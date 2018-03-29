Итоги: Мировой фондовый рынок 29.03.18

Фондовые индексы в США завершили торги снижением вторую сессию подряд в среду.
По данным WSJ Market Data Group, торговля была необычайно динамичной: индекс Dow переходил на положительную территорию с отрицательной и обратно 29 раз, а S&P500 разворачивался примерно 59 раз поминутно. Эта волатильность была вызвана тем, что инвесторы оценивали оптимистичные данные об экономическом росте США и продажах на внутреннем рынке на фоне оказавшегося под давлением технологического сектора.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 9,29 пункта, или менее 0,1%, до 23 848,42 пункта, тогда как индекс S&P500 снизился на 7,62 пункта, или 0,3%, до 2 605,00 пункта. Энергетический, технологический и потребительский сектора были в лидерах снижения.
Индекс Nasdaq Composite снизился на 59,58 пункта, или 0,9%, до 6 949,23 пункта.
Все три индекса торговались в широких диапазонах: Dow вырос примерно на 235 пунктов и снизился на 130 пунктов на минимумах, а Nasdaq потерял 1,5% на своем минимуме и достиг максимума с приростом около 0,4%.
Во вторник снижение технологического сектора обострило общий рынок. Nasdaq потерял 211,74 пункта, или 2,9%, до 7 008,81, а Dow упал на 1,4%, индекс S&P500 упал на 1,7%.
Инвесторы сталкиваются с большими потерями за март. Dow может показать снижение на 4,7%, S&P500 - на 4%, а Nasdaq - на 4,5%.
Кристина Хупер, главный стратег Invesco, сказала, что переход сласти в ФРС от Джанет Йеллен к Джерому Пауэллу способствовал неустойчивости рынка.
«Это привело к большей неопределенности в отношении денежно-кредитной политики после многих лет экстремальной мягкой политики и изменило рыночную динамику», - пояснила Хупер. Она сказала, что волатильность представляет собой возврат к нормальной жизни, но отметила: «Многие инвесторы не помнят эти нормы».
«Мне кажется, что людям становится немного неудобно с акциями, и это частично подталкивает покупки облигаций», - сказал Рэнди Фредерик, управляющий директор Trading & Derivatives.
Акции Amazon.com потеряли 4,53% после сообщений о намерении президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима для компании. Бумаги Tesla снизились на 7,66%, Netflix - на 5,08%. В целом инвесторы опасаются, что скандал с утечкой данных Facebook FB приведет к ужесточению технологического сектора.
Обратили внимание участники рынка на внутреннюю статистику. ВВП США в четвертом квартале 2017 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,9% в годовом выражении. Итоговый показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 2,7%.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,04%, до 23 848,42 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,29%, до 2 605,00 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,85%, до 6 949,231 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно ростом ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок в среду вырос, рост в секторе здравоохранения помог компенсировать снижения в технологическом секторе.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46%, лидерами роста стали сектора энергетики и коммунального хозяйства и здравоохранения. Технологический сектор снизился сильнее остальных. Во вторник Stoxx Europe 600 вырос на 1,2%, за счет снижения опасения мировой торговой войны.
Пара евро-доллар снизилась, что могло быть фактором поддержки для фондового рынка.
В начале сессии рынок снижался более чем на 1% после распродажи технологических акций на Уолл-Стрит (Nasdaq Composite снизился во вторник на 2,9%).
Индекс акций технологического сектора Stoxx Europe 600 Technology снизился на 1,79%, это стало наибольшим снижением с 22 марта.
Инвесторы сбрасывали технологические акции, которые были впереди годового роста на Уолл-Стрит, по ряду причин, связанных с регулированием. В них входят изменения у Tesla и рассмотрения запрета китайских инвестиций в некоторые чувствительные технологии.
Нервозность среди инвесторов привела к росту спроса на облигации, которые выросли при снижении доходности. Доходность 10-летних германских государственных облигаций снизилась ниже 0,%% впервые с января. Более низкие доходности облигаций помогли росту чувствительных к процентным ставкам акций энергетики и коммунального хозяйства.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46%, лидерами роста стали сектора энергетики и коммунального хозяйства и здравоохранения. Технологический сектор снизился сильнее остальных. Во вторник Stoxx Europe 600 вырос на 1,2%, за счет снижения опасения мировой торговой войны.
