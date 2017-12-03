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Помер організатор найбільшої
фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ

Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:18

  mju написав:Це ж на яке дно треба опуститися, щоб передруковувати новини з Вестей?

То есть по вашему Вести врут, что он умер? Мда.... Кругом враги?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:35

Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -

Сергей Мавроди в шести цитатах.
https://www.youtube.com/watch?v=58NwhlC_tlk


А ведь что то есть в его оправданиях, он просто дал людям "финансовый героин", который им так надо. Биткоин - современный синтетический финансовый героин.

П.С. Стих в конце зацепил, поэтом был....
Чукча2
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