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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 29 бер, 2018 12:38 Итоги: Энергетика 29.03.18



Майские фьючерсы на нефть WTI по состоянию на 08.10 Киева выросли на 0,45%, составив $64,67 за баррель.



Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,55% — до $69,91 за баррель.



Цены на нефть в среду закончили торги снижением, показав кратковременную попытку роста в связи с последним еженедельным докладом США о запасах нефти.

Данные показали, что запасы нефти в США немного выросли на прошлой неделе, добыча выросла, а запасы как бензина, так и дистиллятов снизились немного больше, чем ожидалось.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже майская нефть WTI потеряла 87 центов, или 1,3%, до $64,38 за баррель, показав самый низкий уровень закрытия почти за неделю.



Майская нефть марки Brent упала на 58 центов, или 0,8%, до $69,53 за баррель на ICE Futures Europe.



Администрация по энергетической информации США в начале среды сообщила, что запасы нефти выросли на 1,6 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 23 марта.



Запасы бензина упали на 3,5 миллиона баррелей за неделю, в то время как запасы дистиллятов снизились на 2,1 миллиона баррелей, согласно EIA.



«Третья последовательная просадка нефтепродуктов продукта указывает на чистое снижение по всем продуктам и, вероятно, продолжает смягчать озабоченность рынка в связи с низким спросом на продукцию в I квартале», - сказал Крис Кеттенманн, главный энергетический стратег Macro Risk Advisors.



Апрельский бензин закрылся на уровне $2,012 за галлон, потеряв 0,1%, в то время как апрельский топочный мазут снизился на 0,4% до $2,015 за галлон.



Реакция цен на нефть на отчет по запасам сырья в США.



Цены на нефть первоначально поднялись в реакции на данные по запасам, позднее сырье растеряло весь рост на фоне возобновившихся продаж на фондовом рынке США, а сейчас снова пытается дорожать.



Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 23 марта, выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 429,9 миллиона баррелей, показал еженедельный отчет управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ждали, что запасы упадут на 0,3 миллиона баррелей, до 428 миллионов баррелей.



Вышедшие во вторник данные по запасам Американского института нефти (API) показали рост показателя на 5,3 миллиона баррелей до 430,6 миллиона. Таким образом, трейдеры были морально готовы к тому, что запасы действительно вырастут в официальном отчете. Разница роста запасов в данных API и официальных данных спровоцировала первоначальную и текущую реакцию рынка в виде увеличения котировок.



Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,2%, до 10,433 миллиона баррелей в сутки.



Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,8 миллиона баррелей, составив 31,2 миллиона баррелей.



Запасы бензина в США упали на 3,5 миллиона баррелей, или на 1,4%, составив 239,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения этого показателя на 1.9 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 2 миллиона баррелей, или на 1,6%, составив 129 миллионов баррелей. Прогнозировалось падение на 1,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился — 665,5 миллиона баррелей.



Cланцевая ловушка: ОПЕК придется ограничивать добычу 20 лет.



Сделка по сокращению добычи нефти, которая была заключена Россией и странами ОПЕК в 2016 году и с тех пор трижды продлевалась, станет де-факто бессрочной.

Соглашение, в рамках которого крупнейшие экспортеры нефти согласились убрать с рынка 1,8 млн. баррелей ежедневной добычи, чтобы добиться повышения цен и ликвидировать избыток предложения, может действовать несколько десятилетий, заявил в интервью Reuters наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.



В нынешнем виде пакт ОПЕК-Россия - первый скоординированный шаг нефтеэкспортеров почти за 30 лет - истекает в конце текущего года. Однако уже ведется работа с тем, чтобы переформатировать его в долгосрочное соглашение о сотрудничестве, сказал бен Сальман.

Речь идет о сроке в 10-20 лет, уточнил он, добавив, что принципиальная договоренность об этом «уже есть», и осталось лишь проработать детали.

Нефтяной пакт действует уже 15 месяцев, но достичь цели - ликвидации накопленных в хранилищах излишков нефти - за это время не удалось.

