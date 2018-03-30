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фондовый рынок 30.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:03 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.03.18 США



Фондовый рынок в США в четверг вырос, но снизился за месяц и за квартал.

Фондовый рынок в США закрылся в четверг с существенным ростом, основные индексы выросли выше 1%, ралли было почти во всех секторах. При этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 прервали длительную серию квартального роста, и также снизились за март. Размер месячного снижения стал наиболее крупным с января 2016 г.

Девять кварталов роста подряд у Dow стало наиболее длительной серией роста с 1997 г.



Dow Jones Industrial Average +1,07%; +2,7% за неделю; -3,5% за март; -2,3% за квартал;

S&P 500 +1,38%; +2,1% за неделю; -2,7% за март; -1,2% за квартал

Nasdaq Composite Index +1,64%; +1% за неделю; -2,9% за март; +2,3% за квартал.

Nasdaq растет семь кварталов подряд.



Рост был широким: 10 из 11 основных секторов S&P 500 выросли. Наибольший рост в 2,2% был у технологического сектора. Возможно, это стало фактором отскока после распродажи в секторе ранее, и коррекции портфелей в конце квартала.



Стивен Витинг, аналитик по глобальным инвестициям из Citi Private Bank, полагает что недавняя распродажа в технологических акциях была чрезмерной: «По нашему мнению, эти IT фирмы, которые сохраняют технологическое лидерство — именно те фирмы, которые опережают рынок в долгосрочной перспективе. Текущая оценки и фундаментальный фон технологического сектора очень отличается от 1999 в эру доткомов. Акции, которые распродаются в секторе, могут оказаться сильным, долгосрочной инвестиционной возможностью».



Кроме технологического сектора, на 2,2% выросли акции энергетического сектора. Сектора основных материалов, промышленный, финансовый также выросли выше 1%.



Акции Facebook подорожали на 4,42%, Amazon - на 1,11%, Alphabet - на 3,18%.



Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, в марте вырос до 101,4 пункта с 99,7 пункта в феврале, показатель оказался несколько ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост индикатора до 101,9 пункта.



Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 марта, снизилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч. При этом прогнозировался рост на 1 тысячу с первоначального показателя прошлой недели, до 230 тысяч заявок.



Меж тем объем торгов в четверг был небольшой в связи с тем, что значительная часть инвесторов уже ушла на пасхальные каникулы. В пятницу американские биржи будут закрыты.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,07%, до 24 103,112 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,38%, до 2 640,87 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,64%, до 7 063,45 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок получил поддержку со стороны проста акций германских автопроизводителей. За квартал европейский фондовый рынок снизился.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,44%, наиболее сильно выросли сектора потребительских товаров и основных материалов. Наиболее сильно снизился сектор энергетики и коммунального хозяйства. В среду индекс вырос на 0,5%.



Пара евро-доллар мало изменилась. С начала квартала евро вырос на 2,5% к доллару США, Доходность 10-летних германских государственных облигаций выросла менее чем на 1 базисный пункт до 0,5%.



За март Stoxx 600 снизился на 2,4%, что стало вторым месяцем снижения подряд. За квартал индекс снизился на 4,8%, что является максимальным снижением с первого квартала 2016 г.



Факторами давления на европейские «голубые фишки» в месяце и квартале были опасения «торговой войны» и вероятность ускорения темпа повышения ставки ФРС США.



Протекционистский тон президента Трампа по внешней торговле помог усилить опасения инвесторов, после того, как администрация США ввела импортные тарифы на сталь и алюминий, и рассматривает планы введения импортных пошлин на китайские товары.



Экономические новости:

Число безработных в Германии в марте снизилось на 19 000. По опросу экономистов в среднем ожидалось снижение на 17 500.



Число новых заимствований британских домохозяйств в феврале достигло максимального уровня с сентября 2017 г., заимствования выросли на £5,4 млрд., что было вызвано новыми ипотечными заимствованиями.

Рост ВВП Великобритании в IV квартале 2017 г. был подтверждён на уровне 0,4%, что соответствовало ожиданиям. К уровню прошлого года ВВП вырос на 1,4% (данные также не пересматривались).



