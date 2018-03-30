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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:18 Итоги: Прогнозы 30.03.18



Личные расходы американцев в феврале выросли на 0,2% м/м, сообщило Министерство торговли США, а личные доходы американцев до уплаты налогов, учитывая заработную плату и доходы от инвестиций, в феврале выросли на 0,4%м/м. В декабре 2017 года доходы выросли на 0,5%, а в ноябре – на 0,7%.



Личные доходы после уплаты налогов, в феврале выросли на 0,4% м/м. В январе доходы выросли на 1% м/м, как следствие налоговой реформы.



Индикатор инфляции - индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ) в феврале вырос на 1,8% г/г и +0,2% м/м против +2,2%в феврале.



Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в феврале цены выросли на 0,2% м/м. Годовая базовая инфляция в феврале составила 1,6%.



США: потребление, кажется, берет паузу, в то время как доходы хорошо растут, - Wells Fargo.



Согласно аналитикам из Wells Fargo, доходы в феврале оставались относительно сильными, но американцы, кажется, взяли перерыв от быстрого темпа потребления в последнем квартале 2017 г.: «Пересмотр данных по расходам на личное потребление в четвёртом квартале, вышедший вчера, показал быстрый темп потребительского спроса в последнем квартале 2017 г., темп, который был неустойчивым, учитывая темп роста дохода, который мы видели в конце 2016 г. и в 2017 г. Неудивительно, что американцы взяли перерыв в течение первого квартала этого года.

Февральский рост личных расходов на 0,2% после подобного номинального повышения в январе показывает очень слабых потребителей в первом квартале года. Действительно, в реальном выражении, расходы на личное потребление в январе, по пересмотренным данным, снизились на 0,2% (ранее сообщалось о снижении на 0,1%), и остались во флэте в феврале. Если не будет дальнейших пересмотров этих цифр в предстоящем месяце, тогда мартовские реальные личные расходы должны будут показать относительно сильный рост для избежания флэта расходов на личное потребление за первый квартал, если не снижения.

Мы по-прежнему считаем, что реальное потребление в марте вырастет, но погода в последнее время на северо-востоке также может помочь снизить спрос потребителей в марте.

Еще одна причина считать, что потребление скоро восстановится — что уверенности потребителей остается на высоком уровне, и роста доходов заметно улучшился за последние несколько кварталов.

Тем не менее, доходы от зарплат остались высокими, увеличившись на $41,1 млрд. в феврале после роста на $50,0 млрд. в январе. Но что было более важным — зарплаты в производящих товары отраслях выросли в месяце на $24,8 млрд. после роста на $13,2 млрд. в январе.»



Рост занятости в Германии продолжается.



Рост занятости в Германии продолжается. Число заявок на пособие по безработице сократилось сильнее прогнозов, уровень безработицы держится на минимальных отметках.

Число заявок на пособие по безработице в марте упало на 19 000, сообщило Федеральное агентство труда Германии.



Экономисты ожидали, что число заявок сократится на 17 500. Уровень безработицы с коррекцией в марте упал до 5,3% с 5,4% в феврале - исторический минимум с января 1992 года.



Своим снижением на пятничной сессии валютного межбанка доллар обязан нескольким сложившимся к 30 марта обстоятельствам.



Во-первых, регулятор накануне не пожадничал и «накормил» долларовой интервенцией большинство «страждущих», включая «карманный» банк Рината Леонидовича, «пылесосивший» СКВ для обслуживания еврооблигаций «Метинвеста».



Во-вторых, 30-го на рынке резко поредели ряды импортеров, которым из-за пасхальных каникул на Западе не было куда перечислять валюту для закрытия контрактов.



В-третьих, судя по динамике индикаторов состояния гривневого ресурса, Казначейство снова поскупилось, компенсируя НДС мизерными порциями. Это заставляло экспортеров расставаться с СКВ ради нацвалюты для квартальных платежей.



Вышеперечисленные факторы изначально перекосили рынок безналичного доллара в направлении оферов, чем воспользовался регулятор, частично компенсировав понесенные на двух предыдущих сессия свои потери в сумме $50,0 млн.



Как известно, на настроение межбанка ориентируются клиенты наличного рынка, формируя тамошнее настроение и тренд. Безналичный доллар в пятница также, как и «зеленый» безнал, терял в цене, сохраняя сложившуюся на предыдущей неделе курсовую разницу, в которой «наличка» оказалась дешевле безнала.



Как мы указывали ранее, первые «реальные» торги второго квартала (вторник, 03 апреля), могут пройти при активном участии нерезидентов, у которых грядет сезон репатриации дивидендов. Не думаю, что этот процесс окажет значительное воздействие на ход торгов межбанка, вызвав изрядное подорожание «американца». Однако, если к «варягам» присоединится Казначейство с компенсацией НДС, «возможны варианты».







