Итоги: Мировой фондовый рынок 29.03.18

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в среду торгуются в «минусе», давление на индексы региона оказывают американские рынки, которые закрылись снижением на 1,4-3% на фоне ослабления технологического сектора.



По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,11%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1815,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,47%, до 30336,92 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 1,31%, до 2419,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%, до 5792,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,59%, до 20978,16 пункта.



Индексы США закрылись снижением до 3%, причем акции Facebook FB подешевели на 4,9% на фоне новостей о скандале с утечкой данных. Во вторник СМИ сообщили со ссылкой на источники, что глава компании Facebook Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.



По данным источников, Цукерберг согласился принять участие в слушаниях после сильного давления со стороны парламентариев, СМИ и общественности.

В середине марта газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.



На рынке присутствует ощущение, что к Facebook или FANG (четверки технологических компаний - Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet, владеющей компанией Google) будет применено больше требований, и что затраты, связанные с их соблюдением, будут расти.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду упали на фоне распродаж акций высокотехнологических компаний по всему миру.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 1,3%. Наиболее существенное негативное влияние на индикатор оказало снижение стоимости акций китайской Tencent Holdings Ltd. и южнокорейской Samsung Electronics Co.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов снизились соответственно на 1,34% и 1,02%.



Китайский индикатор Shanghai Composite по итогам сессии потерял 1,4%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,5%.



Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,34%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,73%.



Более половины компаний, входящих в расчет Topix, закрыли реестры акционеров к очередной выплате дивидендов, что также оказало отрицательное воздействие на рынок.



Котировки бумаг SoftBank снизились на 3,75%, даже несмотря на объявленное соглашение японской телекоммуникационной компании с суверенным фондом Саудовской Аравии о запуске крупнейшего в мире проекта в сфере солнечной энергетики. Развитие этого плана начнется в текущем году с инвестиций в размере $1 млрд. из средств совместного Vision Fund. В дальнейшем объем вложений, как ожидается, достигнет $200 млрд., в результате чего генерирующие мощности составят примерно 200 ГВт к 2030 году.



Акции выпускающих бытовую электронику компаний Panasonic и Sony подешевели соответственно на 3,9% и 0,9%, производителя компьютерных приставок Nintendo - на 1,8%.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже упал на 4,6%, поставщика компонентов для смартфонов AAC Technologies - на 6,3%.

BYD Co., крупнейший в мире производитель автомобилей на новых источниках энергии, по итогам 2017 года снизил чистую прибыль на 19,5% - до 4,066 млрд юаней ($648 млн). Котировки акций BYD на торгах в Гонконге упали на 10,5%, в Шэньчжэне - на 8,3%.



Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix упала на 2,6% и 1,4% соответственно.



Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась соответственно на 1,1% и 1%.

Акции четверки крупнейших австралийских банков также подешевели: Westpac Banking - на 0,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%.