Итоги: Мировой фондовый рынок 30.03.18

Фондовый рынок в США в четверг вырос, но снизился за месяц и за квартал.
Фондовый рынок в США закрылся в четверг с существенным ростом, основные индексы выросли выше 1%, ралли было почти во всех секторах. При этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 прервали длительную серию квартального роста, и также снизились за март. Размер месячного снижения стал наиболее крупным с января 2016 г.
Девять кварталов роста подряд у Dow стало наиболее длительной серией роста с 1997 г.
Dow Jones Industrial Average +1,07%; +2,7% за неделю; -3,5% за март; -2,3% за квартал;
S&P 500 +1,38%; +2,1% за неделю; -2,7% за март; -1,2% за квартал
Nasdaq Composite Index +1,64%; +1% за неделю; -2,9% за март; +2,3% за квартал.
Nasdaq растет семь кварталов подряд.
Рост был широким: 10 из 11 основных секторов S&P 500 выросли. Наибольший рост в 2,2% был у технологического сектора. Возможно, это стало фактором отскока после распродажи в секторе ранее, и коррекции портфелей в конце квартала.
Стивен Витинг, аналитик по глобальным инвестициям из Citi Private Bank, полагает что недавняя распродажа в технологических акциях была чрезмерной: «По нашему мнению, эти IT фирмы, которые сохраняют технологическое лидерство — именно те фирмы, которые опережают рынок в долгосрочной перспективе. Текущая оценки и фундаментальный фон технологического сектора очень отличается от 1999 в эру доткомов. Акции, которые распродаются в секторе, могут оказаться сильным, долгосрочной инвестиционной возможностью».
Кроме технологического сектора, на 2,2% выросли акции энергетического сектора. Сектора основных материалов, промышленный, финансовый также выросли выше 1%.
Акции Facebook подорожали на 4,42%, Amazon - на 1,11%, Alphabet - на 3,18%.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, в марте вырос до 101,4 пункта с 99,7 пункта в феврале, показатель оказался несколько ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост индикатора до 101,9 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 марта, снизилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч. При этом прогнозировался рост на 1 тысячу с первоначального показателя прошлой недели, до 230 тысяч заявок.
Меж тем объем торгов в четверг был небольшой в связи с тем, что значительная часть инвесторов уже ушла на пасхальные каникулы. В пятницу американские биржи будут закрыты.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,07%, до 24 103,112 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,38%, до 2 640,87 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,64%, до 7 063,45 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок получил поддержку со стороны проста акций германских автопроизводителей. За квартал европейский фондовый рынок снизился.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,44%, наиболее сильно выросли сектора потребительских товаров и основных материалов. Наиболее сильно снизился сектор энергетики и коммунального хозяйства. В среду индекс вырос на 0,5%.
Пара евро-доллар мало изменилась. С начала квартала евро вырос на 2,5% к доллару США, Доходность 10-летних германских государственных облигаций выросла менее чем на 1 базисный пункт до 0,5%.
За март Stoxx 600 снизился на 2,4%, что стало вторым месяцем снижения подряд. За квартал индекс снизился на 4,8%, что является максимальным снижением с первого квартала 2016 г.
Факторами давления на европейские «голубые фишки» в месяце и квартале были опасения «торговой войны» и вероятность ускорения темпа повышения ставки ФРС США.
Протекционистский тон президента Трампа по внешней торговле помог усилить опасения инвесторов, после того, как администрация США ввела импортные тарифы на сталь и алюминий, и рассматривает планы введения импортных пошлин на китайские товары.
Экономические новости:
Число безработных в Германии в марте снизилось на 19 000. По опросу экономистов в среднем ожидалось снижение на 17 500.
Число новых заимствований британских домохозяйств в феврале достигло максимального уровня с сентября 2017 г., заимствования выросли на £5,4 млрд., что было вызвано новыми ипотечными заимствованиями.
Рост ВВП Великобритании в IV квартале 2017 г. был подтверждён на уровне 0,4%, что соответствовало ожиданиям. К уровню прошлого года ВВП вырос на 1,4% (данные также не пересматривались).
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,44%, наиболее сильно выросли сектора потребительских товаров и основных материалов. Наиболее сильно снизился сектор энергетики и коммунального хозяйства. В среду индекс вырос на 0,5%.
Британский FTSE 100 вырос на 0,17% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 056,61 пункта.
Немецкий DAX повысился на 1,31% до 12 096,73 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,72% — на отметке 5 167,3 пункта.
Азия
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы выросли, следуя динамике американских индексов на фоне коррекции вверх акций компаний технологического сектора.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,39%, до 2445,85 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 0,26%, до 3168,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1853,72 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,24%, поднявшись до отметки в 21454,3 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.
Экспортно ориентированные японские компании технологического сектора оправились в пятницу вслед за коррекцией стоимости Facebook FB, Amazon и Alphabet на Нью-Йоркской фондовой бирже накануне. Ранее акции этих компаний дешевели на фоне опасений инвесторов возможного ужесточения регулирования этого рынка.
Бумаги телекоммуникационной Soft Bank Group подорожали на 1,84%, создающей видеоигры Nintendo - на 0,43%, компании Tokyo Electron, изготавливающей оборудование для создания микросхем, жидкокристаллических дисплеев и фотоэлементов, - на 4,16%.
Акции японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical поднялись в цене на 1,23%, корректируясь после проседания на 7% днем ранее на фоне объявления о намерении приобрести ирландского производителя лекарств Shire. Сделка может оцениваться в $50 миллиардов.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,13% - до 2274,62 пункта, РТС - на 1,64%, до 1246,98 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,55% - до $69,91 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 0,56%, «Газпрома» — на 1,66%, «АЛРОСы» — на 1,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,64%, Московской биржи — на 0,92%.
