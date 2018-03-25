Верховний суд ухвалив відповідне рішення як зразкове. Надалі у всіх аналогічних суперечках воно буде обов'язковим до виконання.
Дивися повний текст Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за релігійними переконаннями.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:03
Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за релігійними переконаннями.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:06
Чушь это, а не нарушение прав человека. Завтра какие-нибудь больные сектанты будут "по религиозным требованиям" требовать глиняные таблички с клинописью вместо паспорта, и что, под каждого дурака делать исключения, а то вдруг подумает что его "религиозные чувства" ущемлены?
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