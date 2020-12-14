Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:14
Ликвидные до 12 этажа при продаже.
Разницы в аренде не будет.
Бетон
Повідомлень: 5590
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:21
Пенопласт - огонь просто
Бетон
Повідомлень: 5590
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:39
Бетон написав: UA написав:
На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?
Кстати, ты знал, что рентабельность аренды 38%? Клёво, правда?
В день
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36802
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:11
Если кого-то спросят, почему не стоит покупать світло парк, чтобы долго не объяснять, говорите просто: там змея горыныча захоронили
Бетон
Повідомлень: 5590
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:40
Бетон написав:Если кого-то спросят, почему не стоит покупать світло парк, чтобы долго не объяснять, говорите просто: там змея горыныча захоронили
Не чув доречі таку історію
А не простіше мапу показати?
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36802
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:01
Frant написав: Бетон написав:
Ликвидные до 12 этажа при продаже.
Разницы в аренде не будет.
А чому ж перестали купляти 20-ті поверхи?
Що трапилось в анархічній країні?
Їхать далеко. Як там: ЛЛЛ?
У поверхів таке теж вже з'явилось
Бетон
Повідомлень: 5590
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:04
Бетон написав:
Если кого-то спросят, почему не стоит покупать світло парк, чтобы долго не объяснять, говорите просто: там змея горыныча захоронили
Зачем обманывать?
Кореные киевляне знают, что логово Змея Горыныча на Смородинском спуске.
А кто-то туда даже лазил и еле вылез. Было дело.
rjkz
Повідомлень: 17933
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8751 раз.
Подякували: 5526 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 00:43
Мне одному кажется, что в стране анархистов-дерибанычей дела идут все хуже, с каждым месяцем?
Frant
Повідомлень: 23285
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2581 раз.
