Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 30.03.18 Итоги: Энергетика 30.03.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:13 Итоги: Энергетика 30.03.18



По состоянию на 08.00 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,04% - до $69,44 за баррель.



Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,79% - до $64,89 за баррель.



Трейдеры продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), которая сообщила, что за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, число буровых установок в США сократилось на 2 штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 169 штук, или на 20%. Число нефтяных буровых установок сократилось за неделю на 7 штук, или на 0,8% до 797 штук. Количество газодобывающих установок выросло на 4 штуки, или на 2,1%, до 194.



Фьючерсные контракты на нефть на Шанхайской энергетической бирже также дорожают на фоне сообщений о программе Китая по оплате импортируемой в страну нефти юанями.



В четверг агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Китай запустит пилотную программу по оплате импортируемой нефти юанями вместо долларов уже во второй половине текущего года. Регуляторы на неофициальном уровне попросили несколько финансовых учреждений разработать систему ценообразования для оплаты импортной нефти в КНР в местной валюте. Агентство отметило, что согласно плану китайских властей, первыми странами, которым будет предложено продать нефть за юани, станут Россия и Ангола.



В пятницу по данным агентства, нефтяные контракты с поставкой в сентябре по состоянию на 6.30 Киева дорожали на 3% и торговались на уровне 418,9 юаня ($66,85).



План налоговых льгот в Китае может поддержать спрос на нефть. Сообщения о том, что Китай будет оплачивать нефть юанями также поддержат местный рынок фьючерсов на сырую нефть.



Цены на нефть в четверг выросли, они также выросли третий квартал подряд

Геополитические опасения и свидетельства, что члены ОПЕК рассматривают меры, которые могут вызвать рост цены, ограничили движения цен в четверг, в завершение сокращённой из-за праздника недели (Пасхи в западных странах).



Майский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 56 центов, или на 0,9%, до $64,94 за баррель. За неделю цена снизилась на 1,4%, но за месяц выросла на 5,6%. За квартал контракт вырос на 7,7%, а по наиболее активному контракту — на 7,5%.



Майский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 74 цента, или на 1,1%, до $70,27 за баррель. Майский контракт, экспирацию по которому была в четверг, снизился на за неделю на 0,3%, за месяц вырос на 8,6% и за квартал на 6,3%. По наиболее активному контракту цена Brent выросла на 5,1% за квартал. Закрытие по июньскому контракту было с ростом на 56 центов, или на 0,8%.



Майский контракт по Brent превысил $70 в этом месяце на фоне роста опасений, что США могут выйти из соглашения западных стран с Ираном по прекращению его ядерной программы, и возобновить экономические санкции против Ирана.



Кроме этого, аналитики отметили, что рассмотрение ОПЕК изменения цели по запасам нефти с пятилетней средней до семилетней показывает, что там ищут способы дальнейшего увеличения цены на нефть. Де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия хочет уровня цены 70 долларов за баррель. Иран хочет уровня цены около 60 для сдерживания сланцевых производителей в США.

Снижение объёма добычи в Венесуэле, где экономический кризис привёл к хроническому недоинвестированию в нефтяной промышленности, также помогает достичь целей ОПЕК.



«Недобровольное нарушение добычи в Венесуэле оказывает значительное влияние, это также означает, что ОПЕК сокращает объём добычи существенно больше, чем первоначально планировалось», - отмечают в Commerzbank.

Потенциальные повышения добычи у других членов ОПЕК могут смягчить это, так как Нигерия и Ливия, как ожидается, увеличат объём добычи.

За неделю цены на нефть имели тенденцию следовать за «рискованными активами», вроде акций — индексы в США снижались при распродаже технологических акций.



«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.



В Киеве утверждают, что промедление с выплатой установленного Стокгольмским арбитражным судом долга, увеличивает его на $0,5 млн. ежедневно в виде пени.

