документы подтверждающие долг и предоставлю ,за любую помощь отчитаюсь чеками, Пожалуйста, помогите мне больше неоткуда ждать помощи.
Мой номер : +380970261839
Почта : EMILI5080@рамблер.ру (рамблер ру мальнткми английскими буквами) если не получаеться отправить на рамблер Kelesha1967@укр.нэт (укр нэт английскими маленькими буквами)

Киньте сюди особовий рахунок по газу.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:57

Я без проблем предоставлю письмо с запорожгаза о том что за долг в 6600грн за 2,5 месяца мне угрожают отключить газ
emili5080
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:23

emili5080 обратитесь в общество защиты прав потребителей, там юридически помогут что как куда писать. Насчет коллекторов это не шутки, желательно иметь доверенные лица кому рассказать всю ситуацию (ну или почти всю). Фиксировать номера с которых и когда звонят записать разговор, кто приезжает (по возможности фото-видео), авто на которых приезжают. На входе в дом видео-наблюдение с записью хоть какое неплохо бы. Желательно с соседями на случай если они увидят как против вас будут применяться насильственные действия чтобы они позвонили доверенному лицу. Ну вобщем так в общих чертах.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
maxzpua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю что это мошейница. Газ у неё отключат. Не смешила бы людей.


Ну газ Запорожгаз отключит как я понял.
Что бы газ отключили нужно не платить года три, суммы там копеечные.


Если многоэтажка и установлен домовой счетчик то суммы не копеечные. Раскидывают неплохие объемы. На человека с одной плитой доходит до 25-30 куб, в месяц.
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