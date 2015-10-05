Форуми / Все про гроші: інші

Вооруженным дисковыми шлифовальными машинами грабителям понадобилось всего семь минут, чтобы проникнуть в знаменитый на весь мир Лувр в Париже и вынести оттуда целую коллекцию королевских ожерелий, диадем и серег.



Они оставили нетронутым находящийся неподалеку 140-каратный бриллиант «Регент», бросили корону с более чем 1000 бриллиантов и скрылись, бросив желтый жилет со следами ДНК, дав надежду пристыженным политикам и полиции на то, что серьезная ошибка в обеспечении безопасности не приведет к непоправимым потерям.

По данным парижского прокурора Лоры Бекко, около 9:30 утра в воскресенье двое преступников припарковали мебельный подъемник и привели его в движение. Вместе с двумя сообщниками они забрались в окно первого этажа и в 9:34 проникли в галерею «Аполлон», угрожая охранникам и прорезав две витрины.



«Мы потерпели неудачу», — заявил министр юстиции Жеральд Дарманен в эфире радио France Inter, признав, что ограбление создает «плачевный имидж Франции».



Бенджамин Камбулив, представитель профсоюза «Альтернативная полиция», заявил, что безопасность Лувра должна полагаться на видеонаблюдение и патрулирование снаружи музея, однако никто не заметил, как в воскресенье, когда не было запланировано работ, прибыл лифт для мебели.



Тем не менее, Камбуливс также видит надежду в непрофессионализме грабителей, в частности в том, что во время побега они уронили корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами и 56 изумрудами.

rjkz, не подскажете, что это такое? , не подскажете, что это такое? ЛАД 2 Повідомлень: 36922 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 21:34 ЛАД написав: ПАРИЖ, 19 октября (Рейтер) - Ниже приведены подробности ограбления, произошедшего в воскресенье в парижском Лувре, и украденные драгоценности.

КАК ВОРЫ ПРОНИКЛИ В ЛУВР?

Воры подъехали к Лувру в воскресенье утром, на дороге вдоль реки Сены, и забрались по выдвижной лестнице, чтобы взломать верхнее окно, выходящее в галерею Аполлона, сообщили власти.



КАКИЕ ДРАГОЦЕННОСТИ БЫЛИ УКРАДЕНЫ?

Министерство культуры сообщило, что были украдены следующие восемь экспонатов.

- Тиара из комплекта украшений королевы Марии-Амели и королевы Гортензии

- Ожерелье из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амели и королевы Гортензии

- Серьга, часть пары из комплекта украшений с сапфирами королевы Марии-Амели и королевы Гортензии

- Изумрудное ожерелье из комплекта Марии-Луизы

- Пара изумрудных серег из комплекта «Мария-Луиза»

- Брошь, известная как брошь-реликварий

- Тиара императрицы Евгении

- Большой лифовый узел (брошь) императрицы Евгении.

Корона императрицы Евгении была найдена возле музея. По-видимому, воры выронили её, когда убегали, — корону, сделанную из золота, изумрудов и бриллиантов. https://www.reuters.com/world/europe/what-jewels-did-louvre-thieves-target-2025-10-19/



Что-то вспомнился старый фильм "СТарики-разбойники".

Повідомлень: 17933 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8751 раз. Подякували: 5526 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 21:44 ЛАД написав: Миллиардер-девелопер Джон Кациматидис призвал Кертиса Сливу , кандидата от республиканцев на пост мэра Нью-Йорка, выйти из гонки, поскольку на основателя Guardian Angels нарастает давление с требованием облегчить Эндрю Куомо борьбу с фаворитом Зохраном Мамдани .

........Опрос Fox News, опубликованный на прошлой неделе, показывает, что Мамдани набирает 49% голосов зарегистрированных избирателей, в то время как Куомо набирает 28%, а Слива — всего 13%. Polymarket оценивает вероятность победы Мамдани в ноябре в 93%.

........Кациматидис также владеет сетью продуктовых магазинов Gristedes в Нью-Йорке и активно критиковал Мамдани — демократического социалиста — и его программу, включая предложение о создании городских продуктовых магазинов. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-20/catsimatidis-joins-ackman-in-urging-sliwa-to-end-nyc-mayoral-bid?srnd=homepage-europe

rjkz, не подскажете, что это такое?



Мне попадалось пару сюжетов с упоминанием этого.

Он предлагает создать сеть магазинов с дешевыми продуктами в районах с преимущественно малоимущими.

ХЗ зачем, потому что эти "малоимущие" сидят на фудстемпах, на которые закупаются больше, чем мы на кровнозаработанные, в обычных магазах.

Другое дело, что в НЙ есть районы, где нет нормальных магазов, ну так он и не предлагает строить нормальные.

Также он предлагает сделать бесплатным ОТ. Во время ковида резко упал пассажиропоток и часть работников были отправлены "за свой счет" и при этом МТА несла убытки в 48 млн долларов в сутки. Как он думает содержать МТА - хз, но системе ОТ в НЙ придет кабздец.

Мне попадалось пару сюжетов с упоминанием этого.
Он предлагает создать сеть магазинов с дешевыми продуктами в районах с преимущественно малоимущими.
ХЗ зачем, потому что эти "малоимущие" сидят на фудстемпах, на которые закупаются больше, чем мы на кровнозаработанные, в обычных магазах.
Другое дело, что в НЙ есть районы, где нет нормальных магазов, ну так он и не предлагает строить нормальные.
Также он предлагает сделать бесплатным ОТ. Во время ковида резко упал пассажиропоток и часть работников были отправлены "за свой счет" и при этом МТА несла убытки в 48 млн долларов в сутки. Как он думает содержать МТА - хз, но системе ОТ в НЙ придет кабздец.
Также он недавно засветился с иммамом, который призывал к "мирному" джихаду после 9/11.

rjkz

Спасибо.

