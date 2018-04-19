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убить меня и мою семью Коллекторы угрожают убить меня и мою семью + Додати

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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<12 Додано: Вів 27 бер, 2018 20:00 Re: Коллекторы угрожают убить меня и мою семью Faceless написав: В любом случае такие угрозы - повод сразу подавать заявление в полицию. По возможности такие угрозы стоит записать на диктофон.

По сути, на сегодняшний день коллекторская деятельность фактически вне закона, и основной их инструмент - запугивание, угрозы, поддельные "повестки" и "решения судов" и прочее. В любом случае такие угрозы - повод сразу подавать заявление в полицию. По возможности такие угрозы стоит записать на диктофон.По сути, на сегодняшний день коллекторская деятельность фактически вне закона, и основной их инструмент - запугивание, угрозы, поддельные "повестки" и "решения судов" и прочее. freeze написав: emili5080



Для начала успокойтесь.

Никто не будет убивать вас и вашу семью.

Работникам коллекторской компании и на фиг не надо сесть в тюрьму ради вашего кредита.

Покажите ваши договора юристам на предмет могут ли претендовать кредиторы вплоть до вашей недвижимости, скорее всего нет.

Если все-таки да, то переоформите вашу квартиру на доверенное лицо, и ничего никому не платите. Сейчас в первом чтении принят закон о банкротстве физлиц, если у вас за душой ничего нет, то максимум какой-то процент будут собирать с вашей официальной зарплаты, с учетом того, что у вас ребенок, то будете платить совсем немного, если вообще что-то будете платить. Для начала успокойтесь.Никто не будет убивать вас и вашу семью.Работникам коллекторской компании и на фиг не надо сесть в тюрьму ради вашего кредита.Покажите ваши договора юристам на предмет могут ли претендовать кредиторы вплоть до вашей недвижимости, скорее всего нет.Если все-таки да, то переоформите вашу квартиру на доверенное лицо, и ничего никому не платите. Сейчас в первом чтении принят закон о банкротстве физлиц, если у вас за душой ничего нет, то максимум какой-то процент будут собирать с вашей официальной зарплаты, с учетом того, что у вас ребенок, то будете платить совсем немного, если вообще что-то будете платить. Уже здесь есть основные моменты, к которым стоит прислушаться.



Далее найдите договора с кредитными компаниями. Ещё раз с ними ознакомьтесь. Затем в Google введите запрос "как не платить по кредиту" и среди запросов, например, выберите статью "Платить или не Платить Кредит, 5 советов адвоката" и ознакомьтесь с ней. Я не говорю бежать сразу к юристу и звонить, платить деньги на консультацию и т. п. В сети относительно достаточно ситуации с выработкой плана к действиям.





Смысл всей ситуации таков.

У вас набежала крупная сумма по микрокредитам, которые выдают деньги под конские проценты. В добавок сумма увеличилась с воздуха (штрафы, просрочки и т. п.) и естественно выгодно Вас сейчас доить... Кроме озвученного выше в свой план включите такой порядок действий:

1) определите в каких бюро кредитных историй есть информация о взятых микрозаймах: достаточно проверить информацию в УБКІ (установите их мобильное приложение и автоматом Вам бесплатно отобразят кредитный рейтинг и кредитную историю) и реестре Ассоциации трёх бюро . В зависимости от результата можно определится с какими банками можно сотрудничать;

2) найдите работу, желательно официальную, и получайте зарплату на карту банка, который не знает о Ваших кредитах или там мало кредитов... Если Вам предложат кредитную карту, то или откажитесь, или пользуйтесь её аккуратно и очень желательно в рамках льготного периода (она должна быть вашим помощником, но не инструментов зайти ещё в одну яму);

3) есть зарплата -- есть повод обратится в коммунальные службы о реструктизации своих долгов;

4) есть исковая давность и в рамках её коллекторы будут стараться Вас прижимать. Научитесь с ними общаться В зависимости от п. 1 и 2 определитесь какие кредиты стоит погасить, попробуйте договорится с финкомпанией о реструктизации долга. Если нет ощущения, что кредит Вы погасите, то не платите ни копейки. Исковая давность идёт или со дня заверения договора, или с момента последней оплаты. Заплатили, значит 3 года Вас могут дергать по кредиту.



Здесь на форуме можно найти банковские продукты, которые позволяют сэкономить. Возьмите это тоже на вооружение. emili5080, у меня большие сомнения, что-то пожелает сильно помочь с денежными средствами для погашения долга. Поэтому необходимо будет самой, скорее всего выбираться из текущей ситуации. Внимательно прочтите оставленные сообщения в этой теме:Уже здесь есть основные моменты, к которым стоит прислушаться.Далее найдите договора с кредитными компаниями. Ещё раз с ними ознакомьтесь. Затем в Google введите запрос "как не платить по кредиту" и среди запросов, например, выберите статью "Платить или не Платить Кредит, 5 советов адвоката" и ознакомьтесь с ней. Я не говорю бежать сразу к юристу и звонить, платить деньги на консультацию и т. п. В сети относительно достаточно ситуации с выработкой плана к действиям.Смысл всей ситуации таков.У вас набежала крупная сумма по микрокредитам, которые выдают деньги под конские проценты. В добавок сумма увеличилась с воздуха (штрафы, просрочки и т. п.) и естественно выгодно Вас сейчас доить... Кроме озвученного выше в свой план включите такой порядок действий:1) определите в каких бюро кредитных историй есть информация о взятых микрозаймах: достаточно проверить информацию в УБКІ (установите их мобильное приложение и автоматом Вам бесплатно отобразят кредитный рейтинг и кредитную историю) и. В зависимости от результата можно определится с какими банками можно сотрудничать;2) найдите работу, желательно официальную, и получайте зарплату на карту банка, который не знает о Ваших кредитах или там мало кредитов... Если Вам предложат кредитную карту, то или откажитесь, или пользуйтесь её аккуратно и очень желательно в рамках льготного периода (она должна быть вашим помощником, но не инструментов зайти ещё в одну яму);3) есть зарплата -- есть повод обратится в коммунальные службы о реструктизации своих долгов;4) есть исковая давность и в рамках её коллекторы будут стараться Вас прижимать. Научитесь с ними общатьсяВ зависимости от п. 1 и 2 определитесь какие кредиты стоит погасить, попробуйте договорится с финкомпанией о реструктизации долга. Если нет ощущения, что кредит Вы погасите, то не платите ни копейки. Исковая давность идёт или со дня заверения договора, или с момента последней оплаты. Заплатили, значит 3 года Вас могут дергать по кредиту.Здесь на форуме можно найти банковские продукты, которые позволяют сэкономить. Возьмите это тоже на вооружение. MASolomko

Повідомлень: 42 З нами з: 08.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:54



ага, "бесплатно" за 50 грн. достаточно проверить информацию в УБКІ (установите их мобильное приложение и автоматом Вам бесплатно отобразят кредитный рейтинг и кредитную историю)ага, "бесплатно" за 50 грн. iloy_oleg

Повідомлень: 1 З нами з: 20.04.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:20 iloy_oleg там мошенница из кацапстана ,почта на рамблер ру, с её же слов нет друзей ВООБЩЕ. Какие то сопли про детей,короче полный набор попрошайки. Ни одного факта,одна болтовня про угрозы от неведомых коллекторов. Ну и просьба дать денег,как же без неё. Сидит этот ПЕТУШОК где то в колонии в какой нибудь свердловской области и строчит такие истории. awm111

Повідомлень: 558 З нами з: 17.03.14 Подякував: 4 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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