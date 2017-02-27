Додано: Пон 20 жов, 2025 19:57

ЛАД написав: Фразу "нельзя, чтобы вторая превышала первую" не очень понял.

По-порядку. Т.е. вторая - это уровень выживания. Если в слишком многих сферах так, тогда голодный бунт тех, кто не мигрировал в более благополучные страны. Но глядя на то, как люди ухитряются реально жить на минимальную ЗП или чутка побольше, кажется, что до него некоторый запас экономической прочности ещё есть.Тут смотря что считать высокооплачиваемостью. Если относительно текущего медианного уровня, то "не поместятся" чисто математически. На то он и медианный. А вот для удовлетворения базовых потребностей пирамиды Маслоу можно и уложить. В конце концов даже сейчас украинский городской бедняк живёт лучше, чем. Тут, правда, ещё большая заслуга остатков социализма. Подозреваю, что если отменить коммунальные субсидии в том числе и скрытые вроде особой цены на электроэнергию для физиков, и безжалостно отключать услуги неплательщикам, то может и до бунтов дойти.