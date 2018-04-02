Итоги: Мировой фондовый рынок 02.04.18

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на новостях о введении КНР торговых пошлин на товары из США.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2444,16 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,18%, до 3163,18 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,16%, до 1856,66 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,31%, снизившись до 21388,58 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии в понедельник были закрыты в связи с католическими пасхальными праздниками.
Участники рынка оценивают новости из Китая, который в воскресенье объявил о введении со 2 апреля пошлин на импорт 128 товаров из США в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввоз стали и алюминия. Аналитики отмечают, что влияние этих новостей на мировые рынки было ограниченным.
Напряженность в торговых отношениях вряд ли ослабнет в ближайшем будущем, но инвесторы должны помнить, что итоговые меры в отношении торговли, как правило, менее радикальны, чем первоначально заявляется.
Трейдеры также обратили внимание на статистику по деловой активности в Китае и Японии. По данным государственного статистического бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, как и ожидалось.
Вместе с тем, по данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности Японии в марте опустился до 53,1 пункта, в то время как эксперты ожидали сохранения показателя на уровне февраля в 53,2 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию в пятницу без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,16% - до 2270,98 пункта, РТС подрос на 0,19%, до 1249,41 пункта.
Бумаги Сбербанка подорожали на 0,26%, «АЛРОСы» — на 0,87%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,33%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%, Московской биржи — на 0,48%.
Российский фондовый рынок завершал неделю, демонстрируя практически нулевую динамику ввиду отсутствия новостей и торгов на западных площадках, поскольку католики отмечают Страстную пятницу.
Российский рынок сегодня скучал почти в гордом одиночестве, так как активность на площадках свелась к минимуму из-за отсутствия в торгах большинства западных инвесторов. В католическом мире — Страстная пятница, предваряющая Пасху.
Геополитические факторы будут оказывать давление на российский рынок акций и на следующей неделе. Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит находиться под давлением политических факторов. Впрочем, скорее всего, до вторника особых движений на площадках и не случится.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 30 марта, понизился на 2,73 пункта или на 0,76% до уровня 354,43 пунктов.
Объем торгов за день составил 510,5 тыс. грн., акциями наторговали 510,5 тыс. грн.
Как сообщалось в четверг 29 марта, ПФТС-индекс понизился на 2,40 пункта или на 0,67% до уровня 357,16 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,37 пунктов или на 12,50% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 30 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в пятницу находятся в «зеленой зоне» на фоне макроэкономической статистики из Японии и Южной Кореи.
По состоянию на 07.32 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12%, до 3164,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1846,76 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,69%, до 2454,04 пункта.
Nikkei 225 прибавлял 1,07%, достигая отметки в 21385,92 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг «минусе» на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.
Поддержку настроениям инвесторов в пятницу оказывает новая порция макроэкономической статистики, которая превзошла прогнозы аналитиков.
В частности, в пятницу стало известно, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале увеличилась до 2,5% с минимального значения с апреля 1993 года в 2,4%, которое было зафиксировано месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста показателя до 2,6%. В то же время объем промышленного производства в стране в феврале вырос в месячном выражении на 4,1% после снижения на 6,8% в январе.
Также с оптимизмом восприняли участники торгов данные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в феврале в месячном исчислении увеличился на 1,1%, хотя аналитики ждали сокращения показателя на 0,5% после его роста на 0,9% месяцем ранее.
Кроме того, на рынки благоприятно влияет ослабление геополитических опасений после того, как КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, а официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова и надеются на серьезный настрой Пхеньяна по этому вопросу. Ослабление опасений, связанных с Северной Кореей, способствовало улучшению настроений инвесторов.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы выросли, следуя динамике американских индексов на фоне коррекции вверх акций компаний технологического сектора.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,39%, до 2445,85 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 0,26%, до 3168,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1853,72 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,24%, поднявшись до отметки в 21454,3 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.
Экспортно ориентированные японские компании технологического сектора оправились в пятницу вслед за коррекцией стоимости Facebook FB, Amazon и Alphabet на Нью-Йоркской фондовой бирже накануне. Ранее акции этих компаний дешевели на фоне опасений инвесторов возможного ужесточения регулирования этого рынка.
Бумаги телекоммуникационной Soft Bank Group подорожали на 1,84%, создающей видеоигры Nintendo - на 0,43%, компании Tokyo Electron, изготавливающей оборудование для создания микросхем, жидкокристаллических дисплеев и фотоэлементов, - на 4,16%.
Акции японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical поднялись в цене на 1,23%, корректируясь после проседания на 7% днем ранее на фоне объявления о намерении приобрести ирландского производителя лекарств Shire. Сделка может оцениваться в $50 миллиардов.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,7% - до 1682,6 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,76% - до 354,43 пункта.
Объем торгов на УБ составил 221,48 млн. грн., в том числе акциями - 4,6 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 510,5 тыс. грн. и весь был сгенерирован сделками с акциями.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Центрэнерго (+2,52%), Райффайзен Банка Аваль (+2,38%) и Турбоатома (+2,38%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-4,25%) и Центрэнерго (+0,11%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,36% - до 498,12 пункта при объеме торгов почти 2 млн. злотых (15,2 млн. грн.).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги KSG Agro (-12,5%), «Астарты» (-1,03%) и «Агротона» (+3,61%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 26 – 30 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 354,46 к отметке 354,43 пунктов, потеряв 0,03 пункта или 0,01%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,02 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 19 – 23 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 352,56 к отметке 354,46 пунктов, прибавив 1,90 пункта или 0,54%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 23,90 млн. грн.
А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за март 2018 года.
Как оказалось, в течение первого месяца весны ПФТС-индекс повысился на 7,58 пунктов или на 6,41% с уровня 346,85 к отметке 354,43 пунктов. Объем сделок с акциями за март-2018 составил 29,6733 млн. грн.
Для справки, в течение последнего зимы 2018 года ПФТС-индекс повысился на 11,61 пунктов или на 3,46% с уровня 335,24 к отметке 346,85 пунктов. Объем сделок с акциями за февраль-2018 составил 7,165 млн. грн.
К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник находятся в «зеленой зоне» на фоне макроэкономической статистики из Китая, которая превзошла прогнозы аналитиков.
По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 3174,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,62%, до 1865,28 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,17%, до 2450,09 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 прибавлял 0,42%, достигая отметки в 21545,22 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии остаются закрытыми в понедельник в связи с католическими пасхальными праздниками. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в «минусе» на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.
С оптимизмом восприняли инвесторы данные из Китая, опубликованные в минувшие выходные. Государственное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. Помимо этого, PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, совпав с прогнозами аналитиков.
Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают новости о том, что в воскресенье Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввозные сталь и алюминий. Министерство коммерции страны отметило, что данная мера вводится для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США. Впрочем, о таких планах было уже известно ранее, и на торги это влияет слабо.
На текущей неделе будет опубликован ряд важных макроэкономических показателей, которые могут поддержать настроения на рынках на фоне геополитических рисков и обеспокоенности, связанной с вероятностью торговой войны между Китаем и США
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на новостях о введении КНР торговых пошлин на товары из США.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2444,16 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,18%, до 3163,18 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,16%, до 1856,66 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,31%, снизившись до 21388,58 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии в понедельник были закрыты в связи с католическими пасхальными праздниками.
Участники рынка оценивают новости из Китая, который в воскресенье объявил о введении со 2 апреля пошлин на импорт 128 товаров из США в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввоз стали и алюминия. Аналитики отмечают, что влияние этих новостей на мировые рынки было ограниченным.
Напряженность в торговых отношениях вряд ли ослабнет в ближайшем будущем, но инвесторы должны помнить, что итоговые меры в отношении торговли, как правило, менее радикальны, чем первоначально заявляется.
Трейдеры также обратили внимание на статистику по деловой активности в Китае и Японии. По данным государственного статистического бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, как и ожидалось.
Вместе с тем, по данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности Японии в марте опустился до 53,1 пункта, в то время как эксперты ожидали сохранения показателя на уровне февраля в 53,2 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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