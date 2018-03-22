Німеччина дозволила будівництво

Додано: Сер 28 бер, 2018 15:12

Коментар із серії: "Рисовали на бумаге, да забыли про овраги".

На КНР газ піде з нового родовища, газ для Європи технічно може йти тільки в Європу.

Это если рассуждать с точки зрения руководства нормальной публичной компании, в первую очередь заботящейся о прибылях и акционерах. Как Вы уже могли заметить, у Газпрома последние лет 10 несколько иная роль (поэтому его акции и стоят не минимум 400 рублей, а всего 140 рублей). Поэтому он вполне может пойти на снижение оборота на 400 млрд. рублей в год (примерно 1/15 своего объема продаж) ради создания дополнительных трудностей Украине. Более того, запуск Северного потока-2 вполне может обернуться таким же результатом - общий транзит в Европу (-90+55+15 млрд. м3) может сократиться на 20 млрд. м2 с потерей на этот раз не 7, а 4 млрд. с единственной целью - лишить Украину 2 млрд. долларов за транзит в год и заставить ее покупать реальный реверсный газ на по 250 из Словакии, а по 300 долларов за м3 из Германии.С экономической точки зрения - АБСУРД, но разв само строительство Северного потока -1 не было абсурдом с точки зрения НОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ?