RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укроборонпром" переходить на
постачання танків "Оплот"...

"Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:21

"Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова концерну Павло Букін, передає прес-служба "Укроборонпрому".

Дивися повний текст "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот" українській армії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81066
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:21

Если учесть выделенную сумму и стоимость БМ Оплот то к этой новости "забыли" добавить количество танков что выйдет за эти деньги - там вроде 2 или 3 танка в год. Вроде и не обманули..
Джон
 
Повідомлень: 234
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:40

  Джон написав:Если учесть выделенную сумму и стоимость БМ Оплот то к этой новости "забыли" добавить количество танков что выйдет за эти деньги - там вроде 2 или 3 танка в год. Вроде и не обманули..

Хватит распространять москальскую пропаганду! 10 танков.
Цена для внутреннего рынка ниже экспортной.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2358
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:49

  Джон написав:Если учесть выделенную сумму и стоимость БМ Оплот то к этой новости "забыли" добавить количество танков что выйдет за эти деньги - там вроде 2 или 3 танка в год. Вроде и не обманули..


Расскажите, ребятки, а сколько у вас чудо-танков "Армата" поставили в армию?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 07.04.17
Подякував: 132 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:05

Re: "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот".

  Sommer написав:Расскажите, ребятки, а сколько у вас чудо-танков "Армата" поставили в армию?

У меня во Львове ни одного, а как у вас вышиватников я не в курсе.
Стоимость Оплота порядка 125 лямов поделите выделенную сумму на стоимость одного танка..причем це цена за 2016 год.
Неплохая статья на эту тему в defence-ua кстати есть.
https://defence-ua.com/index.php/statti ... t-po-notam
Стоимость кгонракта с Тайландом 240 лямов кол- во танков 48 240/49= 4,9 ляма уе или * 27 грн в среднем = 130 млн грн.
И кстати откуда такая уверенность в ->

  myshapiton написав:Цена для внутреннего рынка ниже экспортной

Приведите первоисточник ..как по мне может и дороже быть...
PS В любом случае даже 10 Оплотов особо ничего не решают.. тем более построят их не раньше конца 2019 года...а вот батальон т-64 модернизированных это уже что то..
Джон
 
Повідомлень: 234
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus, Джон і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за...
R2 » Вів 27 бер, 2018 07:29
5 197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 21:14
avax
"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...
R2 » Пон 26 бер, 2018 20:08
6 278
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 18:23
slavek
Кожна 7 компанія з "чорного списку" АМКУ продовжує...
R2 » Вів 27 бер, 2018 09:42
0 33
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 09:42
R2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54993)
27.03.2018 23:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.