Британский FTSE 100 вырос на 0,64% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 044,74 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,25% до 11 940,71 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,29% — на отметке 5 130,44 пункта.
Азия
Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в четверг разнонаправленными изменениями на фоне укрепления иены и сохраняющегося давления на технологический сектор.
Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился, оставаясь у минимума за шесть недель.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, при этом более широкий индикатор Topix прибавил всего 0,3%. Иена поднялась на 0,2% к евро и доллару.
Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%.
Биржи Индии закрыты в четверг.
Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.
«Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворец мира в деревне Панмунджом на южной части от границы», - говорится сообщении.
Южнокорейская вона подорожала на 0,5% к доллару США на сообщениях о предстоящей встрече в верхах.
Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.
Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.
Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снизились после падения цен на нефть накануне, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1%, CNOOC - 0,5%.
Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.
Рыночная стоимость Panasonic упала на 4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.
Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,2% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - также на 1,2%, Toyota - на 0,3%.
Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 7,5%. Она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,59% - до 2249,23 пункта, РТС - на 1,38%, до 1226,8 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,84% - до $68,82 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 2,52%, «Газпрома» — на 0,23%, «АЛРОСы» — на 2,46%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 1,26%, Московской биржи — на 0,07%.
Попытки восстановиться не превращаются для российского фондового рынка в сколь-нибудь продуктивные движения. Индекс Мосбиржи остается в коридоре 2 230—2 265 пунктов, но с каждой новой локальной волной продаж рублевый индикатор становится все слабее. Ближайшая промежуточная поддержка стоит на 2 230 пунктах, далее располагается область 2 205—2 210 пунктов. При ее пробое «медведям» откроется путь к 2 180 пунктам. Индекс РТС выглядит еще слабее. Ранее валютный индикатор ушел ниже среднесрочного коридора 1 250—1 300 пунктов. Теперь продавцы увели индикатор к 1 225 пунктам. Это совсем недалеко от поддержки на 1 220 пунктов, от которой продажи могут усилиться и направиться в сторону 1 200 пунктов.
В четверг снижение продолжится. Индекс РТС может опуститься до 1200 пунктов, индекс ММВБ - до 2220 пунктов. Рубль продолжает ослабевать к мировым резервным валютам, и пока такая тенденция сохранится. Пара доллар-рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 57,5-58 RUB/USD, пара евро-рубль - в коридоре 71-71,5 RUB/EUR.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 28 марта, повысился на 1,61 пункта или на 0,45% до уровня 359,56 пунктов.
Объем торгов за день составил 609,3 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.
Как сообщалось во вторник 27 марта, ПФТС-индекс повысился на 4,04 пункта или на 1,15% до уровня 357,95 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 44,49 пунктов или на 14,12% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в среду торгуются в «минусе», давление на индексы региона оказывают американские рынки, которые закрылись снижением на 1,4-3% на фоне ослабления технологического сектора.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,11%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1815,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,47%, до 30336,92 пункта.
Корейский KOSPI опускался на 1,31%, до 2419,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%, до 5792,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,59%, до 20978,16 пункта.
Индексы США закрылись снижением до 3%, причем акции Facebook FB подешевели на 4,9% на фоне новостей о скандале с утечкой данных. Во вторник СМИ сообщили со ссылкой на источники, что глава компании Facebook Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.
По данным источников, Цукерберг согласился принять участие в слушаниях после сильного давления со стороны парламентариев, СМИ и общественности.
В середине марта газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
На рынке присутствует ощущение, что к Facebook или FANG (четверки технологических компаний - Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet, владеющей компанией Google) будет применено больше требований, и что затраты, связанные с их соблюдением, будут расти.
Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду упали на фоне распродаж акций высокотехнологических компаний по всему миру.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 1,3%. Наиболее существенное негативное влияние на индикатор оказало снижение стоимости акций китайской Tencent Holdings Ltd. и южнокорейской Samsung Electronics Co.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов снизились соответственно на 1,34% и 1,02%.