Изначально баланс рынку предсказывали в первой половине прошлого года, затем - во второй. Прошлым летом министр нефти Кувейта Исам аль-Мазрук признал, что долгожданное равновесие откладывается, а ждать его следует в первом квартале 2018-го.



Но на деле и этот срок оказался слишком оптимистичным. По новым оценкам, запасы в хранилищах вернутся к среднему за 5 лет уровню в середине года или осенью, сообщил в марте глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Хотя и с опозданием, но сделка ОПЕК+ все же сработала, констатируют в обзоре аналитики Bank of America Merrill Lynch: на начало 2017-го навес коммерческих запасов в мире оценивался в 252 млн. баррелей, из них к концу февраля осталось лишь 44 млн.

Проблема, впрочем, заключается в том, что вернуться к прежним объемам производства картель не может: по собственным оценкам секретариата ОПЕК, в этом году спрос вырастет на 1,6 млн. баррелей в сутки, а добыча странах, не входящих в организацию - на 1,66 млн.



Главным нарушителем спокойствия остаются США, где объемы сланцевого бурения выросли вдвое, а производство прибавило 1,2 млн. баррелей за прошлый год, и увеличится еще на 1,46 млн. в текущем.



Договориться со сланцевиками о том, чтобы разделить ответственность и «избежать ошибок перепроизводства» при этом не удается, рассказал в марте министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане: второй за последний год раунд переговоров, состоявшийся на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне, куда картель отправил делегацию во главе со своим генсеком Мохаммедом Баркиндо, «оказался бесполезным».



Американский сланцевый бум накладывается на новые проекты в Бразилии и Канаде, и в результате места для дополнительной нефти из ОПЕК на рынке практически не остается, отмечает Международное энергетическое агентство в докладе World Energy Outlook 2017.



С учетом газоконденсата к 2025 году Штаты будут добывать 16,9 млн. баррелей в сутки (против 10,4 млн. баррелей сейчас). В этих условиях, чтобы сохранить баланс, ОПЕК сможет увеличить добычу лишь на 0,2 млн. баррелей в день (менее 0,5%) - до 39,8 млн. баррелей нефти и газового конденсата.

Решимость саудитов добиться высоких цен, пусть и теряя долю на рынке, объяснима, указывают в BofA: план модернизации экономики, анонсированный бен Сальманом, будет стоить $110 млрд., тогда как национальная валюта - саудовский риял - привязана к доллару, а на ее поддержку пришлось потратить больше $100 млрд. из резервов, в 2015-16 гг.



