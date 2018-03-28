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Итоги: Прогнозы 28.03.18

Итоги: Прогнозы 28.03.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:51

Итоги: Прогнозы 28.03.18

Жадность экспортеров, по всей видимости, рассчитывавших на «отзывчивость» Казначейства, готовящегося компенсировать НДС, предопределила «бычий», несколько неожиданный на излете месяца и квартала, рост курса доллара на межбанке.

Судя по всему, часть импортеров «смирилась» с локальной дороговизной безналичного доллара и после паузы с 11.20 до 12.20 начала покупки СКВ для закрытия контрактов. Эти покупки усугубили «бычий» тренд безналичного доллара, цена которого к обеденному перерыву заметно выросла.

Вослед за «зеленым» безналом вверх двигались и цены наличного доллара, делая это более сдержанно. Торопиться «наличке» было некуда – в отличие от безналичного рынка, впереди ее не ожидала гривневая щедрость от Казначейства, а клиенты не станут приобретать СКВ по запредельным ценам.

Поведение потенциальных продавцов смешало карты валютного межбанка на финише месяца и квартала, вернув сюда «зеленых быков». Возможно, рынок безналичного доллара ограничится демонстративным отскоком в эту среду. Ввиду установившегося «взаимопонимания» Нацбанка и других финансовых властей, есть резон ожидать очередную задержку выплаты второй порции (около 2,0 млрд. грн.) компенсации НДС. Хотя, разумеется, подобный вариант «воспитательного» сценария гарантировать на излете квартала нельзя. Возможен скандал.

Впрочем, вероятность сохранения курса безналичного доллара на приподнявшемся к 28 марта уровне тоже вполне реальна. При этом, представляется, вряд ли «доброта» Казначейства в отношении агроэкспортеров сможет сохранить текущий темп подорожания безналичного «американца» в оставшиеся две полноценные сессии межбанка.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
дядя Caша
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