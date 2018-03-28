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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 28.03.18 Итоги: Энергетика 28.03.18 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 28 бер, 2018 13:44 Итоги: Энергетика 28.03.18



По состоянию на 08.00 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% - до $68,92 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,89%, до $64,67 за баррель.



По данным Американского института нефти (API), за неделю к 23 марта запасы нефти в США выросли на 5,321 миллиона баррелей, - до 430,6 миллиона, - в то время как аналитики ожидали прироста лишь на 1 миллион. На прошлой неделе API сообщил о неожиданном снижении запасов на 2,739 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,655 миллиона баррелей. При этом запасы бензина снизились на 5,799 миллиона, дистиллятов - на 2,23 миллиона.



Данные по запасам от Министерства энергетики США будут опубликованы позднее в среду.



«Мы посмотрим, как выглядят данные по запасам от Минэнерго США и можно ли оспорить недавние значительные приросты по API. Пока что обе марки нефти Brent и WTI застопорились в росте», - таково мнение главного рыночного стратега в AxiTrader Грега Маккенна.



Цены на нефть во вторник получили поддержку от сообщений о намерении основных экспортеров продлить соглашение об ограничении добычи, однако ожидания роста объема запасов нефти в США на прошлой неделе были фактором давления.



Майский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 30 центов, или на 0,5%, до $62,25 за баррель. Контракт мало менялся с закрытия на $65,88 в пятницу, что стало самым высоким уровнем закрытия по ближайшему контракту с 26 января. На прошлой неделе цена выросла на 5,6%.



Майский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 0,5% до $70,11 за баррель. Контракт удерживается выше $70 за баррель с пятницы.



Саудовский принц бин Салман в интервью Reuters сказал, что Саудовская Аравия и РФ рассматривают долговременное продление соглашения по ограничению добычи: «Мы работаем по сдвигу от соглашения от года к году до 10-20 летнему соглашению».

Высокий уровень реализации соглашения странами ОПЕК и их партнёрами поддерживает цены.



В тоже время, несколько стран могут уменьшить поставки, согласно министру финансов Саудовской Аравии.



Иран также был в центре внимания из-за опасений возможного разрыва США «ядерной сделки» Ирана с западными странами, что повышает вероятность нарушения поставок нефти и несёт риск роста цен в краткосрочной перспективе. В случае введения американских санкций 250-300 тыс. баррелей в день иранской нефти могут уйти в рынка.



По опросу аналитиков S&P Global Platts, в среднем они ожидают, что по данным EIA запасы нефти в США на неделе, закончившейся 23 марта, выросли на 1 млн. баррелей. Также они ожидают снижения запасов бензина на 2 млн. баррелей и запасов дистиллятов на 1,9 млн. баррелей.



Нефть проигнорировала позитивные детали отчета API и может продолжить снижение.

Нефть начала вторник во здравие, а кончила за упокой.



Нефть начала торги во вторник с позитивным настроем, однако после неудачной попытки пробиться выше $66,50 оптимизм быков пошел на спад. Потеря опоры в районе $65,60 обеспечила трансформацию настроя, а публикация отчета Американского института нефти (API) стала последней каплей, обеспечившей падение цен к свежим минимумам под конец дня.



По данным API в США за прошедшую неделю произошли следующие изменения:



запасы нефти выросли на 5,32 млн. баррелей, в том числе на 1,66 млн. баррелей в хранилище Кушинг

запасы бензина сократились на 5,8 млн. баррелей

запасы дистиллятов сократились на 2,24 млн. баррелей



Учитывая общую неблагоприятную атмосферу на рынке нефти, и в целом на фондовом рынке, трейдеры предпочли сфокусироваться на динамике запасов нефти, однако стоит признать, что продолжающееся сокращение запасов бензина в преддверии автомобильного сезона в США является позитивным сигналом.



Цены на нефть в настоящее время демонстрируют робкие попытки восстановление, но для улучшения технической картины быкам теперь необходимо, как минимум, возвращение и стабилизация выше $65,00/25, а лучше — выше $65,70 (бывшая поддержка и 61,8% от снижения). Пока же формирование двойной вершины на часовых графиках и слом локальных уровней поддержки дает повод думать, что коррекция нефти может получить развитие в направлении $64,22/00 (максимум 26/02, минимум 23/03 и 38,2% от роста с 14 марта).



