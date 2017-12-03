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Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:18
mju написав:
Це ж на яке дно треба опуститися, щоб передруковувати новини з Вестей?
То есть по вашему Вести врут, что он умер? Мда.... Кругом враги?
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