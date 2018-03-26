Верховний суд ухвалив відповідне рішення як зразкове. Надалі у всіх аналогічних суперечках воно буде обов'язковим до виконання.
Дивися повний текст Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за релігійними переконаннями.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:03
Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за релігійними переконаннями.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:06
Чушь это, а не нарушение прав человека. Завтра какие-нибудь больные сектанты будут "по религиозным требованиям" требовать глиняные таблички с клинописью вместо паспорта, и что, под каждого дурака делать исключения, а то вдруг подумает что его "религиозные чувства" ущемлены?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 17:27
Нарушение полное.
Я лично не собираюсь "чиповаться".
Каждый должен иметь выбор.
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:03
а что сегодня многие ходят с глиняными табличками? А вот с обычными паспортами - многие. Ну и если необходимой инфраструктуры для полноценного использования ID нет, то почему в случае утери паспорта мне выдадут бесполезный кусок пластика (чтобы пересечь белорусскую границу придется еще и делать загран).
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:05
Многие или нет, и сколько ходит с обычными - никакого отношения у "ущемлению прав человека" не имеет. От проблем с инфраструктурой ваши права с ИД паспортом меньше не становятся
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:26
А то что я с этим куском пластика не могу поехать в Беларусь - это не уменьшение моих прав по сравнению с человеком имеющим паспорт-книжку?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:30
Вы походу тоже из секты, просто не осознаете Из секты тех, кому хорошо, когда чиновники нагибают и обязывают не спрашивая.
Все как говорится в этой поговорке: «Крестьянин – это баран. Когда он обрастает шерстью, надобно стричь его догола. Шерсть крестьянскую стоит сматывать. Крепостной мужик должен ходить голым и послушным и не зазнаваться пуще барина»
Да?
Эта изначально бесполезная обязательная карточка, мало того, что ограничена 10 летним сроком, так еще платная и не дешевая, относительно к украинским зарплатам и пенсиям. А в сравнении с паспортом-книжкой, бессрочным и практически бесплатным ее навязывание своим гражданам в текущей экономической ситуации в стране выглядит особо цинично. В той же Франции карта выдается сроком на 10 лет и бесплатно.
В нормальной правовой стране, а не как у нас бесправной, навязанной подобной карты не должно быть или же она должна быть не обязательна к получению, ведь функционально вполне достаточно тех же пластиковых водительских удостоверений или же заграничного паспорта, которые технически имеют аналогичную функциональность и точно так же считываются ридерами.
Власть упорно берет в мире самое худшее как пример и внедряет, а мы за эту их тупость должны безропотно платить?
Из тех, что я сам знаю: Малайзия -права и карта в одном флаконе.
А например, в том же США не существует единого документа, который обязательно выдается каждому гражданину федеральными властями и считается его удостоверением личности. Попытки создать такой документ предпринимались неоднократно, однако проваливались под давлением либеральных политических сил, считающих, что это дает государству больше возможностей иметь тотальный контроль над гражданами, а это, в свою очередь, противоречит идеалам отцов-основателей США.
Тем, кто не умеет либо не хочет водить автомобиль может по желанию обратиться в департамент транспортных средств и ему выдадут идентификационную карту, не дающую права управления транспортным средством, но считающуюся документом, удостоверяющим личность.
Американские граждане при желании могут обратиться в госдепартамент США за получением пластиковой паспортной карты либо паспорта, но они почти не используются внутри страны, лишь для поездок в соседние страны. Для других зарубежных вояжей необходимо получить обычный бумажный паспорт, который несколько дороже.
Додано: Вів 27 бер, 2018 08:08
С книжками ненужно носить еще и бумажку на бумажку.
До толку не доведено.
Додано: Вів 27 бер, 2018 08:27
Хоч як - не розумію - чим права чи "неправа" відрізняються від паспорта - якщо все одно це обов"язковий документ фактично . Це все одно що "прописка" чи "реєстрація" - може для когось вони і чимсь різні - як на мене це абсолютно те саме ...
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