Газпром сможет навредить России.

Чтобы посильнее навредить России, надо разрешить строительство «Северного потока – 2» и запретить строительство EUGAL и других связанных с этим проектом газопроводов на территории Германии.



Вопрос о сохранении транзита российского газа – основной в повестке дня украинской энергетической политики. Его решение зависит от того, сможет ли «Газпром» расширить мощности для транспортировки газа в обход Украины, построив газопровод «Северный поток-2». Против таких планов выступает Киев при поддержке партнеров из США и некоторых стран ЕС. Кроме того, Президент Петр Порошенко анонсировал визит в Германию для обсуждения перспектив «Северного потока-2» с правительством этой страны, которая известна тесными связями с Россией. Верховная рада намерена утвердить обращение о недопустимости строительства невыгодного для Украины газопровода. А НАК «Нафтогаз Украины» планирует до конца марта провести переговоры с «Газпромом», чтобы предотвратить расторжение действующих контрактов между компаниями на поставку и транзит газа.



Как Украине отстоять конкурентоспособность своей газотранспортной системы и реабилитировать взаимовыгодное сотрудничество «Нафтогаза» с «Газпромом», ставшее заложником политического противостояния Москвы и Киева?



Существует много парадоксов газотранспортного бизнеса, сопровождающих отношения «Нафтогаза» с «Газпромом». Эти парадоксы – яркая иллюстрация того, как экономика бизнеса двух компаний остается тесно взаимосвязанной, несмотря на политический накал между странами. А защита интересов Украины, предусматривающая блокирование «Северного потока-2», сулит немалые бонусы «Газпрому», который обслуживает политические интересы Кремля.



Газовый бизнес становится политикой, когда он наносит вред производителям, газотранспортным компаниям или потребителям газа. Например, сокращение «Газпромом» суточных поставок газа в Европу зимой 2014-2015 гг. нанесло ущерб самому «Газпрому» и госбюджету России, а полное перекрытие транзита газа через Украину в январе 2009 года навредило всем – «Газпрому», бюджету РФ и потребителям газпромовского газа.

Финансовое моделирование денежных потоков «Газпрома» с обходными газопроводными проектами и без них показывает, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» сокращают доходы акционеров компании и госбюджета.



К примеру, газовый бизнес США аполитичен. Американский СПГ продается там, где он приносит наибольшую прибыль, а не наибольший вред России или кому-либо еще.

– В ЕС усиливается кампания противников строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на устремления некоторых европейских партнеров «Газпрома» реализовать этот проект. Анкара спровоцировала «Газпром» изменить свои планы по расширению мощностей «Турецкого потока». Великобритания также объявила о планах минимизировать зависимость от российского газа.



Перспективы российского газа, в основном, зависят не от усилий Путина или руководителей «Газпрома», а от погоды и цен на нефть, газ и уголь. Теплая зима может резко снизить спрос на российский и любой другой газ. В целом, среднесрочное будущее у «Газпрома» в Европе неплохое, но большого роста объемов экспорта не ожидается. Действующие газопроводы (без «Турецкого потока») позволяют увеличить экспорт на четверть, что более чем достаточно. Возобновляемая энергетика развивается гораздо быстрее, чем предполагало российское руководство, и окончание эры углеводородного топлива в Европе уже видно.



Для того, чтобы посильнее навредить России, надо разрешить строительство «Северного потока-2» и запретить строительство EUGAL и других связанных с этим проектом газопроводов на территории Германии. Думается, сейчас шансы на реализацию проекта упали ниже 50%. Одолжившие «Газпрому» деньги западные компании ничем не рискуют – российская сторона вернет деньги в любом случае.



Зато газопровод Грязовец – КС Славянская для подачи газа в «Северный поток-2» и все остальные газопроводы от Ямала до Грязовца будут построены в срок или досрочно. Обеспечение доходов подрядчиков – основной приоритет «Газпрома». Недавно «Газпром» начал использовать новый способ увеличения этих доходов – подрядчики сначала получают деньги за строительство газопровода, а потом за его ликвидацию.

