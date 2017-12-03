У Москві помер Сергій Мавроді.
Дивися повний текст Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 12:17
Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ.
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:17
Це ж на яке дно треба опуститися, щоб передруковувати новини з Вестей?
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:35
Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -
Как умер?! Он мне денег должен.
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:38
..ниче себе новость!!.. после пожара в Кемерово - это пожалуй наиболее значимая из паРашши.. (а может - и намного более того!).. мир мог бы быть совсем другим, если бы этот Бендер-Мавроди стал президентом рашки вместо пуйла - "нагнуть" весь мир ему бы удалось намного быстрее и без пролития крови!! - лишь сыграв на человеческой жадности к легкой наживе!!..да, чувак, ворочавший МИЛЛИАРДАМИ кеша, - умирает.. на автобусной остановке!!.. мдаа...
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:41
Может его туда вывезли и выбросили, обработав "чаем с полонием" или "новичком"
Всё IMHO
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:02
Мавроди потерял смысл жизни, когда начал понимать, что такое криптовалюты, и понял, что он с его МММ - лох. Можно было круто разбогатеть, и вовсе не надо строить для этого МММ. Мало того - еще и со всеми вкладчиками МММ рассчитался бы. Совесть мучила его. Вот сердце и не выдержало.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:39
Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:43
Этому человеку Бог дал много талантов: финансовый гений, способный математик, художник,поэт,литератор, сценарист.
Но в истории он останется только как незаурядный аферист и циничный жулик.
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