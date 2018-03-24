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Батареї Tesla поставили
Австралії третину електрики...

Батареї Tesla поставили Австралії третину електрики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:58

Батареї Tesla поставили Австралії третину електрики...

Пропонуємо до обговорення:
Tesla поставила від 30% до 40% електроенергії в Австралію безкоштовно через те, що її акумулятори працюють занадто швидко.

Дивися повний текст Батареї Tesla поставили Австралії третину електрики безкоштовно.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:58

200мсек ? это очень медленно, определить отсутствие напряжения и запустить инверторы можно за пол периода, максимум за период синусоиды, а это 20мсек. В 10 раз быстрее !
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:37

  civ написав:200мсек ? это очень медленно, определить отсутствие напряжения и запустить инверторы можно за пол периода, максимум за период синусоиды, а это 20мсек. В 10 раз быстрее !

А перекоммутировать силовую часть схемы? Скорость мощных IGBT не всегда позволяет.
hodkonem36
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