Парадоксально, но после завершения строительства российской части обходных «потоков» подрядчики «Газпрома» могут быть заинтересованы в том, чтобы эти «потоки» не работали. Тогда они смогут заработать дополнительные деньги на выкапывании уложенных труб и закапывании траншей.



Собственно, подрядчики «Газпрома» уже занялись этим, выкапывая трубы «Турецкого потока» (



В контексте завершения срока договора в 2019 года Украине может помочь спрос на газ в Центральной и Южной Европе и отсутствие достаточных мощностей для транспортировки газа от Балтийского и Северного морей на юг Германии и в центр европейского континента. Объемы транспортировки напрямую зависят от погоды зимой, а транзитный тариф напрямую связан с объемом газа и режимом прокачки. Чем выше будут объемы транзита и чем выше будет среднегодовая загрузка ГТС Украины, тем больше прибыли получит «Газпром», и наоборот. Оптимальный (с экономической точки зрения) для «Газпрома» вариант можно просчитать после получения тарифных предложений «Нафтогаза».



Реформа газового рынка ЕС, призванная усилить конкуренцию и укрепить энергобезопасность региона, началась в 1998 году с принятием Первой газовой директивы, определившей общие правила для внутреннего рынка газа. Сейчас, спустя десять лет, процесс либерализации еще не завершен. Имплементация норм Третьего энергопакета стала серьезным вызовом для большинства стран ЕС. Эти нормы, среди прочего, предусматривают заключение контрактов на транспортировку газа по модели «вход-выход» вместо устаревшей point-to-point. В наши дни на европейском рынке транспортных контрактов продолжают действовать обе модели. Возникает вопрос, как при таком раскладе Украина может добиться от «Газпрома» согласия на заключение нового транзитного договора, который будет учитывать требования Третьего энергопакета ЕС?



Не исключено, «трансгазы» приграничных областей России и Украины могли бы быстро договориться, если бы не мешали политики. А для заключения нового транзитного договора потребуется третья сторона из ENTSOG – Европейской сети операторов газопроводов. Альтернативный вариант – подписание краткосрочного двустороннего соглашения на один-два года. Для упрощения переговоров по формуле стороны могут воспользоваться, например, счетчиком тарифа компании Eustream.



Польша, как и Украина, имеет свою специфическую историю взаимоотношений с «Газпромом», которая сопровождалась транзитными скандалами и ценовыми войнами.

Отношения «Газпрома» (а значит, Путина) с Польшей остаются загадкой.



С одной стороны, отношения между странами нельзя назвать дружественными, но с другой – это никак не влияет на газовый бизнес. Польша без единого комментария российской стороны отодвинула «Газпром» (владельца около половины акций) от управления газопроводом Ямал-Европа, первой начала отбор транзитного газа по схеме виртуального реверса (тоже без скандалов и жалоб) и первой стала поставлять газ в ГТС Украины по схеме физического реверса. За реверсные продажи газа Украине были «наказаны» все, кроме Польши – зимой 2014-2015 гг. суточные поставки были снижены на 50% даже на «Северном потоке», но поставки по газопроводу Ямал-Европа остались нетронутыми. По логике Путин был обязан показать надежность «Северного потока», но на практике оказалось, что и «бестранзитный» газопровод через Балтийское море не дает таких гарантий, как маршрут через Польшу.

Партнерство «Укртрансгаза» с польской GAZ-SYSTEM S.A. могло бы быть полезным.



Будущее украинской ГТС – это проблема, в которой пересекаются интересы Украины, Евросоюза и России.



Европейский формат предполагает независимое управление транспортировкой газа. «Нафтогаз Украины», как газодобывающая и газоснабжающая компания, не вполне подходит на роль оператора ГТС. В странах Евросоюза операторами выступают как государственные, так и частные компании. Пожалуй, Украине больше подходит чешский вариант (оператором NET4GAS владеют частные инвесторы Allianz Capital Partners и OMERS Infrastructure – профессиональные управляющие активами).



Основная ценность ГТС Украины в том, что она способна поставлять большие объемы российского газа в соответствии с колебаниями суточного спроса европейских потребителей. «Северный поток» и Ямал-Европа сейчас не реагируют даже на рост спроса в отопительный период.

