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фондовый рынок 26.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 26 бер, 2018 12:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.03.18 США



Основные фондовые индексы США в пятницу продолжили падение на фоне введения торговых пошлин США и ответных мерах других стран.



Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,77%, до 23533,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,43%, до 6992,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,1%, до 2588,26 пункта.



В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов.



Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий. Как пишет агентство MarketWatch, пошлины будут введены на фрукты, говядину и перерабатываемый алюминий из Америки.



Кроме того, Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.



Инвесторы обратили внимание также на статистику по рынку жилья. Продажи новых домов в США в феврале снизились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 618 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 623 тысяч.



«Сегодня было довольно много хороших новостей, однако инвесторы не могут отвернуться от неопределенности, вызванной решение администрации Трампа по поводу Китая. Они также могут быть обеспокоены слабеющим долларом на фоне роста инфляции», - таково мнение Эрин Браун из UBS Asset Management.



Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,77%, до 23533,20 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,1%, до 2588,26 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,43%, до 6992,67 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок снизился, достигнут минимальный уровень за год.

Фондовые торги в Европе завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, снижение продолжается три сессии подряд. Уровень закрытия стал минимальным более чем за год. Фактором снижения стал рост опасения в отношении торговой войны, после того напряженность между Китаем с США увеличилась.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,90%, уровень закрытия был минимальным с 8 февраля прошлого года. За неделю индекс снизился на 3,2%.



Интерес инвесторов к «рискованным» активам уменьшился после того, как президент США Трамп объявил об импортных тарифах на китайские товары на $50 млрд.

План уже вызвал угрозу ответных действий со стороны Китая, который выдвинул план по импортным тарифам для товаров из США на $3 млрд., таким как фрукты, свинина, переработанный алюминий. Список Китая не включил в себя крупные статьи экспорта США, такие как соевые бобы, самолёт, что было воспринято как сохранение пространства для усиления давления или для переговоров.



Президент Трамп формально одобрил временные исключения из импортных тарифов на сталь и алюминий для ЕС в целом и шести других стран, до 1 мая.

Трейдеры также ожидают одобрения лидерами ЕС на саммите в Брюсселе переходного соглашения по Brexit.



Соглашение было достигнуто переговорщиками в понедельник. Оно рассматривается как важный шаг в избежании резкого выхода из ЕС в следующем году. Как широко ожидается, лидеры ЕС поддержат соглашение.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,90%, уровень закрытия был минимальным с 8 февраля прошлого года. За неделю индекс снизился на 3,2%.



Британский FTSE 100 просел на 0,44% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 6 921,94 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,77% до 11 886,31 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,39% — на отметке 5 095,22 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника преимущественно выросли в рамках коррекции после резкого падения в пятницу, произошедшего после взаимных внешнеторговых решений властей США и Китая.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,84%, до 2437,08 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 3133,72 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - поднялся на 1,34%, до 1790,35 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,79%, достигнув 30548,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52%, до 5790,5 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,72%, до 20766,1 пункта.



В понедельник большинство бирж региона отыграли пятничное падение на 3-4%, произошедшее на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

Если в ближайшие несколько торговых сессий начнут поступать более благоприятные заявления от администрации США и от китайской стороны, тогда вероятно кардинальное изменение последнего тренда на рынках.



Россия



Торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились разнонаправленной динамикой.

Так, индекс Мосбиржи просел на 0,01% и составил 2 285,53 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2% до 1 261,44 пункта.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,37%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,05%, «АЛРОСы» — на 0,37%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 1,78%, Московской биржи — на 0,91%.



Российский рынок акций в пятницу ограниченно снижался основную часть дня. Индекс Мосбиржи в результате остается ниже 2 300 пунктов. Это значит, что среднесрочный торговый диапазон 2 250—2 300 пунктов остается в силе. Индекс РТС сохраняется в пределах 1 250—1 300 пунктов. Мировые биржи негативно реагируют на начало торговой войны между Штатами и Китаем, но российские площадки пока держатся вне этой темы.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 23 марта, понизился на 0,56 пункта или на 0,16% до уровня 354,46 пунктов.