Китайский индикатор Shanghai Composite по итогам сессии потерял 1,4%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,5%.
Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,34%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,73%.
Более половины компаний, входящих в расчет Topix, закрыли реестры акционеров к очередной выплате дивидендов, что также оказало отрицательное воздействие на рынок.
Котировки бумаг SoftBank снизились на 3,75%, даже несмотря на объявленное соглашение японской телекоммуникационной компании с суверенным фондом Саудовской Аравии о запуске крупнейшего в мире проекта в сфере солнечной энергетики. Развитие этого плана начнется в текущем году с инвестиций в размере $1 млрд. из средств совместного Vision Fund. В дальнейшем объем вложений, как ожидается, достигнет $200 млрд., в результате чего генерирующие мощности составят примерно 200 ГВт к 2030 году.
Акции выпускающих бытовую электронику компаний Panasonic и Sony подешевели соответственно на 3,9% и 0,9%, производителя компьютерных приставок Nintendo - на 1,8%.
Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже упал на 4,6%, поставщика компонентов для смартфонов AAC Technologies - на 6,3%.
BYD Co., крупнейший в мире производитель автомобилей на новых источниках энергии, по итогам 2017 года снизил чистую прибыль на 19,5% - до 4,066 млрд юаней ($648 млн). Котировки акций BYD на торгах в Гонконге упали на 10,5%, в Шэньчжэне - на 8,3%.
Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix упала на 2,6% и 1,4% соответственно.
Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась соответственно на 1,1% и 1%.
Акции четверки крупнейших австралийских банков также подешевели: Westpac Banking - на 0,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%.
Отечественный рынок акций в среду несколько замедлил рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,02% - 1684,87 пункта, индекс ПФТС - на 0,45%, до 359,56 пункта.
Объем торгов на УБ составил 163,5 млн. грн., в том числе акциями - 8,5 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 609,3 млн. грн, в том числе акциями - 0,37 млн. грн.
Индекс УБ в «зеленую зону» вытянули акции Укрнафты (+1,23%) и Центрэнерго (+0,44%).
Больше всех подешевели акции Донбассэнерго (-1,59%), Райффайзен Банка Аваль (-1,38%) и Турбоатома (-1,07%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,67%) и Мотор Сичи (+0,88%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,2% - до 498,25 пункта при объеме торгов 3,7 млн. злотых (28,1 млн. грн).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Агротона» (+2,78%) и «Милкиленда» (-1,44%).
К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за американским рынком акций на фоне сохраняющегося давления на технологический сектор.
Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах, пишет агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия рынка на 0,2%.
Японский Nikkei 225 на 08.28 Киева просел на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 020,96 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,79% до 30 790,83, а индекс
Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,43% до 3 135,81 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,96% до отметки 3 415,34 пункта.
Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,19% до 2 423,81 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%.
Биржи Индии закрыты в четверг.
Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.
Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.
Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снижаются после падения цен на нефть в четверг, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1,5%, CNOOC - 0,9%.
Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.
Рыночная стоимость Panasonic упала на 4,4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.
Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,9% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - на 1,5%, Toyota - на 0,7%.
Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 6,4%. В среду она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.
Во-вторых, фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в четверг разнонаправленными изменениями на фоне укрепления иены и сохраняющегося давления на технологический сектор.
Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился, оставаясь у минимума за шесть недель.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, при этом более широкий индикатор Topix прибавил всего 0,3%. Иена поднялась на 0,2% к евро и доллару.
Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%.
Биржи Индии закрыты в четверг.
Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.
«Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворец мира в деревне Панмунджом на южной части от границы», - говорится сообщении.
Южнокорейская вона подорожала на 0,5% к доллару США на сообщениях о предстоящей встрече в верхах.
Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.
Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.
Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снизились после падения цен на нефть накануне, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1%, CNOOC - 0,5%.
Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.
Рыночная стоимость Panasonic упала на 4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.
Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,2% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - также на 1,2%, Toyota - на 0,3%.
Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 7,5%. Она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева вырос на 0,37% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 070,84 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,76% и был равен 12 031,94 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,60%, находился на отметке 5 161,36 пункта.
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