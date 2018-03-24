Tesla поставила від 30% до 40% електроенергії в Австралію безкоштовно через те, що її акумулятори працюють занадто швидко.
Дивися повний текст Батареї Tesla поставили Австралії третину електрики безкоштовно.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:58
Батареї Tesla поставили Австралії третину електрики...
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Дивися повний текст Батареї Tesla поставили Австралії третину електрики безкоштовно.
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:58
200мсек ? это очень медленно, определить отсутствие напряжения и запустить инверторы можно за пол периода, максимум за период синусоиды, а это 20мсек. В 10 раз быстрее !
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:37
Додано: Вів 27 бер, 2018 00:19
А зачем ее коммутировать ? Мощные IGBT ШИМят на 4кГц, что дня них 50Гц ?
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