Нынешние тарифы не соответствуют стоимости сервиса (подачи пикового и полупикового газа на вход в европейский ГТС). Например, только с 1 января 2018 года подача газа на ГИС В.Капушаны (Словакия) колебалась от 51 до 151 млн. кубометров в сутки. Для сравнения, в этот же период суточные поставки по «Северному потоку» варьировались в диапазоне 163-171 млн. кубометров.

Надо понимать, что равномерные суточные поставки в течение всего года требуют дополнительных затрат на хранение газа, которые в конечном счете перекладываются на потребителей газа. В прошлом году затраты на хранение газа в Европе составляли от $63 до $106 за 1000 кубометров. Европейские политики, рассуждающие о дешевизне российского газа забывают этот важный фактор.



Без транзита газпромовского газа ГТС Украины потеряет бОльшую часть своей привлекательности. При этом вырастет роль украинских ПХГ, поскольку излишки «летнего» газа, поставляемого по «Северным потокам», девать больше некуда. Цена газпромовского газа, например, в Баумгартене не зависит от маршрута его транспортировки – она прописана в формуле контракта, но в цену конечных потребителей добавятся затраты на хранение газа, отсутствующие при поставках через Украину.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после неожиданно сильного роста запасов в США.Цены на нефть во вторник получили поддержку от сообщений о намерении основных экспортеров продлить соглашение об ограничении добычи, однако ожидания роста объема запасов нефти в США на прошлой неделе были фактором давления.Нефть проигнорировала позитивные детали отчета API и может продолжить снижение.Нефть начала вторник во здравие, а кончила за упокой.Нефть начала торги во вторник с позитивным настроем, однако после неудачной попытки пробиться выше $66,50 оптимизм быков пошел на спад. Потеря опоры в районе $65,60 обеспечила трансформацию настроя, а публикация отчета Американского института нефти (API) стала последней каплей, обеспечившей падение цен к свежим минимумам под конец дня.По данным API в США за прошедшую неделю произошли следующие изменения:запасы нефти выросли на 5,32 млн. баррелей, в том числе на 1,66 млн. баррелей в хранилище Кушингзапасы бензина сократились на 5,8 млн. баррелейзапасы дистиллятов сократились на 2,24 млн. баррелейУчитывая общую неблагоприятную атмосферу на рынке нефти, и в целом на фондовом рынке, трейдеры предпочли сфокусироваться на динамике запасов нефти, однако стоит признать, что продолжающееся сокращение запасов бензина в преддверии автомобильного сезона в США является позитивным сигналом.Цены на нефть в настоящее время демонстрируют робкие попытки восстановление, но для улучшения технической картины быкам теперь необходимо, как минимум, возвращение и стабилизация выше $65,00/25, а лучше — выше $65,70 (бывшая поддержка и 61,8% от снижения). Пока же формирование двойной вершины на часовых графиках и слом локальных уровней поддержки дает повод думать, что коррекция нефти может получить развитие в направлении $64,22/00 (максимум 26/02, минимум 23/03 и 38,2% от роста с 14 марта).Газпром сможет навредить России.Чтобы посильнее навредить России, надо разрешить строительство «Северного потока – 2» и запретить строительство EUGAL и других связанных с этим проектом газопроводов на территории Германии.Вопрос о сохранении транзита российского газа – основной в повестке дня украинской энергетической политики. Его решение зависит от того, сможет ли «Газпром» расширить мощности для транспортировки газа в обход Украины, построив газопровод «Северный поток-2». Против таких планов выступает Киев при поддержке партнеров из США и некоторых стран ЕС. Кроме того, Президент Петр Порошенко анонсировал визит в Германию для обсуждения перспектив «Северного потока-2» с правительством этой страны, которая известна тесными связями с Россией. Верховная рада намерена утвердить обращение о недопустимости строительства невыгодного для Украины газопровода. А НАК «Нафтогаз Украины» планирует до конца марта провести переговоры с «Газпромом», чтобы предотвратить расторжение действующих контрактов между компаниями на поставку и транзит газа.Как Украине отстоять конкурентоспособность своей газотранспортной системы и реабилитировать взаимовыгодное сотрудничество «Нафтогаза» с «Газпромом», ставшее заложником политического противостояния Москвы и Киева?