«Газпром» отразит в финансовой отчетности за 2017 год сумму в $2,56 млрд., зарезервированную для выплаты «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил в четверг, 29 марта, зампред правления российской компании Андрей Круглов.



«В отчетности эти цифры будут отражены», — приводит агентство «Интерфакс» его

слова. Круглов при этом не ответил прямо на вопрос, выплатит ли «Газпром» «Нафтогазу» эту сумму. «Сейчас мы подали апелляцию в верховный шведский суд. Подождем решения», — отметил топ-менеджер.



Круглов подчеркнул, что отражение в отчетности суммы в $2,56 млрд. для выплаты «Нафтогазу», не означает убытков для «Газпрома». «Это значит, что прибыль будет меньше... Убыток мы не покажем», — заявил зампред газового монополиста.



Отчетность «Газпрома» по РСБУ за 2017 год будет опубликована 30 марта. Публикация отчетности по МСФО состоится в конце апреля.



Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, и по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018.

В декабре 2017 года и в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку газа и контрактов на транзит газа.



Стокгольмский арбитраж в целом удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому», обязав российскую компанию выплатить украинской за недопоставку газа по транзитному договору $4,63 млрд. (с учетом встречных требований сумма была снижена до $2,56 млрд.), но отклонив требования «Нафтогаза» по увеличению тарифа на транзит газа.



«Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — расторгнет сами контракты через суд. 5 марта российская компания направила «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.



13 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, что расторжение контрактов с «Нафтогазом» необходимо, в том числе, чтобы избежать будущих штрафов за транзит через Украину в объеме менее 110 млрд. куб. м в год. «Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с «Нафтогазом», — сказал Миллер, напомнив, что процесс расторжения контрактов займет полтора-два года.



21 марта «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставкам газа. Апелляция по решению суда о транзите газа будет подана до конца марта 2018 года.



При этом Киев в четверг, 29 марта, напомнил, что сумма долга «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», установленная решением Стокгольмского арбитража, увеличивается на $0,5 млн. в день в виде пени. «На сегодняшний день происходит начисление пени с «Газпрома», пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно», — заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Петренко отметил, что у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности и взыскание долга — лишь вопрос времени. Полная сумма, заверил Петренко, «будет полностью взыскана в ближайшее время».



Тем не менее, Минюст Украины готовится к принудительному взысканию долга с «Газпрома» на основании Нью-Йоркской конвенции, позволяющей находить эти средства практически по всему миру.



Знает ли «Газпром» стоимость «Силы Сибири».

«Газпром» сокращает длину трубопровода «Сила Сибири» на треть, не меняя оценку инвестиций.



«Газпром» прокомментировал сообщения о подорожании своих крупнейших контрактов по строительству экспортного магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» на 100 млрд. рублей, заверив, что говорить о подорожании некорректно.

Эти заверения напомнили об одной пикантной особенности оценки стоимости этого проекта — сумма инвестиций вообще не реагирует на значительные изменения технических параметров газопровода.



Так, информация об инвестиционной программе ПАО «Газпром» сообщает, что протяженность линейной части газопровода стала на треть ниже первоначальной, а установленная мощность газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях сократилась на 7%, но это никак не отразилось на стоимостной оценке инвестиций.



Любопытно сравнение оценок стоимости «Силы Сибири» и «Южного коридора» (расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»).



В 2015 году «Газпром» информировал акционеров и инвесторов, что 1 км новой магистрали в Восточной Сибири будет стоить 246 млн. рублей, а 1 км газопровода, проложенного в степях юга России, — более 270 млн. рублей (без затрат на сверхмощную КС «Русская» на берегу Черного моря). При этом «Южный коридор» в основном строился вдоль трасс действующих газопроводов, железных и автомобильных дорог, а большая часть маршрута «Силы Сибири» пролегает на неосвоенных территориях.







Источник: http://www.gazprom.ru/investors/disclos ... ces/%20%20



Железнодорожные тарифы на доставку труб от российских заводов до станций в Восточной Сибири в разы выше, чем до станций Приволжской и Северо-Кавказской железных дорог.



