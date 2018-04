Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Пон 02 кві, 2018 12:42 Итоги: Валюта 02.04.18



По состоянию на 8.10 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $6,3 или 0,48% до $1329,1 за унцию.



Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,81% - до $16,4 за унцию.



В воскресенье министерство коммерции КНР сообщило, что Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий.



Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в $60 миллиардов. В частности, США ввели ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Решение вступило в силу 23 марта.



Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на него повышается на фоне геополитической неопределенности.

Вместе с тем, активность торгов на сырьевых рынках остается пониженной после длительных выходных: все биржи Европы и Америки были закрыты три дня в связи с пасхальными праздниками по григорианскому календарю.



Курс доллара незначительно растет к основным мировым валютам в понедельник утром после сообщения министерства коммерции Китая о введении ответных торговых пошлин в отношении США.



По состоянию на 8.10 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2316 за евро с $1,2320 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене рос до ¥106,33 за доллар со ¥106,28 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался при этом на 0,18% - до 89,98 пункта.



В воскресенье министерство коммерции КНР сообщило, что Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.



Тем не менее, как отмечает старший аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corporation Сатоси Окагава, реакция валютного рынка на действие Китая была умеренной, так как Пекин предупреждал об ответных мерах заранее, опубликовав в конце марта список товаров, на которые планирует ввести эти сборы.



Кроме того, и объем торгов на валютном рынке в понедельник остается небольшим, поскольку европейские и американские фондовые биржи были закрыты для празднования Пасхи по григорианскому календарю.



Инвесторы также ждут публикации в понедельник последних данных Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), который сообщит мартовский показатель деловой активности в промышленности США. По мнению аналитиков, индекс в марте снизился до 60% с 60,8% в феврале.



Итоги марта на валютном рынке.



Рынок стал чувствовать себя немного лучше относительно перспектив Brexit. Фунт показал по итогам марта лучшую динамику, прибавив 1,91%. Евро стал вторым с ростом на 0,87%. Далее идут китайский юань (+0,66%), йена (+0,23%), новозеландский доллар (+0,22%), канадский доллар (-0,45%), австралийский доллар (-1,10%) и швейцарский франк (-1,24%).



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 02 апреля повысился на 2,01 коп. и составил 57,2850 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 13,83 коп., на торгах пятницы укрепился на 23,65 коп., оказавшись на уровне 26,3070 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 марта с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,50 UAH/USD виртуально, без сделок.



Довольно рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар резко упал в цене до 26,36/26,38, а спустя 30 минут, сохранив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,30/26,35 UAH/USD.



Коррекция долларовых цен на межбанке продолжалась, и по достижении ими уровня 26,26/26,29 UAH/USD, на рынке появился НБУ, инициировавший покупки «излишков» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по цене 26,285 UAH/USD, остановив снижение.



Благодаря действиям регулятора, выкупившего до $40,0 млн., цена 26,26/26,29 UAH/USD оставалась действующей до 13.00 Киева. На обеденный перерыв игроки и межбанк ушли около 13.05 в сопровождении цифры 26,27/26,30 UAH/USD.



Регулятор на рынок после обеда не вернулся, оставив межбанк продавцам СКВ, которые своими действиями поэтапно уронили цену «американца» до 26,22/26,26 UAH/USD по состоянию на 15.25 Киева.



Эти цены на опустевшем межбанке оставались действующими до самого закрытия сессии.



На цифре 26,22/26,26 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 30 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3070 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,3070 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, импортеры, которых облагодетельствовал долларовой интервенцией НБУ накануне, покинули рынок, обеспечив тамошнее доминирование продаж в пятницу. Приобретать доллар импортерам 30-го был не резон, поскольку перечислять его за кордон было некуда – Запад был выходной.



Во-вторых, рынок оставил и «карманный» банк Р.Л. Ахметова, завершив двухдневную скупку СКВ для обслуживания еврооблигаций «Метинвеста».



В-третьих, не дождавшись «своей» порции компенсации НДС, агроэкспортеры были вынуждены продавать СКВ, чтобы выручить нацвалюту для квартальных платежей и возобновления закупок материалов на весенне-полевой сезон.



О том, что Казначейство снова отложило компенсацию НДС дали понять понизившиеся с уровня 49 780,2 млн. грн. к отметке 49 016,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 марта понизились на $12,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, из-за выходного дня на Западе, заметно упал приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.