Объем торгов за день составил 257,4 млн. грн., акциями наторговали 22,3 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 22 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,02 пункта или на 0,01% до уровня 355,02 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,40 пунктов или на 12,51% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 23 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются в среднем на 3% на новостях о том, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении КНР.



По состоянию на 06.52 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 3,27% - до 3156,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,62%, до 1782,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,81% - до 30199,01 пункта. Китайские площадки тянут за собой вниз остальные индексы региона.



Корейский KOSPI падал на 2,44%, до 2439,29 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 2%, до 5818,4 пункта, японский Nikkei 225 рухнул на 4,19%, до 20687,3 пункта.



Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США.

В пятницу министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на действия США.



Эти события свидетельствуют о значительном нарастании напряженности в торговых отношениях США и Китая. В центре внимания - то, как Китай реагирует на действия США и любую другую потенциальную эскалацию конфликта.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы рухнули в среднем на 2,5-4,5% после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,18%, до 2416,76 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 3,39%, до 3152,76 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,49%, до 1766,61 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index потерял 2,45%, достигнув 30309,29 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,96%, до 5820,7 пункта.



Японский Nikkei 225 упал на 4,51%, до 20617,86 пункта.



Давление на настроения азиатских инвесторов оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».



Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин. По словам президента США, введение торговых ограничений в отношении Китая будет стоить Пекину 60 миллиардов долларов.



После данного решения президента США министерство коммерции Китая ранее в пятницу опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер против этих действий.



Аналитик UBS Securities Гао Тин полагает, что тарифы, предлагаемые президентом США, могут привести к замедлению темпов роста ВВП Китая в 2018 году на 0,1%.



Данные шаги со стороны США и Китая усилили опасения инвесторов относительно возможной глобальной торговой войны и привели к сокращению спроса на рискованные активы. Например, инвесторы начали скупать более надежную иену, которая в результате торгуется на максимумах к доллару с ноября 2016 года. Укрепление иены, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на акции японских экспортеров и фондовый рынок страны в целом.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.05 Киева просел на 0,77% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 6 898,27 пункта.



Немецкий DAX понизился на 2,09% и был равен 11 847,76 пункта.



Французский САС 40, упав на 1,91%, находился на отметке 5 068,47 пункта.





Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,79% - до 1645,08 пункта, индекс ПФТС - 0,16%, до 354,46 пункта.



Объем торгов на УБ составил 329 млн. грн., в том числе акциями - 3,6 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 257,4 млн. грн., в том числе акциями - 22,3 млн. грн.



В «индексной корзине» подешевели бумаги Мотор Сичи (-1,82%) и Центрэнерго (-1,59%).

Тройку лидеров роста составили акции Донбассэнерго (+2,15%), Укрнафты (+0,84%) и Турбоатома (+0,28%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,47%) и Центрэнерго (-0,38%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 1,1% - до 502,5 пункта при объеме торгов 1,43 млн. злотых (11,44 млн. грн.).



Все индексные акции находились в «красной зоне». С отрицательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (-4,09%), «Астарты» (-1,6%) и «Кернела» (-1,29%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 19 – 23 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 352,56 к отметке 354,46 пунктов, прибавив 1,90 пункта или 0,54%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 23,90 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 12 – 16 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 351,75 к отметке 352,56 пунктов, прибавив 0,81 пункта или 0,23%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,93 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в понедельник снижаются, кроме корейского KOSPI, на фоне сохранения волнений относительно возможной торговой войны.



По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,64%, до 3100,91 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1758,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 30140,7 пункта.



Корейский KOSPI поднимался при этом на 0,35%, до 2425,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,47%, до 5793,3 пункта, Nikkei 225 - на 0,42%, до 20532 пунктов.



В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов.



Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, среди 120 наименований - свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.



При этом ранее в ходе торгов японский Nikkei 225 опускался до минимальной отметки с октября, поскольку обострение отношений между США и КНР привело к росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится японская иена. Так, в прошлую пятницу курс доллара к иене опустился до минимума с ноября 2016 года. Укрепление национальной валюты оказывает давление на стоимость акций японских компаний, так как это уменьшает их прибыль в местной валюте.