Кроме того, доставка труб на баржах и плетевозах от железнодорожных станций к трассе «Силы Сибири» обходится в десятки раз дороже, чем в Краснодарском крае или Ростовской области. Добавим, что разница в ценах на стальные трубы в 2011 и 2012 годах была незначительной, а средний курс доллара в январе 2011 года составлял 30,08 RUB/USD и в январе 2012 года — 31,51 RUB/USD.



Стоимость километра «Силы Сибири» в постоянных ценах 2011 или 2012 годов должна быть намного выше, чем километра «Южного коридора».



Разумеется, стоимость последнего несуразно высока — в расчете на 1 км российский проект втрое дороже аналогичного газопровода OPAL, построенного в Германии в 2011 году. Теперь в полную стоимость «Южного коридора» нужно включить и затраты на ликвидацию 506 км линейной части, досрочно введенной в строй в 2016 году.



Думается, столь небрежное отношение руководства «Газпрома» к информации об инвестициях в «Силу Сибири» говорит об отсутствии представлений о реальных затратах на реализацию проекта. После сокращения на треть линейной части «Силы Сибири» стоимость километра повысилась до 371 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 года), но этот показатель так же условен, как и предыдущие цифры. Сколько на самом деле стоит проект, известно только «патриотично настроенным» подрядчикам.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes Цены на нефть в пятницу утром продолжают расти после публикации данных о первом за три недели сокращении количества буровых установок в США.Цены на нефть в четверг выросли, они также выросли третий квартал подрядГеополитические опасения и свидетельства, что члены ОПЕК рассматривают меры, которые могут вызвать рост цены, ограничили движения цен в четверг, в завершение сокращённой из-за праздника недели (Пасхи в западных странах).«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.В Киеве утверждают, что промедление с выплатой установленного Стокгольмским арбитражным судом долга, увеличивает его на $0,5 млн. ежедневно в виде пени.«Газпром» отразит в финансовой отчетности за 2017 год сумму в $2,56 млрд., зарезервированную для выплаты «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил в четверг, 29 марта, зампред правления российской компании Андрей Круглов.«В отчетности эти цифры будут отражены», — приводит агентство «Интерфакс» егослова. Круглов при этом не ответил прямо на вопрос, выплатит ли «Газпром» «Нафтогазу» эту сумму. «Сейчас мы подали апелляцию в верховный шведский суд. Подождем решения», — отметил топ-менеджер.Круглов подчеркнул, что отражение в отчетности суммы в $2,56 млрд. для выплаты «Нафтогазу», не означает убытков для «Газпрома». «Это значит, что прибыль будет меньше... Убыток мы не покажем», — заявил зампред газового монополиста.Отчетность «Газпрома» по РСБУ за 2017 год будет опубликована 30 марта. Публикация отчетности по МСФО состоится в конце апреля.Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, и по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018.В декабре 2017 года и в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку газа и контрактов на транзит газа.Стокгольмский арбитраж в целом удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому», обязав российскую компанию выплатить украинской за недопоставку газа по транзитному договору $4,63 млрд. (с учетом встречных требований сумма была снижена до $2,56 млрд.), но отклонив требования «Нафтогаза» по увеличению тарифа на транзит газа.«Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — расторгнет сами контракты через суд. 5 марта российская компания направила «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.13 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, что расторжение контрактов с «Нафтогазом» необходимо, в том числе, чтобы избежать будущих штрафов за транзит через Украину в объеме менее 110 млрд. куб. м в год. «Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с «Нафтогазом», — сказал Миллер, напомнив, что процесс расторжения контрактов займет полтора-два года.21 марта «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставкам газа. Апелляция по решению суда о транзите газа будет подана до конца марта 2018 года.