Во-вторых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры, совершив свои покупки доллара накануне и оплатив контракты.



В-третьих, на межбанке остались по сути лишь резиденты, продававший старые запасы СКВ ради гривни, не особенно увлекаясь объемами. При этом объем выкупа доллара НБУ также был не очень заметным.



В-четвертых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 29 марта, в пятницу, 30-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $242,7 млн. к отметке $204,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $209,7 млн. к $197,37 млн.



О наиболее вероятных причинах снижение ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.



Торги 30 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая до полудня повторяла «медвежий» сюжет в «зеленой» секции межбанка, а после обеда наличная пара доллар-гривня вошла в боковой тренд, не меняясь в цене с одной стороны удерживаясь от перемен равновесием покупок и продаж, с другой, представляется, клиенты наличного рынка вовремя вспомнили о грядущих выходных, несколько ограничив продажи доллара.



По итогам пятницы наличные «неформальные» рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов рапортовали о сохранении баланса спроса и предложения, которое, впрочем, не всегда гарантировало хорошую ликвидность. В частности, валютчики столицы, Запорожья, Крыжополя и Одессы были вынуждены констатировать незначительный регресс в оборотах по сравнению с предыдущей сессией. Дилеры Харькова и Днепра сообщили о сохранении ликвидности на хорошем уровне, повторив показатели предыдущей сессии.



В отличие от рынка безналичного доллара, констатировавшего изрядное (на 23,65 коп.) падение средневзвешенного курса «американца», наличный доллар в течение пятницы по сути не изменился в цене. Словно принял решение «подождать» на текущих уровнях все еще опережающего его по ценам «зеленого» безнала.



В этом контексте, несколько забегая вперед и отходя от «генеральной» линии обзора, мы не очень удивимся, если на апрельских сессиях межбанка возникнет рост спроса и сообразный событию рост действующих цен на безналичную СКВ (событие в контексте старта сезона репатриации дивидендов украинскими дочками западных банков вполне реальное), а департаменты неторговых операций коммбанков появятся на улицах, «пылесося» наличную СКВ, которая будет заметно дешевле «зеленого» безнала. История валютного рынка Украины знает подобные прецеденты, которых, подозреваю, не чурался и регулятор, используя «надежный» банк-«прокладку».



Однако, вернемся к наличному рынку.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара не претерпела изменений, офера потеряли 3,0-5,0 коп.



Подобная внутридневная курсовая динамика – свидетельство небезуспешных попыток дилеров подобными ценовыми рычагами сподвигнуть своих клиентов на приобретение валюты.



Во сравнению с закрытием четверга биды «неформального» наличного «американца» потеряли 5,0-15,0 коп. (лидировали в откате рынки Днепра и Харькова), позиция предложение потеряла 6,0-18,0 коп. (наиболее заметно офера подешевели на рынке столицы).



Итак, в течение пятницы обнаружилось связанное с календарем углубление дивергенции (расхождения) приоритетов между наличным и безналичным валютными рынками. Первый во главе угла поставил текущую ликвидность сделок, а второй оказался в ипостаси инструмента для аккумулирования средств, необходимых бизнесу для очередного сезона платежей в условиях администрирования и арбитража регулятора.



Впрочем, по порядку.



Торги 30 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Розничный рынок наличных Днепра начал торги начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки снижениями действующей цены.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились: 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на розничном и мелкооптовом рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого уже не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на «очень хорошем» уровне, на «четверку с плюсом». Как и накануне.



В течение пятницы биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 15,0 коп., офера потеряли 12,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,15/26,25 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж на фоне изначально пониженных цен. До полудня этот баланс сохранялся посредством символический коррекции действующих цен.



По состоянию на 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились: 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На указанный час равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда в оптовом сегменте наличного рынка Днепра удалось сохранить сбалансированность, причем для этого уже не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на «хорошем» уровне, на «твердую четверку». Как и накануне.



На протяжении 30 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп. Подобное акцентирование коррекции цен в оферах – следствие небезуспешных попыток дилеров «заставить» клиентов опта приобретать доллар.



По сравнению с закрытием 29 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 15,0 коп., офера потеряли 12,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 марта уровнями 32,30/32,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 30 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось очень аккуратно дисконтировать действующие цены, отвечая на радикальное снижение курса «зеленого» безнала, но стараясь при этом «не перегнуть палку» в коррекции и не лишиться клиентского «приноса». При этом дилеры наличной пары доллар-гривня старались сохранить равновесие покупок и продаж, стимулируя клиентские покупки «американца».