Существует много парадоксов газотранспортного бизнеса, сопровождающих отношения «Нафтогаза» с «Газпромом». Эти парадоксы – яркая иллюстрация того, как экономика бизнеса двух компаний остается тесно взаимосвязанной, несмотря на политический накал между странами. А защита интересов Украины, предусматривающая блокирование «Северного потока-2», сулит немалые бонусы «Газпрому», который обслуживает политические интересы Кремля.Газовый бизнес становится политикой, когда он наносит вред производителям, газотранспортным компаниям или потребителям газа. Например, сокращение «Газпромом» суточных поставок газа в Европу зимой 2014-2015 гг. нанесло ущерб самому «Газпрому» и госбюджету России, а полное перекрытие транзита газа через Украину в январе 2009 года навредило всем – «Газпрому», бюджету РФ и потребителям газпромовского газа.Финансовое моделирование денежных потоков «Газпрома» с обходными газопроводными проектами и без них показывает, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» сокращают доходы акционеров компании и госбюджета.К примеру, газовый бизнес США аполитичен. Американский СПГ продается там, где он приносит наибольшую прибыль, а не наибольший вред России или кому-либо еще.– В ЕС усиливается кампания противников строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на устремления некоторых европейских партнеров «Газпрома» реализовать этот проект. Анкара спровоцировала «Газпром» изменить свои планы по расширению мощностей «Турецкого потока». Великобритания также объявила о планах минимизировать зависимость от российского газа.Перспективы российского газа, в основном, зависят не от усилий Путина или руководителей «Газпрома», а от погоды и цен на нефть, газ и уголь. Теплая зима может резко снизить спрос на российский и любой другой газ. В целом, среднесрочное будущее у «Газпрома» в Европе неплохое, но большого роста объемов экспорта не ожидается. Действующие газопроводы (без «Турецкого потока») позволяют увеличить экспорт на четверть, что более чем достаточно. Возобновляемая энергетика развивается гораздо быстрее, чем предполагало российское руководство, и окончание эры углеводородного топлива в Европе уже видно.Для того, чтобы посильнее навредить России, надо разрешить строительство «Северного потока-2» и запретить строительство EUGAL и других связанных с этим проектом газопроводов на территории Германии. Думается, сейчас шансы на реализацию проекта упали ниже 50%. Одолжившие «Газпрому» деньги западные компании ничем не рискуют – российская сторона вернет деньги в любом случае.Зато газопровод Грязовец – КС Славянская для подачи газа в «Северный поток-2» и все остальные газопроводы от Ямала до Грязовца будут построены в срок или досрочно. Обеспечение доходов подрядчиков – основной приоритет «Газпрома». Недавно «Газпром» начал использовать новый способ увеличения этих доходов – подрядчики сначала получают деньги за строительство газопровода, а потом за его ликвидацию.Парадоксально, но после завершения строительства российской части обходных «потоков» подрядчики «Газпрома» могут быть заинтересованы в том, чтобы эти «потоки» не работали. Тогда они смогут заработать дополнительные деньги на выкапывании уложенных труб и закапывании траншей.Собственно, подрядчики «Газпрома» уже занялись этим, выкапывая трубы «Турецкого потока» ( Итоги: Энергетика 27.03.18 В контексте завершения срока договора в 2019 года Украине может помочь спрос на газ в Центральной и Южной Европе и отсутствие достаточных мощностей для транспортировки газа от Балтийского и Северного морей на юг Германии и в центр европейского континента. Объемы транспортировки напрямую зависят от погоды зимой, а транзитный тариф напрямую связан с объемом газа и режимом прокачки. Чем выше будут объемы транзита и чем выше будет среднегодовая загрузка ГТС Украины, тем больше прибыли получит «Газпром», и наоборот. Оптимальный (с экономической точки зрения) для «Газпрома» вариант можно просчитать после получения тарифных предложений «Нафтогаза».