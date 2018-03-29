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фондовый рынок 29.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 29 бер, 2018 13:32 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.03.18 США



Фондовые индексы в США завершили торги снижением вторую сессию подряд в среду.

По данным WSJ Market Data Group, торговля была необычайно динамичной: индекс Dow переходил на положительную территорию с отрицательной и обратно 29 раз, а S&P500 разворачивался примерно 59 раз поминутно. Эта волатильность была вызвана тем, что инвесторы оценивали оптимистичные данные об экономическом росте США и продажах на внутреннем рынке на фоне оказавшегося под давлением технологического сектора.



Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 9,29 пункта, или менее 0,1%, до 23 848,42 пункта, тогда как индекс S&P500 снизился на 7,62 пункта, или 0,3%, до 2 605,00 пункта. Энергетический, технологический и потребительский сектора были в лидерах снижения.



Индекс Nasdaq Composite снизился на 59,58 пункта, или 0,9%, до 6 949,23 пункта.



Все три индекса торговались в широких диапазонах: Dow вырос примерно на 235 пунктов и снизился на 130 пунктов на минимумах, а Nasdaq потерял 1,5% на своем минимуме и достиг максимума с приростом около 0,4%.



Во вторник снижение технологического сектора обострило общий рынок. Nasdaq потерял 211,74 пункта, или 2,9%, до 7 008,81, а Dow упал на 1,4%, индекс S&P500 упал на 1,7%.



Инвесторы сталкиваются с большими потерями за март. Dow может показать снижение на 4,7%, S&P500 - на 4%, а Nasdaq - на 4,5%.



Кристина Хупер, главный стратег Invesco, сказала, что переход сласти в ФРС от Джанет Йеллен к Джерому Пауэллу способствовал неустойчивости рынка.



«Это привело к большей неопределенности в отношении денежно-кредитной политики после многих лет экстремальной мягкой политики и изменило рыночную динамику», - пояснила Хупер. Она сказала, что волатильность представляет собой возврат к нормальной жизни, но отметила: «Многие инвесторы не помнят эти нормы».



«Мне кажется, что людям становится немного неудобно с акциями, и это частично подталкивает покупки облигаций», - сказал Рэнди Фредерик, управляющий директор Trading & Derivatives.



Акции Amazon.com потеряли 4,53% после сообщений о намерении президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима для компании. Бумаги Tesla снизились на 7,66%, Netflix - на 5,08%. В целом инвесторы опасаются, что скандал с утечкой данных Facebook FB приведет к ужесточению технологического сектора.



Обратили внимание участники рынка на внутреннюю статистику. ВВП США в четвертом квартале 2017 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,9% в годовом выражении. Итоговый показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 2,7%.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,04%, до 23 848,42 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,29%, до 2 605,00 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,85%, до 6 949,231 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в среду вырос, рост в секторе здравоохранения помог компенсировать снижения в технологическом секторе.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46%, лидерами роста стали сектора энергетики и коммунального хозяйства и здравоохранения. Технологический сектор снизился сильнее остальных. Во вторник Stoxx Europe 600 вырос на 1,2%, за счет снижения опасения мировой торговой войны.



Пара евро-доллар снизилась, что могло быть фактором поддержки для фондового рынка.



В начале сессии рынок снижался более чем на 1% после распродажи технологических акций на Уолл-Стрит (Nasdaq Composite снизился во вторник на 2,9%).

Индекс акций технологического сектора Stoxx Europe 600 Technology снизился на 1,79%, это стало наибольшим снижением с 22 марта.



Инвесторы сбрасывали технологические акции, которые были впереди годового роста на Уолл-Стрит, по ряду причин, связанных с регулированием. В них входят изменения у Tesla и рассмотрения запрета китайских инвестиций в некоторые чувствительные технологии.



Нервозность среди инвесторов привела к росту спроса на облигации, которые выросли при снижении доходности. Доходность 10-летних германских государственных облигаций снизилась ниже 0,%% впервые с января. Более низкие доходности облигаций помогли росту чувствительных к процентным ставкам акций энергетики и коммунального хозяйства.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46%, лидерами роста стали сектора энергетики и коммунального хозяйства и здравоохранения. Технологический сектор снизился сильнее остальных. Во вторник Stoxx Europe 600 вырос на 1,2%, за счет снижения опасения мировой торговой войны.



Британский FTSE 100 вырос на 0,64% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 044,74 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,25% до 11 940,71 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,29% — на отметке 5 130,44 пункта.



Азия



Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в четверг разнонаправленными изменениями на фоне укрепления иены и сохраняющегося давления на технологический сектор.



Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился, оставаясь у минимума за шесть недель.



Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, при этом более широкий индикатор Topix прибавил всего 0,3%. Иена поднялась на 0,2% к евро и доллару.



Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%.

Биржи Индии закрыты в четверг.



Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.



«Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворец мира в деревне Панмунджом на южной части от границы», - говорится сообщении.

Южнокорейская вона подорожала на 0,5% к доллару США на сообщениях о предстоящей встрече в верхах.



Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.



Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.



Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снизились после падения цен на нефть накануне, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1%, CNOOC - 0,5%.

Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.



Рыночная стоимость Panasonic упала на 4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.

Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,2% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - также на 1,2%, Toyota - на 0,3%.

Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 7,5%. Она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,59% - до 2249,23 пункта, РТС - на 1,38%, до 1226,8 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,84% - до $68,82 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 2,52%, «Газпрома» — на 0,23%, «АЛРОСы» — на 2,46%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 1,26%, Московской биржи — на 0,07%.



Попытки восстановиться не превращаются для российского фондового рынка в сколь-нибудь продуктивные движения. Индекс Мосбиржи остается в коридоре 2 230—2 265 пунктов, но с каждой новой локальной волной продаж рублевый индикатор становится все слабее. Ближайшая промежуточная поддержка стоит на 2 230 пунктах, далее располагается область 2 205—2 210 пунктов. При ее пробое «медведям» откроется путь к 2 180 пунктам. Индекс РТС выглядит еще слабее. Ранее валютный индикатор ушел ниже среднесрочного коридора 1 250—1 300 пунктов. Теперь продавцы увели индикатор к 1 225 пунктам. Это совсем недалеко от поддержки на 1 220 пунктов, от которой продажи могут усилиться и направиться в сторону 1 200 пунктов.



В четверг снижение продолжится. Индекс РТС может опуститься до 1200 пунктов, индекс ММВБ - до 2220 пунктов. Рубль продолжает ослабевать к мировым резервным валютам, и пока такая тенденция сохранится. Пара доллар-рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 57,5-58 RUB/USD, пара евро-рубль - в коридоре 71-71,5 RUB/EUR.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 28 марта, повысился на 1,61 пункта или на 0,45% до уровня 359,56 пунктов.



Объем торгов за день составил 609,3 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 27 марта, ПФТС-индекс повысился на 4,04 пункта или на 1,15% до уровня 357,95 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 44,49 пунктов или на 14,12% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в среду торгуются в «минусе», давление на индексы региона оказывают американские рынки, которые закрылись снижением на 1,4-3% на фоне ослабления технологического сектора.



По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,11%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1815,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,47%, до 30336,92 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 1,31%, до 2419,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%, до 5792,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,59%, до 20978,16 пункта.



Индексы США закрылись снижением до 3%, причем акции Facebook FB подешевели на 4,9% на фоне новостей о скандале с утечкой данных. Во вторник СМИ сообщили со ссылкой на источники, что глава компании Facebook Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.



По данным источников, Цукерберг согласился принять участие в слушаниях после сильного давления со стороны парламентариев, СМИ и общественности.

В середине марта газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.



На рынке присутствует ощущение, что к Facebook или FANG (четверки технологических компаний - Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet, владеющей компанией Google) будет применено больше требований, и что затраты, связанные с их соблюдением, будут расти.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду упали на фоне распродаж акций высокотехнологических компаний по всему миру.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 1,3%. Наиболее существенное негативное влияние на индикатор оказало снижение стоимости акций китайской Tencent Holdings Ltd. и южнокорейской Samsung Electronics Co.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов снизились соответственно на 1,34% и 1,02%.



Китайский индикатор Shanghai Composite по итогам сессии потерял 1,4%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,5%.



Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,34%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,73%.



Более половины компаний, входящих в расчет Topix, закрыли реестры акционеров к очередной выплате дивидендов, что также оказало отрицательное воздействие на рынок.



Котировки бумаг SoftBank снизились на 3,75%, даже несмотря на объявленное соглашение японской телекоммуникационной компании с суверенным фондом Саудовской Аравии о запуске крупнейшего в мире проекта в сфере солнечной энергетики. Развитие этого плана начнется в текущем году с инвестиций в размере $1 млрд. из средств совместного Vision Fund. В дальнейшем объем вложений, как ожидается, достигнет $200 млрд., в результате чего генерирующие мощности составят примерно 200 ГВт к 2030 году.