Возражения могут возникнуть у Ирана и РФ, считают в банке: Тегеран решительно настроен наращивать производство, компенсируя провал, возникший за время действия санкций. Россия же может сбалансировать госбюджет и при низких ценах на нефть за счет девальвации рубля.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications В ходе электронных торгов в среду утром на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.Цены на нефть в среду закончили торги снижением, показав кратковременную попытку роста в связи с последним еженедельным докладом США о запасах нефти.Данные показали, что запасы нефти в США немного выросли на прошлой неделе, добыча выросла, а запасы как бензина, так и дистиллятов снизились немного больше, чем ожидалось.Реакция цен на нефть на отчет по запасам сырья в США.Цены на нефть первоначально поднялись в реакции на данные по запасам, позднее сырье растеряло весь рост на фоне возобновившихся продаж на фондовом рынке США, а сейчас снова пытается дорожать.Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 23 марта, выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 429,9 миллиона баррелей, показал еженедельный отчет управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ждали, что запасы упадут на 0,3 миллиона баррелей, до 428 миллионов баррелей.Вышедшие во вторник данные по запасам Американского института нефти (API) показали рост показателя на 5,3 миллиона баррелей до 430,6 миллиона. Таким образом, трейдеры были морально готовы к тому, что запасы действительно вырастут в официальном отчете. Разница роста запасов в данных API и официальных данных спровоцировала первоначальную и текущую реакцию рынка в виде увеличения котировок.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,2%, до 10,433 миллиона баррелей в сутки.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,8 миллиона баррелей, составив 31,2 миллиона баррелей.Запасы бензина в США упали на 3,5 миллиона баррелей, или на 1,4%, составив 239,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения этого показателя на 1.9 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов сократились на 2 миллиона баррелей, или на 1,6%, составив 129 миллионов баррелей. Прогнозировалось падение на 1,6 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился — 665,5 миллиона баррелей.Cланцевая ловушка: ОПЕК придется ограничивать добычу 20 лет.Сделка по сокращению добычи нефти, которая была заключена Россией и странами ОПЕК в 2016 году и с тех пор трижды продлевалась, станет де-факто бессрочной.Соглашение, в рамках которого крупнейшие экспортеры нефти согласились убрать с рынка 1,8 млн. баррелей ежедневной добычи, чтобы добиться повышения цен и ликвидировать избыток предложения, может действовать несколько десятилетий, заявил в интервью Reuters наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.В нынешнем виде пакт ОПЕК-Россия - первый скоординированный шаг нефтеэкспортеров почти за 30 лет - истекает в конце текущего года. Однако уже ведется работа с тем, чтобы переформатировать его в долгосрочное соглашение о сотрудничестве, сказал бен Сальман.Речь идет о сроке в 10-20 лет, уточнил он, добавив, что принципиальная договоренность об этом «уже есть», и осталось лишь проработать детали.Нефтяной пакт действует уже 15 месяцев, но достичь цели - ликвидации накопленных в хранилищах излишков нефти - за это время не удалось.Изначально баланс рынку предсказывали в первой половине прошлого года, затем - во второй. Прошлым летом министр нефти Кувейта Исам аль-Мазрук признал, что долгожданное равновесие откладывается, а ждать его следует в первом квартале 2018-го.Но на деле и этот срок оказался слишком оптимистичным. По новым оценкам, запасы в хранилищах вернутся к среднему за 5 лет уровню в середине года или осенью, сообщил в марте глава Минэнерго РФ Александр Новак.Хотя и с опозданием, но сделка ОПЕК+ все же сработала, констатируют в обзоре аналитики Bank of America Merrill Lynch: на начало 2017-го навес коммерческих запасов в мире оценивался в 252 млн. баррелей, из них к концу февраля осталось лишь 44 млн.Проблема, впрочем, заключается в том, что вернуться к прежним объемам производства картель не может: по собственным оценкам секретариата ОПЕК, в этом году спрос вырастет на 1,6 млн. баррелей в сутки, а добыча странах, не входящих в организацию - на 1,66 млн.Главным нарушителем спокойствия остаются США, где объемы сланцевого бурения выросли вдвое, а производство прибавило 1,2 млн. баррелей за прошлый год, и увеличится еще на 1,46 млн. в текущем.Договориться со сланцевиками о том, чтобы разделить ответственность и «избежать ошибок перепроизводства» при этом не удается, рассказал в марте министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане: второй за последний год раунд переговоров, состоявшийся на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне, куда картель отправил делегацию во главе со своим генсеком Мохаммедом Баркиндо, «оказался бесполезным».Американский сланцевый бум накладывается на новые проекты в Бразилии и Канаде, и в результате места для дополнительной нефти из ОПЕК на рынке практически не остается, отмечает Международное энергетическое агентство в докладе World Energy Outlook 2017.С учетом газоконденсата к 2025 году Штаты будут добывать 16,9 млн. баррелей в сутки (против 10,4 млн. баррелей сейчас). В этих условиях, чтобы сохранить баланс, ОПЕК сможет увеличить добычу лишь на 0,2 млн. баррелей в день (менее 0,5%) - до 39,8 млн. баррелей нефти и газового конденсата.Решимость саудитов добиться высоких цен, пусть и теряя долю на рынке, объяснима, указывают в BofA: план модернизации экономики, анонсированный бен Сальманом, будет стоить $110 млрд., тогда как национальная валюта - саудовский риял - привязана к доллару, а на ее поддержку пришлось потратить больше $100 млрд. из резервов, в 2015-16 гг.Возражения могут возникнуть у Ирана и РФ, считают в банке: Тегеран решительно настроен наращивать производство, компенсируя провал, возникший за время действия санкций. Россия же может сбалансировать госбюджет и при низких ценах на нефть за счет девальвации рубля.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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