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до пребывавшей с 16.00 Киева в состоянии динамичной коррекции пары евро-доллар на опустевшем из-за выходного дня форексе.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2313 к отметке $1,2321 констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 8 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отнеслись к этому «привесу», приняв решение «не трогать» цены наличной пары евро-гривня в течение пятницы.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2300, пара евро-доллар до 04.00 Киева не покидала эту цифру, инициировав с указанного часа рост, первый этап которого исчерпался около 06.00 консолидацией на отметке $1,2315, которую пара не покидала до 09.00 Киева. В этот час стартовала европейская сессия форекса, которая ввиду выходного дня, проходила в условиях очень низкой ликвидности, хотя и констатировала рост евро к цифре $1,2327.

Здесь пара евро-доллар пребывала до 16.00 Киева, инициировав с этого часа снижение. К 17.10 евро консолидировался в районе цифры $1,2320. В дальнейшем пара евро-доллар пребывала в диапазоне $1,2319-1,2326, не покидая его границы до 20.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара на европейской сессии форекса по-прежнему снижается к мировым валютам на фоне уменьшения объема торгов накануне пасхальных праздников.



По состоянию на 14.00 Киева курс евро к доллару рос до $1,2327 за евро с $1,2300 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥106,2 за доллар со ¥106,44 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,28% - до 89,9 пункта.



Объем торгов на валютном рынке снижен из-за того, что европейские и американские биржи закрыты в пятницу перед приближающимся праздником Пасхи по григорианскому календарю.



Доллар снижается к иене, после того как инвесторы сократили свои позиции перед Пасхой.



При этом, как мы указывали в предыдущем обзоре, на текущей неделе курс доллара демонстрировал рост на фоне притоков средств, характерных для конца месяца и конца квартала.



Меж тем, напомним, в четверг вечером пара евро-доллар упала третий день подряд, новый минимум показан на отметке $1,285. Затем в азиатскую сессию, утром в пятницу, прошла коррекция к $1,2320.

В Японии торги еще прошли полноценно, но 30 марта европейские банки закрыты в связи с католической Пасхой. Котировки после 16.00 Киева еще шли, но рынка, по сути, уже не было.



Мы по-прежнему полагаем, что краткосрочно, на следующей неделе, пара евро-доллар возобновит движение к нижней границе двухмесячного диапазона $1,2150-1,2550.



Пока же можно вспомнить, какие события предстоят на новой неделе.



Будет опубликована ключевая статистика по экономике США за март, включая изменение количества рабочих мест в экономике США вне сельского хозяйства от Минтруда США.



В понедельник выйдет индекс менеджеров по закупкам в промышленности США, согласно консенсус-прогнозу в марте ожидается снижение показателя с 60,8 до 60,0.

В среду выйдет аналогичный индекс ISM по сфере услуг США, ожидается снижение с 59,5 до 59,0.



Однако небольшое прогнозируемое падение не должно вводить в заблуждение - по обоим показателям значения находятся на очень высоких уровнях (такие индексы настроений показывают рост экономики при значениях выше 50 и сокращение экономики при значениях ниже 50). Промышленный индекс последний раз очень глубоко падал в финансовый кризис, до 34,5 в декабре 2008 года. А самое глубокое снижение в последние годы было зафиксировано в январе 2016 года на уровне 47,8, проблемы были в сланцевой отрасли.



Далее, в среду будут опубликованы данные от ADP по изменению числа рабочих мест в США за март, ожидается +205 тыс. против предыдущих +235 тыс. Обычно на этой статистике рынок не показывает движений, но она служит ориентиром для пятничных данных по занятости. От них ждут прироста рабочих мест на 189 тыс. против предыдущих +313 тыс. В прошлый раз, 9 марта, падение евро-доллара выкупили против этих чрезвычайно позитивных данных.



Таким образом, сейчас экономика США находится на пике активности. И хотя известно, что каждые 10 лет в среднем в США происходит кризис, причем эта закономерность имеет место уже лет 200, кризис не может наступить одномоментно.



Нелишне напомнить, что в прошлый кризис заметные проблемы появились еще за год до краха Lehman Brothers, еще летом 2007 года государство было вынуждено спасать крупнейшие ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac.

Американский фондовый рынок начал падать в октябре 2007 года от исторических максимумов, а кризисные минимумы показал в марте 2009 года.



В последние 2 месяца мы видим довольно заметное снижение американских индексов, и особенно негативной динамикой отличаются акции FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), что навевает аналогии с кризисом доткомов в конце 90-тых годов прошлого века.



Но даже если предположить, что начавшееся в конце января 2018 года падение американского фондового рынка предваряет долгое и сильное падение и новый кризис в конечном счете, получается, что до старта кризиса еще довольно много времени.

В реальной же экономике пока все хорошо.



Возвращаясь к паре евро-доллар, нелишне вспомнить, что в феврале-апреле 2008 года, незадолго до старта кризиса, пара продемонстрировала сильнейший рост, от $1,45 до $1,60, что совпало с ростом американского рынка.



Из этого напрашивается следующий вывод. Даже если экономика США встанет на путь кризиса (это, кстати, вовсе не обязательно должно произойти) вовсе не значит, что доллар теперь будет только расти.



Нельзя исключать того, что пара евро-доллар покажет, к примеру, отметку $1,30, прежде чем пойти на снижение. Сейчас пара в диапазоне $1,2150-1,2550, курс доллара сильно недооценен, если основываться на моделях, учитывающих разницу ставок между ФРС и ЕЦБ, но по-прежнему неясно, куда пара выйдет из этого диапазона.



Тем не менее, напомним, что за ростом пары евро-доллар от $1,45 до $1,60 последовал обвал до $1,23 в кризис. Так что по-прежнему полагаем, что, в конечном счете, все закончится ростом доллара. Хотя бы на базисе аналогий из недавнего прошлого. История – дама очень ленивая и очень часто черпает свои сюжеты из запыленных запасников своей кладовки. У нас будет в среднесрочной перспективе проверить эту истину еще раз.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень спокойной, даже застывшей, (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,30/32,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 30 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 15,0 коп.

с закрытия четверга спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 марта по спросу и по предложению не изменились.



Своим снижением на пятничной сессии валютного межбанка доллар обязан нескольким сложившимся к 30 марта обстоятельствам.



Во-первых, регулятор накануне не пожадничал и «накормил» долларовой интервенцией большинство «страждущих», включая «карманный» банк Рината Леонидовича, «пылесосивший» СКВ для обслуживания еврооблигаций «Метинвеста» 28-29 марта.



Во-вторых, 30-го на рынке заметно поредели ряды импортеров, которым из-за пасхальных каникул на Западе не было куда перечислять валюту для закрытия контрактов. Собственно, импорт закрыл месяц накануне.



В-третьих, судя по динамике индикаторов состояния гривневого ресурса, Казначейство снова поскупилось, компенсируя НДС мизерными порциями. Это заставляло экспортеров расставаться с СКВ ради нацвалюты для квартальных платежей.



Вышеперечисленные факторы изначально перекосили рынок безналичного доллара в направлении оферов, чем воспользовался регулятор, частично компенсировав понесенные на двух предыдущих сессия свои потери в сумме $50,0 млн. и выкупив

с рынка в пятницу $40,0 млн.



Как известно, на настроение межбанка ориентируются клиенты наличного рынка, формируя тамошнее настроение и тренд. Безналичный доллар в пятницу также, как и «зеленый» безнал, терял в цене, сохраняя сложившуюся на предыдущей неделе курсовую разницу, в которой «наличка» оказалась дешевле безнала.



02-го на межбанке может «стрельнуть» полученная днем 30-го гривня компенсации НДС, а также отсутствие притока СКВ на счета экспортеров из-за выходного дня на Западе в пятницу.



Как мы указывали ранее, первые «реальные» торги второго квартала (вторник, 03 апреля), могут пройти при активном участии нерезидентов, у которых грядет сезон репатриации дивидендов. Не думаю, что этот процесс окажет значительное воздействие на ход торгов межбанка, вызвав изрядное подорожание «американца». Однако, если к «варягам» присоединится Казначейство с компенсацией НДС, «возможны более радикальные бычьи варианты». Дело в том, что в понедельник рынок, работая СКВ валютированием tom («завтра»), может отложить генеральные покупки уже «сегодняшнего» доллара на вторник.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро понедельника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.



Меж тем, очень рано (около 09.48 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,22 UAH/USD.