Акции выпускающих бытовую электронику компаний Panasonic и Sony подешевели соответственно на 3,9% и 0,9%, производителя компьютерных приставок Nintendo - на 1,8%.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже упал на 4,6%, поставщика компонентов для смартфонов AAC Technologies - на 6,3%.

BYD Co., крупнейший в мире производитель автомобилей на новых источниках энергии, по итогам 2017 года снизил чистую прибыль на 19,5% - до 4,066 млрд юаней ($648 млн). Котировки акций BYD на торгах в Гонконге упали на 10,5%, в Шэньчжэне - на 8,3%.



Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix упала на 2,6% и 1,4% соответственно.



Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась соответственно на 1,1% и 1%.

Акции четверки крупнейших австралийских банков также подешевели: Westpac Banking - на 0,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%.



Отечественный рынок акций в среду несколько замедлил рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,02% - 1684,87 пункта, индекс ПФТС - на 0,45%, до 359,56 пункта.



Объем торгов на УБ составил 163,5 млн. грн., в том числе акциями - 8,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 609,3 млн. грн, в том числе акциями - 0,37 млн. грн.



Индекс УБ в «зеленую зону» вытянули акции Укрнафты (+1,23%) и Центрэнерго (+0,44%).

Больше всех подешевели акции Донбассэнерго (-1,59%), Райффайзен Банка Аваль (-1,38%) и Турбоатома (-1,07%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,67%) и Мотор Сичи (+0,88%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,2% - до 498,25 пункта при объеме торгов 3,7 млн. злотых (28,1 млн. грн).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Агротона» (+2,78%) и «Милкиленда» (-1,44%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за американским рынком акций на фоне сохраняющегося давления на технологический сектор.

Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах, пишет агентство Bloomberg.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия рынка на 0,2%.



Японский Nikkei 225 на 08.28 Киева просел на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 020,96 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,79% до 30 790,83, а индекс



Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,43% до 3 135,81 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,96% до отметки 3 415,34 пункта.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,19% до 2 423,81 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%.

Биржи Индии закрыты в четверг.

Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.

Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.

Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снижаются после падения цен на нефть в четверг, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1,5%, CNOOC - 0,9%.

Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.

Рыночная стоимость Panasonic упала на 4,4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.

Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,9% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - на 1,5%, Toyota - на 0,7%.

Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 6,4%. В среду она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.



Во-вторых, фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в четверг разнонаправленными изменениями на фоне укрепления иены и сохраняющегося давления на технологический сектор.



Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился, оставаясь у минимума за шесть недель.



Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, при этом более широкий индикатор Topix прибавил всего 0,3%. Иена поднялась на 0,2% к евро и доллару.



Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%.

Биржи Индии закрыты в четверг.



Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.



«Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворец мира в деревне Панмунджом на южной части от границы», - говорится сообщении.

Южнокорейская вона подорожала на 0,5% к доллару США на сообщениях о предстоящей встрече в верхах.



Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.



Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.



Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снизились после падения цен на нефть накануне, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1%, CNOOC - 0,5%.

Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.



Рыночная стоимость Panasonic упала на 4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.

Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,2% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - также на 1,2%, Toyota - на 0,3%.

Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 7,5%. Она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева вырос на 0,37% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 070,84 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,76% и был равен 12 031,94 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,60%, находился на отметке 5 161,36 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы в США завершили торги снижением вторую сессию подряд в среду.По данным WSJ Market Data Group, торговля была необычайно динамичной: индекс Dow переходил на положительную территорию с отрицательной и обратно 29 раз, а S&P500 разворачивался примерно 59 раз поминутно. Эта волатильность была вызвана тем, что инвесторы оценивали оптимистичные данные об экономическом росте США и продажах на внутреннем рынке на фоне оказавшегося под давлением технологического сектора.Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 9,29 пункта, или менее 0,1%, до 23 848,42 пункта, тогда как индекс S&P500 снизился на 7,62 пункта, или 0,3%, до 2 605,00 пункта. Энергетический, технологический и потребительский сектора были в лидерах снижения.Индекс Nasdaq Composite снизился на 59,58 пункта, или 0,9%, до 6 949,23 пункта.Все три индекса торговались в широких диапазонах: Dow вырос примерно на 235 пунктов и снизился на 130 пунктов на минимумах, а Nasdaq потерял 1,5% на своем минимуме и достиг максимума с приростом около 0,4%.Во вторник снижение технологического сектора обострило общий рынок. Nasdaq потерял 211,74 пункта, или 2,9%, до 7 008,81, а Dow упал на 1,4%, индекс S&P500 упал на 1,7%.Инвесторы сталкиваются с большими потерями за март. Dow может показать снижение на 4,7%, S&P500 - на 4%, а Nasdaq - на 4,5%.Кристина Хупер, главный стратег Invesco, сказала, что переход сласти в ФРС от Джанет Йеллен к Джерому Пауэллу способствовал неустойчивости рынка.«Это привело к большей неопределенности в отношении денежно-кредитной политики после многих лет экстремальной мягкой политики и изменило рыночную динамику», - пояснила Хупер. Она сказала, что волатильность представляет собой возврат к нормальной жизни, но отметила: «Многие инвесторы не помнят эти нормы».«Мне кажется, что людям становится немного неудобно с акциями, и это частично подталкивает покупки облигаций», - сказал Рэнди Фредерик, управляющий директор Trading & Derivatives.Акции Amazon.com потеряли 4,53% после сообщений о намерении президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима для компании. Бумаги Tesla снизились на 7,66%, Netflix - на 5,08%. В целом инвесторы опасаются, что скандал с утечкой данных Facebook FB приведет к ужесточению технологического сектора.Обратили внимание участники рынка на внутреннюю статистику. ВВП США в четвертом квартале 2017 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,9% в годовом выражении. Итоговый показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 2,7%.Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в среду вырос, рост в секторе здравоохранения помог компенсировать снижения в технологическом секторе.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46%, лидерами роста стали сектора энергетики и коммунального хозяйства и здравоохранения. Технологический сектор снизился сильнее остальных. Во вторник Stoxx Europe 600 вырос на 1,2%, за счет снижения опасения мировой торговой войны.Пара евро-доллар снизилась, что могло быть фактором поддержки для фондового рынка.В начале сессии рынок снижался более чем на 1% после распродажи технологических акций на Уолл-Стрит (Nasdaq Composite снизился во вторник на 2,9%).Индекс акций технологического сектора Stoxx Europe 600 Technology снизился на 1,79%, это стало наибольшим снижением с 22 марта.Инвесторы сбрасывали технологические акции, которые были впереди годового роста на Уолл-Стрит, по ряду причин, связанных с регулированием. В них входят изменения у Tesla и рассмотрения запрета китайских инвестиций в некоторые чувствительные технологии.Нервозность среди инвесторов привела к росту спроса на облигации, которые выросли при снижении доходности. Доходность 10-летних германских государственных облигаций снизилась ниже 0,%% впервые с января. Более низкие доходности облигаций помогли росту чувствительных к процентным ставкам акций энергетики и коммунального хозяйства.Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в четверг разнонаправленными изменениями на фоне укрепления иены и сохраняющегося давления на технологический сектор.Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах.Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.«Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворец мира в деревне Панмунджом на южной части от границы», - говорится сообщении.Южнокорейская вона подорожала на 0,5% к доллару США на сообщениях о предстоящей встрече в верхах.Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снизились после падения цен на нефть накануне, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1%, CNOOC - 0,5%.Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.Рыночная стоимость Panasonic упала на 4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,2% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - также на 1,2%, Toyota - на 0,3%.Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 7,5%. Она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,84% - до $68,82 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 2,52%, «Газпрома» — на 0,23%, «АЛРОСы» — на 2,46%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 1,26%, Московской биржи — на 0,07%.Попытки восстановиться не превращаются для российского фондового рынка в сколь-нибудь продуктивные движения. Индекс Мосбиржи остается в коридоре 2 230—2 265 пунктов, но с каждой новой локальной волной продаж рублевый индикатор становится все слабее. Ближайшая промежуточная поддержка стоит на 2 230 пунктах, далее располагается область 2 205—2 210 пунктов. При ее пробое «медведям» откроется путь к 2 180 пунктам. Индекс РТС выглядит еще слабее. Ранее валютный индикатор ушел ниже среднесрочного коридора 1 250—1 300 пунктов. Теперь продавцы увели индикатор к 1 225 пунктам. Это совсем недалеко от поддержки на 1 220 пунктов, от которой продажи могут усилиться и направиться в сторону 1 200 пунктов.В четверг снижение продолжится. Индекс РТС может опуститься до 1200 пунктов, индекс ММВБ - до 2220 пунктов. Рубль продолжает ослабевать к мировым резервным валютам, и пока такая тенденция сохранится. Пара доллар-рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 57,5-58 RUB/USD, пара евро-рубль - в коридоре 71-71,5 RUB/EUR.Как сообщалось во вторник 27 марта, ПФТС-индекс повысился на 4,04 пункта или на 1,15% до уровня 357,95 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 44,49 пунктов или на 14,12% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 марта, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62743 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3749 раз. Подякували: 7100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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