Российскому фондовому рынку море по колено. Инвесторы не верят в вероятность обострения геополитического негатива, по крайней мере, в ближайшие несколько дней и спокойно выкупают предыдущие продажи. Индекс Мосбиржи к завершению сессии четверга пробился выше двухдневного диапазона 2 230—2 265 пунктов и нацелился на закрепление выше 2 270 пунктов. В пятницу вряд ли здесь будет бурная активность: западные инвесторы будут малоподвижны по причине Страстной пятницы перед католической Пасхой, а в одиночестве рынок РФ почти не движется.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 29 марта, понизился на 2,40 пункта или на 0,67% до уровня 357,16 пунктов.
Объем торгов за день составил 399,0 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.
Как сообщалось в среду 28 марта, ПФТС-индекс повысился на 1,61 пункта или на 0,45% до уровня 359,56 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 42,10 пунктов или на 13,36% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за американским рынком акций на фоне сохраняющегося давления на технологический сектор.
Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах, пишет агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия рынка на 0,2%.
Японский Nikkei 225 на 08.28 Киева просел на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 020,96 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,79% до 30 790,83, а индекс
Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,43% до 3 135,81 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,96% до отметки 3 415,34 пункта.
Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,19% до 2 423,81 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%.
Биржи Индии закрыты в четверг.
Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.
Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.
Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снижаются после падения цен на нефть в четверг, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1,5%, CNOOC - 0,9%.
Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.
Рыночная стоимость Panasonic упала на 4,4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.
Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,9% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - на 1,5%, Toyota - на 0,7%.
Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 6,4%. В среду она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.
Во-вторых, фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в четверг разнонаправленными изменениями на фоне укрепления иены и сохраняющегося давления на технологический сектор.
Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился, оставаясь у минимума за шесть недель.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, при этом более широкий индикатор Topix прибавил всего 0,3%. Иена поднялась на 0,2% к евро и доллару.
Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%.
Биржи Индии закрыты в четверг.
Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.
«Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворец мира в деревне Панмунджом на южной части от границы», - говорится сообщении.
Южнокорейская вона подорожала на 0,5% к доллару США на сообщениях о предстоящей встрече в верхах.
Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.
Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.
Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снизились после падения цен на нефть накануне, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1%, CNOOC - 0,5%.
Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.
Рыночная стоимость Panasonic упала на 4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.
Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,2% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - также на 1,2%, Toyota - на 0,3%.
Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 7,5%. Она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева вырос на 0,37% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 070,84 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,76% и был равен 12 031,94 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,60%, находился на отметке 5 161,36 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,81% - до 1654,42 пункта, индекс ПФТС - на 0,67%, до 357,16 пункта.
Объем торгов на УБ составил 25,6 млн. грн., в том числе акциями - 14,3 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 399 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне».
Наиболее при этом подешевели бумаги Турбоатома (-4,09%), Центрэнерго (-1,64%) и Мотор Сичи (-1,59%).
Не изменились в стоимости только акции Донбассэнерго ввиду отсутствия сделок.
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-2,12%) и Мотор Сичи (-1,41%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,6% - до 496,93 пункта при объеме торгов 0,85 млн. злотых (6,46 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой торговались бумаги KSG Agro (-12,5%), «Астарты» (-1,44%) и агрохолдинга ИМК (-1,14%).
Дорожали акции «Агротона» (+3,99%) и «Кернела» (+0,4%).
К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в пятницу находятся в «зеленой зоне» на фоне макроэкономической статистики из Японии и Южной Кореи.
По состоянию на 07.32 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12%, до 3164,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1846,76 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,69%, до 2454,04 пункта.
Nikkei 225 прибавлял 1,07%, достигая отметки в 21385,92 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.
Поддержку настроениям инвесторов в пятницу оказывает новая порция макроэкономической статистики, которая превзошла прогнозы аналитиков.
В частности, в пятницу стало известно, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале увеличилась до 2,5% с минимального значения с апреля 1993 года в 2,4%, которое было зафиксировано месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста показателя до 2,6%. В то же время объем промышленного производства в стране в феврале вырос в месячном выражении на 4,1% после снижения на 6,8% в январе.
Также с оптимизмом восприняли участники торгов данные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в феврале в месячном исчислении увеличился на 1,1%, хотя аналитики ждали сокращения показателя на 0,5% после его роста на 0,9% месяцем ранее.
Кроме того, на рынки благоприятно влияет ослабление геополитических опасений после того, как КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, а официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова и надеются на серьезный настрой Пхеньяна по этому вопросу. Ослабление опасений, связанных с Северной Кореей, способствовало улучшению настроений инвесторов.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы выросли, следуя динамике американских индексов на фоне коррекции вверх акций компаний технологического сектора.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,39%, до 2445,85 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 0,26%, до 3168,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1853,72 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,24%, поднявшись до отметки в 21454,3 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.
Экспортно ориентированные японские компании технологического сектора оправились в пятницу вслед за коррекцией стоимости Facebook FB, Amazon и Alphabet на Нью-Йоркской фондовой бирже накануне. Ранее акции этих компаний дешевели на фоне опасений инвесторов возможного ужесточения регулирования этого рынка.
Бумаги телекоммуникационной Soft Bank Group подорожали на 1,84%, создающей видеоигры Nintendo - на 0,43%, компании Tokyo Electron, изготавливающей оборудование для создания микросхем, жидкокристаллических дисплеев и фотоэлементов, - на 4,16%.
Акции японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical поднялись в цене на 1,23%, корректируясь после проседания на 7% днем ранее на фоне объявления о намерении приобрести ирландского производителя лекарств Shire. Сделка может оцениваться в $50 миллиардов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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