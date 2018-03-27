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Итоги: Энергетика 27.03.18

Итоги: Энергетика 27.03.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:25

Итоги: Энергетика 27.03.18

Мировые цены на нефть во вторник утром торгуются в «плюсе», инвесторы продолжают отыгрывать ряд геополитических событий, поддерживают стоимость нефти и успехи стран ОПЕК+ по сокращению добычи, рынок также ждет статистики по запасам нефти в США за прошлую неделю.

По состоянию на 07.45 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до $69,69 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до $65,83 за баррель.

Цены на нефть поддерживает растущее геополитическое давление, считает управляющий директор и брокер энергетических активов Tortoise Джеймс Мик, имея в виду риск введения США санкций в отношении Ирана.

Вместе с этим возможность дополнительных переговоров между США и Китаем может предотвратить торговую войну между странами, что поддержит мировые рынки, в том числе нефтяные.

При этом успехи стран входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+) также служат поддержкой нефтяным ценам, считает эксперт.

На прошлой неделе мониторинговый комитет ОПЕК+ объявил, что страны венского соглашения по снижению добычи нефти в феврале выполнили условия сделки на рекордные 138% после 133% в январе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.
Инвесторы теперь ожидают данные по запасам нефти и добыче сырья в США по итогам предыдущей недели. Аналитики прогнозируют, что запасы нефти в стране за неделю по 23 марта выросли всего на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 428,7 миллиона баррелей. Рынок опасается продолжения роста добычи сырья в США - показатель за прошлую неделю вырос на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,3%, до 10,407 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть снизились в понедельник, отойдя от многонедельных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, так как трейдеры оценивали торговые трения между США и Китаем, поскольку Китай положил начало торговле своим собственным фьючерсным контрактом на нефть.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже майская нефть WTI потеряла 33 цента, или 0,5%, и опустилась до $65,55 за баррель. Контракт закрылся на уровне $65,88 в пятницу, что было самым высоким закрытием c 26 января.
Нефть выросла на 5,6% за прошлую неделю.

Майская нефть Brent снизилась на 33 цента, или 0,5%, до $70,12 за баррель на ICE Futures Europe. Нефть Brent закрылась в пятницу выше $70 за баррель впервые с конца января. Контракт показал недельный рост на 6,4%.

Снижение цены нефти в понедельник было «просто закрытием позиций после большого восходящего движения на прошлой неделе, а также тем фактом, что цены на уровне около $70 для Brent и $66 для WTI были потолком уже несколько месяцев», - сказал Майкл Корли, президент Mercatus Energy Advisors.

Китай играл важную роль на нефтяных рынках в понедельник, «поскольку надвигающаяся перспектива торговой войны с США повлияла на цены на нефть», - сказал Михир Кападия, главный исполнительный директор и основатель Sun Global Investments.
«Более того, фьючерсы на нефть в Шанхае показали сильный дебют и были хорошо восприняты инвесторами», - сказал Кападия. - «Появление нового финансового эталона цен на нефть в Азии — долгожданное событие и может оказать значительное влияние на нефтяные рынки в ближайшие годы».

Нефтяные трейдеры также учитывали назначение Джона Болтона в качестве советника по национальной безопасности США, который считается «ястребом» и это имеет потенциальные последствия для ядерной сделки с Ираном.
«По сути дела, речь идет о том, когда, а не если США выйдут из соглашения и начнут новый цикл санкций в отношении страны из ОПЕК», - сказал аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок.
Меж тем, «рост количества буровых установок нефти также повлиял на цены на нефть», - сказал Кападия. - «Аналитики будут следить за тем, как эти новые факторы могут повлиять на успех продолжения сокращения добычи ОПЕК».

Апрельский бензин снизился на 1,1% до $2,01 за галлон, а апрельский топочный мазут снизился на 0,2% до $2,015 за галлон.

Время собирать трубы и время разбрасывать трубы. «Газпром» начинает частичный демонтаж труб «Турецкого потока».

Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» — с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год.

Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки — Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.
Также будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья», «Кореновская».

«Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства) на участках линейной части восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР (материально-технических ресурсов). Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме», — говорится в материалах «Газпрома».

Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта «Южный поток» концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство.
Трубопровод «Турецкий поток» прокладывается вместо «Южного потока», строительство которого в 2014 году было остановлено. Предполагается, что через «Турецкий поток» будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Работы по укладке газопровода в море ведутся с мая 2017 года.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
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