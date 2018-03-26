RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: прогнози
/
Итоги: Прогнозы 26.03.18

Итоги: Прогнозы 26.03.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:26

Итоги: Прогнозы 26.03.18

Путин предложил россиянам потерпеть.

Гражданам России не стоит ждать, что все проблемы, возникшие в стране, в ее экономике и социальной сфере, будут решены немедленно. Об этом в пятницу, выступая в эфире федеральных телеканалов, заявил Путин.

«Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах», - перечислил Путин, подчеркнув, что после победы на выборах чувствует «внутреннюю потребность обратиться напрямую» к тем, кто поддержал его и отдал 76% голосов.

«Нам необходим настоящий прорыв!» - признал Путин. Но быстро он не произойдет.

«Конечно, хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье», - заявил Путин.

Это было бы, по его словам, «красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект».

Тогда как «нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный эффект и сегодня, и в перспективе», - заявил Путин.

«Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и соцсферу: образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки», - пообещал Путин.

«И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», - добавил он.

Путин напомнил, что цели на новый 6-летний срок были изложены в послании Федеральному собранию, добавив, что они являются «конкретными, реалистичными и обоснованными».

Напомним, согласно плану Путина в ближайшие 6 лет государство намерено радикально увеличить расходы на инфраструктурные стройки, образование и медицину, потратив дополнительно 20 трлн. рублей (оценка Росбанка).
Чтобы оплатить масштабную программу, правительство обсуждает повышение налогов: подоходного с 13% до 15%, НДС - с 18% до 22%, а кроме того - отмену налоговых льгот, которые действовали для продовольствия и лекарств.
Кроме того, по плану Путина, количество людей, живущих за чертой бедности (13,1% населения или 19,2 млн. человек), необходимо снизить вдвое. При этом Россия должна войти в топ-5 экономик мира.
По данным МВФ, на 2017 год российский ВВП составлял $1,56 трлн. в номинальном выражении. По размеру экономики Россия занимала 11-е место в мире с долей в мировом ВВП в 2%. В первую пятерку входили США ($19,4 трлн.), Китай ($11,7 трлн.), Япония ($4,8 трлн.), Германия ($3,4 трлн.) и Великобритания ($2,5 трлн.).

Чтобы выполнить поставленную Путиным задачу, экономика должна вырасти в 1,66 раза к 2024 году, что соответствует скорости в 7-8% в год.
В феврале рост российского ВВП замедлился с 1,9% до 1,5%, сообщило в четверг МЭР.

Понедельничная сессия валютного межбанка в секторе доллара прошла в напряженном противостоянии двух оппонирующих друг другу факторов. С одной стороны в команде «зеленых быков» была заметно выросшая гривневая ликвидность в виде 2,7 млрд. грн. компенсации НДС Казначейством, которые не успели принять участие в пятничной сессии, с другой, рынок ценных бумаг ожидал размещение очередной порции ОВГЗ, намеченного на вторник и связанного с этим мероприятием ростом спроса на гривню.
Меж тем, как оказалось, ограниченность поступления валюты экспортной выручки из-за рубежа, характерная для дебюта новой недели, сыграла решающую роль в превосходстве «зеленых быков» на межбанке в этот понедельник.

Мы склонны считать эту победу недолговечной и, скорее всего, уже на следующей сессии межбанка перевес может оказаться на стороне «медведей» ввиду роста притока СКВ из-за рубежа и вследствие мероприятия Минфина на рынке казенных ценных бумаг. Иначе говоря, вышеупомянутой компенсации НДС может не хватить на все предполагаемые расходы получателей, включая квартальные платежи в Казну, выплату жалованья сотрудникам и т.п.

Курсовая динамика наличного рынка в этот понедельник в большинстве регионов страны продемонстрировала следование тамошних настроений клиентов в кильватере межбанка.
У нас нет оснований считать, что на ближайших сессиях межбанка и наличного рынка в этой «связке» что-нибудь радикально изменится.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62611
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Прогнозы 23.03.18
дядя Caша » П'ят 23 бер, 2018 13:04
0 256
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 13:04
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 22.03.18
дядя Caша » Чет 22 бер, 2018 13:31
0 165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 13:31
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 21.03.18
дядя Caша » Сер 21 бер, 2018 13:10
0 198
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 13:10
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54944)
26.03.2018 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.