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Личные доходы американцев росли выше прогнозов.Личные расходы американцев в феврале выросли на 0,2% м/м, сообщило Министерство торговли США, а личные доходы американцев до уплаты налогов, учитывая заработную плату и доходы от инвестиций, в феврале выросли на 0,4%м/м. В декабре 2017 года доходы выросли на 0,5%, а в ноябре – на 0,7%.Личные доходы после уплаты налогов, в феврале выросли на 0,4% м/м. В январе доходы выросли на 1% м/м, как следствие налоговой реформы.Индикатор инфляции - индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ) в феврале вырос на 1,8% г/г и +0,2% м/м против +2,2%в феврале.Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в феврале цены выросли на 0,2% м/м. Годовая базовая инфляция в феврале составила 1,6%.США: потребление, кажется, берет паузу, в то время как доходы хорошо растут, - Wells Fargo.Согласно аналитикам из Wells Fargo, доходы в феврале оставались относительно сильными, но американцы, кажется, взяли перерыв от быстрого темпа потребления в последнем квартале 2017 г.: «Пересмотр данных по расходам на личное потребление в четвёртом квартале, вышедший вчера, показал быстрый темп потребительского спроса в последнем квартале 2017 г., темп, который был неустойчивым, учитывая темп роста дохода, который мы видели в конце 2016 г. и в 2017 г. Неудивительно, что американцы взяли перерыв в течение первого квартала этого года.Февральский рост личных расходов на 0,2% после подобного номинального повышения в январе показывает очень слабых потребителей в первом квартале года. Действительно, в реальном выражении, расходы на личное потребление в январе, по пересмотренным данным, снизились на 0,2% (ранее сообщалось о снижении на 0,1%), и остались во флэте в феврале. Если не будет дальнейших пересмотров этих цифр в предстоящем месяце, тогда мартовские реальные личные расходы должны будут показать относительно сильный рост для избежания флэта расходов на личное потребление за первый квартал, если не снижения.Мы по-прежнему считаем, что реальное потребление в марте вырастет, но погода в последнее время на северо-востоке также может помочь снизить спрос потребителей в марте.Еще одна причина считать, что потребление скоро восстановится — что уверенности потребителей остается на высоком уровне, и роста доходов заметно улучшился за последние несколько кварталов.Тем не менее, доходы от зарплат остались высокими, увеличившись на $41,1 млрд. в феврале после роста на $50,0 млрд. в январе. Но что было более важным — зарплаты в производящих товары отраслях выросли в месяце на $24,8 млрд. после роста на $13,2 млрд. в январе.»Рост занятости в Германии продолжается.Рост занятости в Германии продолжается. Число заявок на пособие по безработице сократилось сильнее прогнозов, уровень безработицы держится на минимальных отметках.Число заявок на пособие по безработице в марте упало на 19 000, сообщило Федеральное агентство труда Германии.Экономисты ожидали, что число заявок сократится на 17 500. Уровень безработицы с коррекцией в марте упал до 5,3% с 5,4% в феврале - исторический минимум с января 1992 года.Своим снижением на пятничной сессии валютного межбанка доллар обязан нескольким сложившимся к 30 марта обстоятельствам.Во-первых, регулятор накануне не пожадничал и «накормил» долларовой интервенцией большинство «страждущих», включая «карманный» банк Рината Леонидовича, «пылесосивший» СКВ для обслуживания еврооблигаций «Метинвеста».Во-вторых, 30-го на рынке резко поредели ряды импортеров, которым из-за пасхальных каникул на Западе не было куда перечислять валюту для закрытия контрактов.В-третьих, судя по динамике индикаторов состояния гривневого ресурса, Казначейство снова поскупилось, компенсируя НДС мизерными порциями. Это заставляло экспортеров расставаться с СКВ ради нацвалюты для квартальных платежей.Вышеперечисленные факторы изначально перекосили рынок безналичного доллара в направлении оферов, чем воспользовался регулятор, частично компенсировав понесенные на двух предыдущих сессия свои потери в сумме $50,0 млн.Как известно, на настроение межбанка ориентируются клиенты наличного рынка, формируя тамошнее настроение и тренд. Безналичный доллар в пятница также, как и «зеленый» безнал, терял в цене, сохраняя сложившуюся на предыдущей неделе курсовую разницу, в которой «наличка» оказалась дешевле безнала.Как мы указывали ранее, первые «реальные» торги второго квартала (вторник, 03 апреля), могут пройти при активном участии нерезидентов, у которых грядет сезон репатриации дивидендов. Не думаю, что этот процесс окажет значительное воздействие на ход торгов межбанка, вызвав изрядное подорожание «американца». Однако, если к «варягам» присоединится Казначейство с компенсацией НДС, «возможны варианты».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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