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,44%, наиболее сильно выросли сектора потребительских товаров и основных материалов. Наиболее сильно снизился сектор энергетики и коммунального хозяйства. В среду индекс вырос на 0,5%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,17% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 056,61 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,31% до 12 096,73 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,72% — на отметке 5 167,3 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы выросли, следуя динамике американских индексов на фоне коррекции вверх акций компаний технологического сектора.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,39%, до 2445,85 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 0,26%, до 3168,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1853,72 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 1,24%, поднявшись до отметки в 21454,3 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.



Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.



Экспортно ориентированные японские компании технологического сектора оправились в пятницу вслед за коррекцией стоимости Facebook FB, Amazon и Alphabet на Нью-Йоркской фондовой бирже накануне. Ранее акции этих компаний дешевели на фоне опасений инвесторов возможного ужесточения регулирования этого рынка.



Бумаги телекоммуникационной Soft Bank Group подорожали на 1,84%, создающей видеоигры Nintendo - на 0,43%, компании Tokyo Electron, изготавливающей оборудование для создания микросхем, жидкокристаллических дисплеев и фотоэлементов, - на 4,16%.



Акции японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical поднялись в цене на 1,23%, корректируясь после проседания на 7% днем ранее на фоне объявления о намерении приобрести ирландского производителя лекарств Shire. Сделка может оцениваться в $50 миллиардов.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,13% - до 2274,62 пункта, РТС - на 1,64%, до 1246,98 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,55% - до $69,91 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,56%, «Газпрома» — на 1,66%, «АЛРОСы» — на 1,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,64%, Московской биржи — на 0,92%.



Российскому фондовому рынку море по колено. Инвесторы не верят в вероятность обострения геополитического негатива, по крайней мере, в ближайшие несколько дней и спокойно выкупают предыдущие продажи. Индекс Мосбиржи к завершению сессии четверга пробился выше двухдневного диапазона 2 230—2 265 пунктов и нацелился на закрепление выше 2 270 пунктов. В пятницу вряд ли здесь будет бурная активность: западные инвесторы будут малоподвижны по причине Страстной пятницы перед католической Пасхой, а в одиночестве рынок РФ почти не движется.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 29 марта, понизился на 2,40 пункта или на 0,67% до уровня 357,16 пунктов.



Объем торгов за день составил 399,0 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.



Как сообщалось в среду 28 марта, ПФТС-индекс повысился на 1,61 пункта или на 0,45% до уровня 359,56 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 42,10 пунктов или на 13,36% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за американским рынком акций на фоне сохраняющегося давления на технологический сектор.

Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах, пишет агентство Bloomberg.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия рынка на 0,2%.



Японский Nikkei 225 на 08.28 Киева просел на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 020,96 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,79% до 30 790,83, а индекс



Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,43% до 3 135,81 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,96% до отметки 3 415,34 пункта.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,19% до 2 423,81 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%.

Биржи Индии закрыты в четверг.

Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.

Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.

Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снижаются после падения цен на нефть в четверг, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1,5%, CNOOC - 0,9%.

Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.

Рыночная стоимость Panasonic упала на 4,4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.

Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,9% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - на 1,5%, Toyota - на 0,7%.

Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 6,4%. В среду она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.



Во-вторых, фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в четверг разнонаправленными изменениями на фоне укрепления иены и сохраняющегося давления на технологический сектор.



Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился, оставаясь у минимума за шесть недель.



Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, при этом более широкий индикатор Topix прибавил всего 0,3%. Иена поднялась на 0,2% к евро и доллару.



Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%.

Биржи Индии закрыты в четверг.



Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.



«Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворец мира в деревне Панмунджом на южной части от границы», - говорится сообщении.

Южнокорейская вона подорожала на 0,5% к доллару США на сообщениях о предстоящей встрече в верхах.



Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.



Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.



Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снизились после падения цен на нефть накануне, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1%, CNOOC - 0,5%.

Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.



Рыночная стоимость Panasonic упала на 4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.

Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,2% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - также на 1,2%, Toyota - на 0,3%.

Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 7,5%. Она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева вырос на 0,37% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 070,84 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,76% и был равен 12 031,94 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,60%, находился на отметке 5 161,36 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в четверг снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,81% - до 1654,42 пункта, индекс ПФТС - на 0,67%, до 357,16 пункта.



Объем торгов на УБ составил 25,6 млн. грн., в том числе акциями - 14,3 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 399 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.



Почти все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне».

Наиболее при этом подешевели бумаги Турбоатома (-4,09%), Центрэнерго (-1,64%) и Мотор Сичи (-1,59%).

Не изменились в стоимости только акции Донбассэнерго ввиду отсутствия сделок.



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-2,12%) и Мотор Сичи (-1,41%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,6% - до 496,93 пункта при объеме торгов 0,85 млн. злотых (6,46 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой торговались бумаги KSG Agro (-12,5%), «Астарты» (-1,44%) и агрохолдинга ИМК (-1,14%).

Дорожали акции «Агротона» (+3,99%) и «Кернела» (+0,4%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в пятницу находятся в «зеленой зоне» на фоне макроэкономической статистики из Японии и Южной Кореи.



По состоянию на 07.32 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12%, до 3164,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1846,76 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,69%, до 2454,04 пункта.



Nikkei 225 прибавлял 1,07%, достигая отметки в 21385,92 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.



Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.



Поддержку настроениям инвесторов в пятницу оказывает новая порция макроэкономической статистики, которая превзошла прогнозы аналитиков.



В частности, в пятницу стало известно, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале увеличилась до 2,5% с минимального значения с апреля 1993 года в 2,4%, которое было зафиксировано месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста показателя до 2,6%. В то же время объем промышленного производства в стране в феврале вырос в месячном выражении на 4,1% после снижения на 6,8% в январе.



Также с оптимизмом восприняли участники торгов данные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в феврале в месячном исчислении увеличился на 1,1%, хотя аналитики ждали сокращения показателя на 0,5% после его роста на 0,9% месяцем ранее.



Кроме того, на рынки благоприятно влияет ослабление геополитических опасений после того, как КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, а официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова и надеются на серьезный настрой Пхеньяна по этому вопросу. Ослабление опасений, связанных с Северной Кореей, способствовало улучшению настроений инвесторов.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы выросли, следуя динамике американских индексов на фоне коррекции вверх акций компаний технологического сектора.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,39%, до 2445,85 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 0,26%, до 3168,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1853,72 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 1,24%, поднявшись до отметки в 21454,3 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.



Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.



Экспортно ориентированные японские компании технологического сектора оправились в пятницу вслед за коррекцией стоимости Facebook FB, Amazon и Alphabet на Нью-Йоркской фондовой бирже накануне. Ранее акции этих компаний дешевели на фоне опасений инвесторов возможного ужесточения регулирования этого рынка.



Бумаги телекоммуникационной Soft Bank Group подорожали на 1,84%, создающей видеоигры Nintendo - на 0,43%, компании Tokyo Electron, изготавливающей оборудование для создания микросхем, жидкокристаллических дисплеев и фотоэлементов, - на 4,16%.



