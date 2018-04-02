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фондовый рынок 02.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.04.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 02 кві, 2018 12:38 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.04.18 Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на новостях о введении КНР торговых пошлин на товары из США.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2444,16 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,18%, до 3163,18 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,16%, до 1856,66 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,31%, снизившись до 21388,58 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии в понедельник были закрыты в связи с католическими пасхальными праздниками.



Участники рынка оценивают новости из Китая, который в воскресенье объявил о введении со 2 апреля пошлин на импорт 128 товаров из США в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввоз стали и алюминия. Аналитики отмечают, что влияние этих новостей на мировые рынки было ограниченным.



Напряженность в торговых отношениях вряд ли ослабнет в ближайшем будущем, но инвесторы должны помнить, что итоговые меры в отношении торговли, как правило, менее радикальны, чем первоначально заявляется.



Трейдеры также обратили внимание на статистику по деловой активности в Китае и Японии. По данным государственного статистического бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, как и ожидалось.



Вместе с тем, по данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности Японии в марте опустился до 53,1 пункта, в то время как эксперты ожидали сохранения показателя на уровне февраля в 53,2 пункта.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию в пятницу без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,16% - до 2270,98 пункта, РТС подрос на 0,19%, до 1249,41 пункта.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,26%, «АЛРОСы» — на 0,87%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,33%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%, Московской биржи — на 0,48%.



Российский фондовый рынок завершал неделю, демонстрируя практически нулевую динамику ввиду отсутствия новостей и торгов на западных площадках, поскольку католики отмечают Страстную пятницу.



Российский рынок сегодня скучал почти в гордом одиночестве, так как активность на площадках свелась к минимуму из-за отсутствия в торгах большинства западных инвесторов. В католическом мире — Страстная пятница, предваряющая Пасху.



Геополитические факторы будут оказывать давление на российский рынок акций и на следующей неделе. Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит находиться под давлением политических факторов. Впрочем, скорее всего, до вторника особых движений на площадках и не случится.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 30 марта, понизился на 2,73 пункта или на 0,76% до уровня 354,43 пунктов.



Объем торгов за день составил 510,5 тыс. грн., акциями наторговали 510,5 тыс. грн.



Как сообщалось в четверг 29 марта, ПФТС-индекс понизился на 2,40 пункта или на 0,67% до уровня 357,16 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,37 пунктов или на 12,50% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 30 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в пятницу находятся в «зеленой зоне» на фоне макроэкономической статистики из Японии и Южной Кореи.



По состоянию на 07.32 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12%, до 3164,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1846,76 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,69%, до 2454,04 пункта.



Nikkei 225 прибавлял 1,07%, достигая отметки в 21385,92 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.



Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг «минусе» на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.



Поддержку настроениям инвесторов в пятницу оказывает новая порция макроэкономической статистики, которая превзошла прогнозы аналитиков.



В частности, в пятницу стало известно, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале увеличилась до 2,5% с минимального значения с апреля 1993 года в 2,4%, которое было зафиксировано месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста показателя до 2,6%. В то же время объем промышленного производства в стране в феврале вырос в месячном выражении на 4,1% после снижения на 6,8% в январе.



Также с оптимизмом восприняли участники торгов данные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в феврале в месячном исчислении увеличился на 1,1%, хотя аналитики ждали сокращения показателя на 0,5% после его роста на 0,9% месяцем ранее.



Кроме того, на рынки благоприятно влияет ослабление геополитических опасений после того, как КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, а официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова и надеются на серьезный настрой Пхеньяна по этому вопросу. Ослабление опасений, связанных с Северной Кореей, способствовало улучшению настроений инвесторов.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы выросли, следуя динамике американских индексов на фоне коррекции вверх акций компаний технологического сектора.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,39%, до 2445,85 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 0,26%, до 3168,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1853,72 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 1,24%, поднявшись до отметки в 21454,3 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.



Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.



Экспортно ориентированные японские компании технологического сектора оправились в пятницу вслед за коррекцией стоимости Facebook FB, Amazon и Alphabet на Нью-Йоркской фондовой бирже накануне. Ранее акции этих компаний дешевели на фоне опасений инвесторов возможного ужесточения регулирования этого рынка.



Бумаги телекоммуникационной Soft Bank Group подорожали на 1,84%, создающей видеоигры Nintendo - на 0,43%, компании Tokyo Electron, изготавливающей оборудование для создания микросхем, жидкокристаллических дисплеев и фотоэлементов, - на 4,16%.



Акции японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical поднялись в цене на 1,23%, корректируясь после проседания на 7% днем ранее на фоне объявления о намерении приобрести ирландского производителя лекарств Shire. Сделка может оцениваться в $50 миллиардов.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,7% - до 1682,6 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,76% - до 354,43 пункта.



Объем торгов на УБ составил 221,48 млн. грн., в том числе акциями - 4,6 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 510,5 тыс. грн. и весь был сгенерирован сделками с акциями.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Центрэнерго (+2,52%), Райффайзен Банка Аваль (+2,38%) и Турбоатома (+2,38%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-4,25%) и Центрэнерго (+0,11%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,36% - до 498,12 пункта при объеме торгов почти 2 млн. злотых (15,2 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги KSG Agro (-12,5%), «Астарты» (-1,03%) и «Агротона» (+3,61%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 26 – 30 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 354,46 к отметке 354,43 пунктов, потеряв 0,03 пункта или 0,01%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,02 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 19 – 23 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 352,56 к отметке 354,46 пунктов, прибавив 1,90 пункта или 0,54%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 23,90 млн. грн.



А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за март 2018 года.



Как оказалось, в течение первого месяца весны ПФТС-индекс повысился на 7,58 пунктов или на 6,41% с уровня 346,85 к отметке 354,43 пунктов. Объем сделок с акциями за март-2018 составил 29,6733 млн. грн.



Для справки, в течение последнего зимы 2018 года ПФТС-индекс повысился на 11,61 пунктов или на 3,46% с уровня 335,24 к отметке 346,85 пунктов. Объем сделок с акциями за февраль-2018 составил 7,165 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник находятся в «зеленой зоне» на фоне макроэкономической статистики из Китая, которая превзошла прогнозы аналитиков.



По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 3174,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,62%, до 1865,28 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,17%, до 2450,09 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 прибавлял 0,42%, достигая отметки в 21545,22 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии остаются закрытыми в понедельник в связи с католическими пасхальными праздниками. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в «минусе» на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы данные из Китая, опубликованные в минувшие выходные. Государственное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. Помимо этого, PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, совпав с прогнозами аналитиков.



Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают новости о том, что в воскресенье Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввозные сталь и алюминий. Министерство коммерции страны отметило, что данная мера вводится для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США. Впрочем, о таких планах было уже известно ранее, и на торги это влияет слабо.

На текущей неделе будет опубликован ряд важных макроэкономических показателей, которые могут поддержать настроения на рынках на фоне геополитических рисков и обеспокоенности, связанной с вероятностью торговой войны между Китаем и США



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на новостях о введении КНР торговых пошлин на товары из США.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2444,16 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,18%, до 3163,18 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,16%, до 1856,66 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,31%, снизившись до 21388,58 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии в понедельник были закрыты в связи с католическими пасхальными праздниками.



Участники рынка оценивают новости из Китая, который в воскресенье объявил о введении со 2 апреля пошлин на импорт 128 товаров из США в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввоз стали и алюминия. Аналитики отмечают, что влияние этих новостей на мировые рынки было ограниченным.



Напряженность в торговых отношениях вряд ли ослабнет в ближайшем будущем, но инвесторы должны помнить, что итоговые меры в отношении торговли, как правило, менее радикальны, чем первоначально заявляется.



Трейдеры также обратили внимание на статистику по деловой активности в Китае и Японии. По данным государственного статистического бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, как и ожидалось.



Вместе с тем, по данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности Японии в марте опустился до 53,1 пункта, в то время как эксперты ожидали сохранения показателя на уровне февраля в 53,2 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на новостях о введении КНР торговых пошлин на товары из США.Участники рынка оценивают новости из Китая, который в воскресенье объявил о введении со 2 апреля пошлин на импорт 128 товаров из США в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввоз стали и алюминия. Аналитики отмечают, что влияние этих новостей на мировые рынки было ограниченным.Напряженность в торговых отношениях вряд ли ослабнет в ближайшем будущем, но инвесторы должны помнить, что итоговые меры в отношении торговли, как правило, менее радикальны, чем первоначально заявляется.Трейдеры также обратили внимание на статистику по деловой активности в Китае и Японии. По данным государственного статистического бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, как и ожидалось.Вместе с тем, по данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности Японии в марте опустился до 53,1 пункта, в то время как эксперты ожидали сохранения показателя на уровне февраля в 53,2 пункта.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,26%, «АЛРОСы» — на 0,87%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,33%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%, Московской биржи — на 0,48%.Российский фондовый рынок завершал неделю, демонстрируя практически нулевую динамику ввиду отсутствия новостей и торгов на западных площадках, поскольку католики отмечают Страстную пятницу.Российский рынок сегодня скучал почти в гордом одиночестве, так как активность на площадках свелась к минимуму из-за отсутствия в торгах большинства западных инвесторов. В католическом мире — Страстная пятница, предваряющая Пасху.Геополитические факторы будут оказывать давление на российский рынок акций и на следующей неделе. Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит находиться под давлением политических факторов. Впрочем, скорее всего, до вторника особых движений на площадках и не случится.Как сообщалось в четверг 29 марта, ПФТС-индекс понизился на 2,40 пункта или на 0,67% до уровня 357,16 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,37 пунктов или на 12,50% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 30 марта, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за март 2018 года.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62826 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3757 раз. Подякували: 7109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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