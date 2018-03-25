Верховний суд ухвалив відповідне рішення як зразкове. Надалі у всіх аналогічних суперечках воно буде обов'язковим до виконання.
Дивися повний текст Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за релігійними переконаннями.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:03
Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за релігійними переконаннями.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:06
Чушь это, а не нарушение прав человека. Завтра какие-нибудь больные сектанты будут "по религиозным требованиям" требовать глиняные таблички с клинописью вместо паспорта, и что, под каждого дурака делать исключения, а то вдруг подумает что его "религиозные чувства" ущемлены?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 17:27
Нарушение полное.
Я лично не собираюсь "чиповаться".
Каждый должен иметь выбор.
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:03
а что сегодня многие ходят с глиняными табличками? А вот с обычными паспортами - многие. Ну и если необходимой инфраструктуры для полноценного использования ID нет, то почему в случае утери паспорта мне выдадут бесполезный кусок пластика (чтобы пересечь белорусскую границу придется еще и делать загран).
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:05
Многие или нет, и сколько ходит с обычными - никакого отношения у "ущемлению прав человека" не имеет. От проблем с инфраструктурой ваши права с ИД паспортом меньше не становятся
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