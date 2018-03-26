Итоги: Прогнозы 26.03.18

Додано: Пон 26 бер, 2018 12:26

Путин предложил россиянам потерпеть.Гражданам России не стоит ждать, что все проблемы, возникшие в стране, в ее экономике и социальной сфере, будут решены немедленно. Об этом в пятницу, выступая в эфире федеральных телеканалов, заявил Путин.«Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах», - перечислил Путин, подчеркнув, что после победы на выборах чувствует «внутреннюю потребность обратиться напрямую» к тем, кто поддержал его и отдал 76% голосов.«Нам необходим настоящий прорыв!» - признал Путин. Но быстро он не произойдет.«Конечно, хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье», - заявил Путин.Это было бы, по его словам, «красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект».Тогда как «нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный эффект и сегодня, и в перспективе», - заявил Путин.«Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и соцсферу: образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки», - пообещал Путин.«И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», - добавил он.Путин напомнил, что цели на новый 6-летний срок были изложены в послании Федеральному собранию, добавив, что они являются «конкретными, реалистичными и обоснованными».Напомним, согласно плану Путина в ближайшие 6 лет государство намерено радикально увеличить расходы на инфраструктурные стройки, образование и медицину, потратив дополнительно 20 трлн. рублей (оценка Росбанка).Чтобы оплатить масштабную программу, правительство обсуждает повышение налогов: подоходного с 13% до 15%, НДС - с 18% до 22%, а кроме того - отмену налоговых льгот, которые действовали для продовольствия и лекарств.Кроме того, по плану Путина, количество людей, живущих за чертой бедности (13,1% населения или 19,2 млн. человек), необходимо снизить вдвое. При этом Россия должна войти в топ-5 экономик мира.По данным МВФ, на 2017 год российский ВВП составлял $1,56 трлн. в номинальном выражении. По размеру экономики Россия занимала 11-е место в мире с долей в мировом ВВП в 2%. В первую пятерку входили США ($19,4 трлн.), Китай ($11,7 трлн.), Япония ($4,8 трлн.), Германия ($3,4 трлн.) и Великобритания ($2,5 трлн.).Чтобы выполнить поставленную Путиным задачу, экономика должна вырасти в 1,66 раза к 2024 году, что соответствует скорости в 7-8% в год.В феврале рост российского ВВП замедлился с 1,9% до 1,5%, сообщило в четверг МЭР.Понедельничная сессия валютного межбанка в секторе доллара прошла в напряженном противостоянии двух оппонирующих друг другу факторов. С одной стороны в команде «зеленых быков» была заметно выросшая гривневая ликвидность в виде 2,7 млрд. грн. компенсации НДС Казначейством, которые не успели принять участие в пятничной сессии, с другой, рынок ценных бумаг ожидал размещение очередной порции ОВГЗ, намеченного на вторник и связанного с этим мероприятием ростом спроса на гривню.Меж тем, как оказалось, ограниченность поступления валюты экспортной выручки из-за рубежа, характерная для дебюта новой недели, сыграла решающую роль в превосходстве «зеленых быков» на межбанке в этот понедельник.Мы склонны считать эту победу недолговечной и, скорее всего, уже на следующей сессии межбанка перевес может оказаться на стороне «медведей» ввиду роста притока СКВ из-за рубежа и вследствие мероприятия Минфина на рынке казенных ценных бумаг. Иначе говоря, вышеупомянутой компенсации НДС может не хватить на все предполагаемые расходы получателей, включая квартальные платежи в Казну, выплату жалованья сотрудникам и т.п.Курсовая динамика наличного рынка в этот понедельник в большинстве регионов страны продемонстрировала следование тамошних настроений клиентов в кильватере межбанка.У нас нет оснований считать, что на ближайших сессиях межбанка и наличного рынка в этой «связке» что-нибудь радикально изменится.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv