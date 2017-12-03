Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ

Додано: Пон 26 бер, 2018 13:02

Мавроди потерял смысл жизни, когда начал понимать, что такое криптовалюты, и понял, что он с его МММ - лох. Можно было круто разбогатеть, и вовсе не надо строить для этого МММ. Мало того - еще и со всеми вкладчиками МММ рассчитался бы. Совесть мучила его. Вот сердце и не выдержало.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!