никто не будет договариваться один на один
только идиот может в это верить
переговоры будут, но в них ключевой голос будет за европейскими представителями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:58
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:14
Волгарь
Тогда прощай ПМР, которую Россия бесплатно кормит газом уже 26 лет, а долг в 6 млрд долларов (по состоянию на начало 2017) безуспешно пытается повесить на Молдову.
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:47
А что, движение по нему уже открыли? -- я что-то сильно пропустил?
-- мост на Трою (в Киеве) уже лет с 10 "вот-вот откроют"...
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:54
Re: Німеччина дозволила будівництво
Коментар із серії: "Рисовали на бумаге, да забыли про овраги".
На КНР газ піде з нового родовища, газ для Європи технічно може йти тільки в Європу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:57
Автомобильное движение в мае откроют, а на Троещину надо будет еще трошки подождать...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:12
Это если рассуждать с точки зрения руководства нормальной публичной компании, в первую очередь заботящейся о прибылях и акционерах. Как Вы уже могли заметить, у Газпрома последние лет 10 несколько иная роль (поэтому его акции и стоят не минимум 400 рублей, а всего 140 рублей). Поэтому он вполне может пойти на снижение оборота на 400 млрд. рублей в год (примерно 1/15 своего объема продаж) ради создания дополнительных трудностей Украине. Более того, запуск Северного потока-2 вполне может обернуться таким же результатом - общий транзит в Европу (-90+55+15 млрд. м3) может сократиться на 20 млрд. м2 с потерей на этот раз не 7, а 4 млрд. с единственной целью - лишить Украину 2 млрд. долларов за транзит в год и заставить ее покупать реальный реверсный газ на по 250 из Словакии, а по 300 долларов за м3 из Германии.
С экономической точки зрения - АБСУРД, но разв само строительство Северного потока -1 не было абсурдом с точки зрения НОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ?
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:23
Вот _в мае_ и будем говорить -- что "мост есть": еще трошки подождем -- и скажем. На _данный момент_ оба моста "есть", но "не совсем".
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:28
https://news.finance.ua/ru/news/-/42291 ... ogo-potoka
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:33
У нас все так, на белое-черное, на черное-белое. Автомобильный мост откроют в мае (это так для инфы). А вот по газу .... допрыгались ... млин! Деб*лы!
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:36
Re: Німеччина дозволила будівництво
Не може. Крім України, є ще південно-східні країни ЄС, які отримують газпромівський газ тільки через територію України.
Газові війни ще будуть, тільки, шантаж Газпрома приведе до таких же наслідків, що і для Прибалтики - втратою значної частини ринку з одночасним зниженням ціни.
Диверсифікація шляхів постачання можлива, а от ідея-фікс когось покарати газовою дубинкою - це клініка, тільки ви цю клініку самі обираєте на виборах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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