Пока Вашингтон и Пекин поддерживают свою риторику торговой войны и предпринимают меры, уход инвесторов от риска, скорее всего, будет способствовать укреплению японской иены.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника преимущественно выросли в рамках коррекции после резкого падения в пятницу, произошедшего после взаимных внешнеторговых решений властей США и Китая.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,84%, до 2437,08 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 3133,72 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - поднялся на 1,34%, до 1790,35 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,79%, достигнув 30548,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52%, до 5790,5 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,72%, до 20766,1 пункта.



В понедельник большинство бирж региона отыграли пятничное падение на 3-4%, произошедшее на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

Если в ближайшие несколько торговых сессий начнут поступать более благоприятные заявления от администрации США и от китайской стороны, тогда вероятно кардинальное изменение последнего тренда на рынках.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в пятницу продолжили падение на фоне введения торговых пошлин США и ответных мерах других стран.Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,77%, до 23533,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,43%, до 6992,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,1%, до 2588,26 пункта.В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов.Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий. Как пишет агентство MarketWatch, пошлины будут введены на фрукты, говядину и перерабатываемый алюминий из Америки.Кроме того, Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.Инвесторы обратили внимание также на статистику по рынку жилья. Продажи новых домов в США в феврале снизились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 618 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 623 тысяч.«Сегодня было довольно много хороших новостей, однако инвесторы не могут отвернуться от неопределенности, вызванной решение администрации Трампа по поводу Китая. Они также могут быть обеспокоены слабеющим долларом на фоне роста инфляции», - таково мнение Эрин Браун из UBS Asset Management.Европейский фондовый рынок снизился, достигнут минимальный уровень за год.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, снижение продолжается три сессии подряд. Уровень закрытия стал минимальным более чем за год. Фактором снижения стал рост опасения в отношении торговой войны, после того напряженность между Китаем с США увеличилась.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,90%, уровень закрытия был минимальным с 8 февраля прошлого года. За неделю индекс снизился на 3,2%.Интерес инвесторов к «рискованным» активам уменьшился после того, как президент США Трамп объявил об импортных тарифах на китайские товары на $50 млрд.План уже вызвал угрозу ответных действий со стороны Китая, который выдвинул план по импортным тарифам для товаров из США на $3 млрд., таким как фрукты, свинина, переработанный алюминий. Список Китая не включил в себя крупные статьи экспорта США, такие как соевые бобы, самолёт, что было воспринято как сохранение пространства для усиления давления или для переговоров.Президент Трамп формально одобрил временные исключения из импортных тарифов на сталь и алюминий для ЕС в целом и шести других стран, до 1 мая.Трейдеры также ожидают одобрения лидерами ЕС на саммите в Брюсселе переходного соглашения по Brexit.Соглашение было достигнуто переговорщиками в понедельник. Оно рассматривается как важный шаг в избежании резкого выхода из ЕС в следующем году. Как широко ожидается, лидеры ЕС поддержат соглашение.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника преимущественно выросли в рамках коррекции после резкого падения в пятницу, произошедшего после взаимных внешнеторговых решений властей США и Китая.В понедельник большинство бирж региона отыграли пятничное падение на 3-4%, произошедшее на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.Если в ближайшие несколько торговых сессий начнут поступать более благоприятные заявления от администрации США и от китайской стороны, тогда вероятно кардинальное изменение последнего тренда на рынках.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,37%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,05%, «АЛРОСы» — на 0,37%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 1,78%, Московской биржи — на 0,91%.Российский рынок акций в пятницу ограниченно снижался основную часть дня. Индекс Мосбиржи в результате остается ниже 2 300 пунктов. Это значит, что среднесрочный торговый диапазон 2 250—2 300 пунктов остается в силе. Индекс РТС сохраняется в пределах 1 250—1 300 пунктов. Мировые биржи негативно реагируют на начало торговой войны между Штатами и Китаем, но российские площадки пока держатся вне этой темы.Как сообщалось в четверг 22 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,02 пункта или на 0,01% до уровня 355,02 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,40 пунктов или на 12,51% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 23 марта, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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