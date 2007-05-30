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Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:52
Tamagoch написав:
а может он решил красиво уйти на пенсию.... на острова, например... вы ж тела не видели )
Если бы он хотел на острова, он бы был там уже в 90-х
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Додано: Пон 26 бер, 2018 17:24
неужели британцы отравили ?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 17:26
Старая новость, 30.05.2007:https://news.finance.ua/ua/news/-/99585/mavrodi-pretenduye-na-gazprom
Засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді заявив, що може одержати доступ до 7% акцій Газпрому, вартість яких з актуальних біржових котирувань становить близько 15 мільярдів доларів.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Пон 26 бер, 2018 17:42
Да ладно, умер в постели, а не с членом в руке и паяльником в ж***... Можно сказать нормально ушёл.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:40
Жаль. Гениальный аферист был.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:23
Ща попалась под руку подборка рекламы МММ тех лет... Пересмотрел, чуть слезу не пустил :)
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Додано: Вів 27 бер, 2018 07:41
maestro71 написав:
..ниче себе новость!!.. после пожара в Кемерово - это пожалуй наиболее значимая из паРашши.. (а может - и намного более того!).. мир мог бы быть совсем другим, если бы этот Бендер-Мавроди стал президентом рашки вместо пуйла - "нагнуть" весь мир ему бы удалось намного быстрее и без пролития крови!! - лишь сыграв на человеческой жадности к легкой наживе!!..да, чувак, ворочавший МИЛЛИАРДАМИ кеша, - умирает.. на автобусной остановке!!.. мдаа...
Так и сейчас играют на человеческой жадности и легкой наживе. Чего один биткоин стоит.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 07:43
warlamp написав:
Этому человеку Бог дал много талантов: финансовый гений, способный математик, художник,поэт,литератор, сценарист.
Но в истории он останется только как незаурядный аферист и циничный жулик.
способный математик, художник,поэт,литератор, сценарист - очень прибыльные профессии.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 07:44
Кому то 7% акций ну очень пригодятся.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:03
Зато живым и здоровым недавно в Киев вернулся "наш" Мавроди - Семен Юфа с новыми грандиозными планами
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