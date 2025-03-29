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Німеччина змінює правила
отримання громадянства — DW

Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:07

Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW

Пропонуємо до обговорення:
Владна коаліція Німеччини ухвалила новий законопроєкт, який скасовує можливість швидкого отримання громадянства для іноземців.

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Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:07

Це питання актуальне не лише для Німеччини
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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