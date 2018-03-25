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Українці не зможуть
відмовлятися від ID-карток за...

Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:03

Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд ухвалив відповідне рішення як зразкове. Надалі у всіх аналогічних суперечках воно буде обов'язковим до виконання.

Дивися повний текст Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за релігійними переконаннями.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:03

очередное нарушение прав человека...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:06

  Cler написав:очередное нарушение прав человека...

Чушь это, а не нарушение прав человека. Завтра какие-нибудь больные сектанты будут "по религиозным требованиям" требовать глиняные таблички с клинописью вместо паспорта, и что, под каждого дурака делать исключения, а то вдруг подумает что его "религиозные чувства" ущемлены?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:27

Нарушение полное.
Я лично не собираюсь "чиповаться".
Каждый должен иметь выбор.
andreych1206
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:03

  Faceless написав: Чушь это, а не нарушение прав человека. Завтра какие-нибудь больные сектанты будут "по религиозным требованиям" требовать глиняные таблички с клинописью вместо паспорта, и что, под каждого дурака делать исключения, а то вдруг подумает что его "религиозные чувства" ущемлены?

а что сегодня многие ходят с глиняными табличками? А вот с обычными паспортами - многие. Ну и если необходимой инфраструктуры для полноценного использования ID нет, то почему в случае утери паспорта мне выдадут бесполезный кусок пластика (чтобы пересечь белорусскую границу придется еще и делать загран).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:05

  RomanTik написав:
  Faceless написав: Чушь это, а не нарушение прав человека. Завтра какие-нибудь больные сектанты будут "по религиозным требованиям" требовать глиняные таблички с клинописью вместо паспорта, и что, под каждого дурака делать исключения, а то вдруг подумает что его "религиозные чувства" ущемлены?

а что сегодня многие ходят с глиняными табличками? А вот с обычными паспортами - многие. Ну и то что необходимой инфраструктуры для полноценного использования ID нет, то почему в случае утери паспорта мне выдадут бесполезный кусок пластика (чтобы пересечь белорусскую границу придется еще и делать загран).

Многие или нет, и сколько ходит с обычными - никакого отношения у "ущемлению прав человека" не имеет. От проблем с инфраструктурой ваши права с ИД паспортом меньше не становятся
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Faceless
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