Акции японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical поднялись в цене на 1,23%, корректируясь после проседания на 7% днем ранее на фоне объявления о намерении приобрести ирландского производителя лекарств Shire. Сделка может оцениваться в $50 миллиардов.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в четверг вырос, но снизился за месяц и за квартал.Фондовый рынок в США закрылся в четверг с существенным ростом, основные индексы выросли выше 1%, ралли было почти во всех секторах. При этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 прервали длительную серию квартального роста, и также снизились за март. Размер месячного снижения стал наиболее крупным с января 2016 г.Девять кварталов роста подряд у Dow стало наиболее длительной серией роста с 1997 г.Dow Jones Industrial Average +1,07%; +2,7% за неделю; -3,5% за март; -2,3% за квартал;S&P 500 +1,38%; +2,1% за неделю; -2,7% за март; -1,2% за кварталNasdaq Composite Index +1,64%; +1% за неделю; -2,9% за март; +2,3% за квартал.Nasdaq растет семь кварталов подряд.Рост был широким: 10 из 11 основных секторов S&P 500 выросли. Наибольший рост в 2,2% был у технологического сектора. Возможно, это стало фактором отскока после распродажи в секторе ранее, и коррекции портфелей в конце квартала.Стивен Витинг, аналитик по глобальным инвестициям из Citi Private Bank, полагает что недавняя распродажа в технологических акциях была чрезмерной: «По нашему мнению, эти IT фирмы, которые сохраняют технологическое лидерство — именно те фирмы, которые опережают рынок в долгосрочной перспективе. Текущая оценки и фундаментальный фон технологического сектора очень отличается от 1999 в эру доткомов. Акции, которые распродаются в секторе, могут оказаться сильным, долгосрочной инвестиционной возможностью».Кроме технологического сектора, на 2,2% выросли акции энергетического сектора. Сектора основных материалов, промышленный, финансовый также выросли выше 1%.Акции Facebook подорожали на 4,42%, Amazon - на 1,11%, Alphabet - на 3,18%.Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, в марте вырос до 101,4 пункта с 99,7 пункта в феврале, показатель оказался несколько ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост индикатора до 101,9 пункта.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 марта, снизилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч. При этом прогнозировался рост на 1 тысячу с первоначального показателя прошлой недели, до 230 тысяч заявок.Меж тем объем торгов в четверг был небольшой в связи с тем, что значительная часть инвесторов уже ушла на пасхальные каникулы. В пятницу американские биржи будут закрыты.Европейский фондовый рынок получил поддержку со стороны проста акций германских автопроизводителей. За квартал европейский фондовый рынок снизился.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,44%, наиболее сильно выросли сектора потребительских товаров и основных материалов. Наиболее сильно снизился сектор энергетики и коммунального хозяйства. В среду индекс вырос на 0,5%.Пара евро-доллар мало изменилась. С начала квартала евро вырос на 2,5% к доллару США, Доходность 10-летних германских государственных облигаций выросла менее чем на 1 базисный пункт до 0,5%.За март Stoxx 600 снизился на 2,4%, что стало вторым месяцем снижения подряд. За квартал индекс снизился на 4,8%, что является максимальным снижением с первого квартала 2016 г.Факторами давления на европейские «голубые фишки» в месяце и квартале были опасения «торговой войны» и вероятность ускорения темпа повышения ставки ФРС США.Протекционистский тон президента Трампа по внешней торговле помог усилить опасения инвесторов, после того, как администрация США ввела импортные тарифы на сталь и алюминий, и рассматривает планы введения импортных пошлин на китайские товары.Экономические новости:Число безработных в Германии в марте снизилось на 19 000. По опросу экономистов в среднем ожидалось снижение на 17 500.Число новых заимствований британских домохозяйств в феврале достигло максимального уровня с сентября 2017 г., заимствования выросли на £5,4 млрд., что было вызвано новыми ипотечными заимствованиями.Рост ВВП Великобритании в IV квартале 2017 г. был подтверждён на уровне 0,4%, что соответствовало ожиданиям. К уровню прошлого года ВВП вырос на 1,4% (данные также не пересматривались).Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы выросли, следуя динамике американских индексов на фоне коррекции вверх акций компаний технологического сектора.Экспортно ориентированные японские компании технологического сектора оправились в пятницу вслед за коррекцией стоимости Facebook FB, Amazon и Alphabet на Нью-Йоркской фондовой бирже накануне. Ранее акции этих компаний дешевели на фоне опасений инвесторов возможного ужесточения регулирования этого рынка.Бумаги телекоммуникационной Soft Bank Group подорожали на 1,84%, создающей видеоигры Nintendo - на 0,43%, компании Tokyo Electron, изготавливающей оборудование для создания микросхем, жидкокристаллических дисплеев и фотоэлементов, - на 4,16%.Акции японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical поднялись в цене на 1,23%, корректируясь после проседания на 7% днем ранее на фоне объявления о намерении приобрести ирландского производителя лекарств Shire. Сделка может оцениваться в $50 миллиардов.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,55% - до $69,91 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,56%, «Газпрома» — на 1,66%, «АЛРОСы» — на 1,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,64%, Московской биржи — на 0,92%.Российскому фондовому рынку море по колено. Инвесторы не верят в вероятность обострения геополитического негатива, по крайней мере, в ближайшие несколько дней и спокойно выкупают предыдущие продажи. Индекс Мосбиржи к завершению сессии четверга пробился выше двухдневного диапазона 2 230—2 265 пунктов и нацелился на закрепление выше 2 270 пунктов. В пятницу вряд ли здесь будет бурная активность: западные инвесторы будут малоподвижны по причине Страстной пятницы перед католической Пасхой, а в одиночестве рынок РФ почти не движется.Как сообщалось в среду 28 марта, ПФТС-индекс повысился на 1,61 пункта или на 0,45% до уровня 359,56 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 42,10 пунктов или на 13,36% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 марта, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62788 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3754 раз. Подякували: 7107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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