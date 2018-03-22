Німеччина дозволила будівництво

Додано: Вів 27 бер, 2018 20:04

Yuri_T написав: Criticus написав: Судя по всему, "скрипач не отыграл", и тетенька Мэй зря старалась. Судя по всему, "скрипач не отыграл", и тетенька Мэй зря старалась. жаль, что она не узнает о Вашем мнении по этому поводу.

вот бы расстроилась, наверное...

Criticus написав: ...Не фантазировать на тему, сколько еще миллиардов к присужденным арбитражем 2.5 млрд должен заплатить Газпром, а включать наш интерес (в том числе эти 2.5 млрд) в пакетное решение по консорциуму, гарантируя загрузку трубы для транзита и поставки недостающего для баланса нам самим газа... ...Не фантазировать на тему, сколько еще миллиардов к присужденным арбитражем 2.5 млрд должен заплатить Газпром, а включать наш интерес (в том числе эти 2.5 млрд) в пакетное решение по консорциуму, гарантируя загрузку трубы для транзита и поставки недостающего для баланса нам самим газа... а кто фантазирует? есть какие-то ссылки на официальные источники?

никаких "пакетных решений" не будет, хотя бы потому, что Ваши старшие братья считают решение Стокгольма контрибуцией, а контрибуции они не платят.

они хотели и хотят, чтобы мы доплатили. Вы, как я понимаю, это их желание вполне разделяете.



это вы от русских предлагаете получить гарантии?

шедевральное предложение.

вангую минимум 20 плюсов этому Вашему посту от благодарных читателей. жаль, что она не узнает о Вашем мнении по этому поводу.вот бы расстроилась, наверное...а кто фантазирует? есть какие-то ссылки на официальные источники?никаких "пакетных решений" не будет, хотя бы потому, что Ваши старшие братья считают решение Стокгольма контрибуцией, а контрибуции они не платят.они хотели и хотят, чтобы мы доплатили. Вы, как я понимаю, это их желание вполне разделяете.это вы от русских предлагаете получить гарантии?шедевральное предложение.вангую минимум 20 плюсов этому Вашему посту от благодарных читателей.

Я ради плюсиков не пишу! Если вам их не хватает, могу вас плюсануть, мне нетяжело.По Скрипалю - если вам достаточно дипломатического визга без предоставления КАКИХ-ЛИБО доказательств, то мне нет. Даже видео отравленных не предъвили! А ведь это сильнейшая поддержка информационной кампании! Признайте просто, что такого видео не существует. Оно, конечно, легче надувать щеки со словами "жаль, что вас не послушали", или "видео не раскрывается в интересах следствия", но если подумать головой, то станет очевиден факт - если бы такое видео можно было снять, его бы сняли и опубликовали в защиту своей позиции.По консорциуму - давайте вы не будете додумывать за меня, ладно? Где я написал, или хотя бы намекнул, что разделяю желание россиян снять с нас денег?? Хоть что-то предъявите, что из моих слов могло вас навести на мысль об этом!!Я анализирую расклад, по которому Украина может остаться с ГТС без газа. И призываю организовать 3-сторонний консорциум win-win-win для всех сторон - поставщика, транзитера и покупателя. Гарантии под договоренности в интересах всех сторон (и даже России, представьте себе) не нужны - наличие интереса и есть единственной необходимой гарантией. А интерес России очевиден - иметь возможность продавать свой газ тем, у кого есть деньги его покупать.К слову, даже из заявлений Газпрома не следует, что они хотят, чтобы Украина заплатила. Она хотят взаимозачета обоюдных требований "в ноль", говоря о диспропорциональном решение Арбитража.И последнее - старший брат есть у вас и миллионов похожих на вас. Он в Вашингтоне. Есть и другие миллионы младших братьев - их старший брат в Москве. А у меня старшего брата нет! Я неоднократно говорил о политическом, военном и экономическом нейтралитете Украины как единственной верной стратегии!