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Помер організатор найбільшої
фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ

Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:17

Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
У Москві помер Сергій Мавроді.

Дивися повний текст Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:17

Це ж на яке дно треба опуститися, щоб передруковувати новини з Вестей?
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:35

Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -

Как умер?! Он мне денег должен.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:38

..ниче себе новость!!.. после пожара в Кемерово - это пожалуй наиболее значимая из паРашши.. (а может - и намного более того!).. мир мог бы быть совсем другим, если бы этот Бендер-Мавроди стал президентом рашки вместо пуйла - "нагнуть" весь мир ему бы удалось намного быстрее и без пролития крови!! - лишь сыграв на человеческой жадности к легкой наживе!!..да, чувак, ворочавший МИЛЛИАРДАМИ кеша, - умирает.. на автобусной остановке!!.. мдаа...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:41

  maestro71 написав:.да, чувак, ворочавший МИЛЛИАРДАМИ кеша, - умирает.. на автобусной остановке!!.. мдаа...

Может его туда вывезли и выбросили, обработав "чаем с полонием" или "новичком"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:02

Мавроди потерял смысл жизни, когда начал понимать, что такое криптовалюты, и понял, что он с его МММ - лох. Можно было круто разбогатеть, и вовсе не надо строить для этого МММ. Мало того - еще и со всеми вкладчиками МММ рассчитался бы. Совесть мучила его. Вот сердце и не выдержало.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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