При этом Киев в четверг, 29 марта, напомнил, что сумма долга «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», установленная решением Стокгольмского арбитража, увеличивается на $0,5 млн. в день в виде пени. «На сегодняшний день происходит начисление пени с «Газпрома», пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно», — заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.Петренко отметил, что у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности и взыскание долга — лишь вопрос времени. Полная сумма, заверил Петренко, «будет полностью взыскана в ближайшее время».Тем не менее, Минюст Украины готовится к принудительному взысканию долга с «Газпрома» на основании Нью-Йоркской конвенции, позволяющей находить эти средства практически по всему миру.Знает ли «Газпром» стоимость «Силы Сибири».«Газпром» сокращает длину трубопровода «Сила Сибири» на треть, не меняя оценку инвестиций.«Газпром» прокомментировал сообщения о подорожании своих крупнейших контрактов по строительству экспортного магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» на 100 млрд. рублей, заверив, что говорить о подорожании некорректно.Эти заверения напомнили об одной пикантной особенности оценки стоимости этого проекта — сумма инвестиций вообще не реагирует на значительные изменения технических параметров газопровода.Так, информация об инвестиционной программе ПАО «Газпром» сообщает, что протяженность линейной части газопровода стала на треть ниже первоначальной, а установленная мощность газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях сократилась на 7%, но это никак не отразилось на стоимостной оценке инвестиций.Любопытно сравнение оценок стоимости «Силы Сибири» и «Южного коридора» (расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»).В 2015 году «Газпром» информировал акционеров и инвесторов, что 1 км новой магистрали в Восточной Сибири будет стоить 246 млн. рублей, а 1 км газопровода, проложенного в степях юга России, — более 270 млн. рублей (без затрат на сверхмощную КС «Русская» на берегу Черного моря). При этом «Южный коридор» в основном строился вдоль трасс действующих газопроводов, железных и автомобильных дорог, а большая часть маршрута «Силы Сибири» пролегает на неосвоенных территориях.Источник:Железнодорожные тарифы на доставку труб от российских заводов до станций в Восточной Сибири в разы выше, чем до станций Приволжской и Северо-Кавказской железных дорог.Кроме того, доставка труб на баржах и плетевозах от железнодорожных станций к трассе «Силы Сибири» обходится в десятки раз дороже, чем в Краснодарском крае или Ростовской области. Добавим, что разница в ценах на стальные трубы в 2011 и 2012 годах была незначительной, а средний курс доллара в январе 2011 года составлял 30,08 RUB/USD и в январе 2012 года — 31,51 RUB/USD.Стоимость километра «Силы Сибири» в постоянных ценах 2011 или 2012 годов должна быть намного выше, чем километра «Южного коридора».Разумеется, стоимость последнего несуразно высока — в расчете на 1 км российский проект втрое дороже аналогичного газопровода OPAL, построенного в Германии в 2011 году. Теперь в полную стоимость «Южного коридора» нужно включить и затраты на ликвидацию 506 км линейной части, досрочно введенной в строй в 2016 году.Думается, столь небрежное отношение руководства «Газпрома» к информации об инвестициях в «Силу Сибири» говорит об отсутствии представлений о реальных затратах на реализацию проекта. После сокращения на треть линейной части «Силы Сибири» стоимость километра повысилась до 371 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 года), но этот показатель так же условен, как и предыдущие цифры. Сколько на самом деле стоит проект, известно только «патриотично настроенным» подрядчикам.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62787 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3753 раз. Подякували: 7107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Энергетика 29.03.18

дядя Caша » Чет 29 бер, 2018 12:38 0 81

дядя Caша Чет 29 бер, 2018 12:38 Итоги: Энергетика 28.03.18

дядя Caша » Сер 28 бер, 2018 13:44 0 90

дядя Caша Сер 28 бер, 2018 13:44 Итоги: Энергетика 27.03.18

дядя Caша » Вів 27 бер, 2018 12:25 0 103

дядя Caша Вів 27 бер, 2018 12:25 реклама