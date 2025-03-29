Владна коаліція Німеччини ухвалила новий законопроєкт, який скасовує можливість швидкого отримання громадянства для іноземців.
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Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW
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Додано: Чет 29 тра, 2025 13:07
Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW
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Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW
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