Реформа газового рынка ЕС, призванная усилить конкуренцию и укрепить энергобезопасность региона, началась в 1998 году с принятием Первой газовой директивы, определившей общие правила для внутреннего рынка газа. Сейчас, спустя десять лет, процесс либерализации еще не завершен. Имплементация норм Третьего энергопакета стала серьезным вызовом для большинства стран ЕС. Эти нормы, среди прочего, предусматривают заключение контрактов на транспортировку газа по модели «вход-выход» вместо устаревшей point-to-point. В наши дни на европейском рынке транспортных контрактов продолжают действовать обе модели. Возникает вопрос, как при таком раскладе Украина может добиться от «Газпрома» согласия на заключение нового транзитного договора, который будет учитывать требования Третьего энергопакета ЕС?Не исключено, «трансгазы» приграничных областей России и Украины могли бы быстро договориться, если бы не мешали политики. А для заключения нового транзитного договора потребуется третья сторона из ENTSOG – Европейской сети операторов газопроводов. Альтернативный вариант – подписание краткосрочного двустороннего соглашения на один-два года. Для упрощения переговоров по формуле стороны могут воспользоваться, например, счетчиком тарифа компании Eustream.Польша, как и Украина, имеет свою специфическую историю взаимоотношений с «Газпромом», которая сопровождалась транзитными скандалами и ценовыми войнами.Отношения «Газпрома» (а значит, Путина) с Польшей остаются загадкой.С одной стороны, отношения между странами нельзя назвать дружественными, но с другой – это никак не влияет на газовый бизнес. Польша без единого комментария российской стороны отодвинула «Газпром» (владельца около половины акций) от управления газопроводом Ямал-Европа, первой начала отбор транзитного газа по схеме виртуального реверса (тоже без скандалов и жалоб) и первой стала поставлять газ в ГТС Украины по схеме физического реверса. За реверсные продажи газа Украине были «наказаны» все, кроме Польши – зимой 2014-2015 гг. суточные поставки были снижены на 50% даже на «Северном потоке», но поставки по газопроводу Ямал-Европа остались нетронутыми. По логике Путин был обязан показать надежность «Северного потока», но на практике оказалось, что и «бестранзитный» газопровод через Балтийское море не дает таких гарантий, как маршрут через Польшу.Партнерство «Укртрансгаза» с польской GAZ-SYSTEM S.A. могло бы быть полезным.Будущее украинской ГТС – это проблема, в которой пересекаются интересы Украины, Евросоюза и России.Европейский формат предполагает независимое управление транспортировкой газа. «Нафтогаз Украины», как газодобывающая и газоснабжающая компания, не вполне подходит на роль оператора ГТС. В странах Евросоюза операторами выступают как государственные, так и частные компании. Пожалуй, Украине больше подходит чешский вариант (оператором NET4GAS владеют частные инвесторы Allianz Capital Partners и OMERS Infrastructure – профессиональные управляющие активами).Основная ценность ГТС Украины в том, что она способна поставлять большие объемы российского газа в соответствии с колебаниями суточного спроса европейских потребителей. «Северный поток» и Ямал-Европа сейчас не реагируют даже на рост спроса в отопительный период.Нынешние тарифы не соответствуют стоимости сервиса (подачи пикового и полупикового газа на вход в европейский ГТС). Например, только с 1 января 2018 года подача газа на ГИС В.Капушаны (Словакия) колебалась от 51 до 151 млн. кубометров в сутки. Для сравнения, в этот же период суточные поставки по «Северному потоку» варьировались в диапазоне 163-171 млн. кубометров.Надо понимать, что равномерные суточные поставки в течение всего года требуют дополнительных затрат на хранение газа, которые в конечном счете перекладываются на потребителей газа. В прошлом году затраты на хранение газа в Европе составляли от $63 до $106 за 1000 кубометров. Европейские политики, рассуждающие о дешевизне российского газа забывают этот важный фактор.Без транзита газпромовского газа ГТС Украины потеряет бОльшую часть своей привлекательности. При этом вырастет роль украинских ПХГ, поскольку излишки «летнего» газа, поставляемого по «Северным потокам», девать больше некуда. Цена газпромовского газа, например, в Баумгартене не зависит от маршрута его транспортировки – она прописана в формуле контракта, но в цену конечных потребителей добавятся затраты на хранение газа, отсутствующие при поставках через Украину.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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