Вопреки вышеприведенной информации, 02 апреля на межбанке торгуется доллар валютирование tod или «сегодня».



Спустя 35 минут, на 10.26 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,15/26,17 UAH/USD. «Ждем появления регулятора с гривневыми интервенциями», - предположил наш гуру.



По состоянию на 10.50 снижение курса безналичного «американца» было остановлено, при этом котировки «американца» даже немного отскочили к отметке 26,16/26,19 UAH/USD. Откат остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD.



К 11.09 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD.



Около 12.10 котировки «американца» возобновили снижение, оказавшись в указанный час на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. Очевидно, регулятор отлучился с рынка.



Дополуденное «зеленое» «антиралли», которое было остановлено «вмешательством» встревоженного НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



На 12.45 котировки безналичного доллара, подтверждая отсутствие регулятора на межбанк, продолжали снижаться, оказавшись на отметке 26,12/26,14 UAH/USD. Игроки готовятся к перерыву на обед.



Наконец, около 13.14 Киева в сопровождении не покинувших отметку 26,12/26,14 UAH/USD долларовых цен, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 30 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 марта по спросу упал на 30 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2320, опустившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2319 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

02 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 02 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 02 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.31 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего и низколиквидного равновесия покупок и продаж: 26,00-03/26,08-12 UAH/USD, евро - 32,20/32,65 UAH/EUR.



По состоянию на 12.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении клиентского спроса на оптовые партии доллара. На этом фоне цены доллара немного изменились: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB.



Около 12.41 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,11/26,25 UAH/USD, евро – 32,21/32,50 UAH/EUR, рубль 0,451/0,457 UAH/RUB, Киев опт 26,10/26,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,10/26,18 UAH/USD, евро (опт) 32,30/32,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,30/32,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,15 UAH/USD; евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,456 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

Приобретать доллар импортерам 30-го был не резон, поскольку перечислять его за кордон было некуда – Запад был выходной.Во-вторых, рынок оставил и «карманный» банк Р.Л. Ахметова, завершив двухдневную скупку СКВ для обслуживания еврооблигаций «Метинвеста».В-третьих, не дождавшись «своей» порции компенсации НДС, агроэкспортеры были вынуждены продавать СКВ, чтобы выручить нацвалюту для квартальных платежей и возобновления закупок материалов на весенне-полевой сезон.О том, что Казначейство снова отложило компенсацию НДС дали понять понизившиеся с уровня 49 780,2 млн. грн. к отметке 49 016,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 марта понизились на $12,4 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, из-за выходного дня на Западе, заметно упал приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.Во-вторых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры, совершив свои покупки доллара накануне и оплатив контракты.В-третьих, на межбанке остались по сути лишь резиденты, продававший старые запасы СКВ ради гривни, не особенно увлекаясь объемами. При этом объем выкупа доллара НБУ также был не очень заметным.В-четвертых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 29 марта, в пятницу, 30-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $242,7 млн. к отметке $204,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $209,7 млн. к $197,37 млн.О наиболее вероятных причинах снижение ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.Торги 30 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая до полудня повторяла «медвежий» сюжет в «зеленой» секции межбанка, а после обеда наличная пара доллар-гривня вошла в боковой тренд, не меняясь в цене с одной стороны удерживаясь от перемен равновесием покупок и продаж, с другой, представляется, клиенты наличного рынка вовремя вспомнили о грядущих выходных, несколько ограничив продажи доллара.По итогам пятницы наличные «неформальные» рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов рапортовали о сохранении баланса спроса и предложения, которое, впрочем, не всегда гарантировало хорошую ликвидность. В частности, валютчики столицы, Запорожья, Крыжополя и Одессы были вынуждены констатировать незначительный регресс в оборотах по сравнению с предыдущей сессией. Дилеры Харькова и Днепра сообщили о сохранении ликвидности на хорошем уровне, повторив показатели предыдущей сессии.В отличие от рынка безналичного доллара, констатировавшего изрядное (на 23,65 коп.) падение средневзвешенного курса «американца», наличный доллар в течение пятницы по сути не изменился в цене. Словно принял решение «подождать» на текущих уровнях все еще опережающего его по ценам «зеленого» безнала.В этом контексте, несколько забегая вперед и отходя от «генеральной» линии обзора, мы не очень удивимся, если на апрельских сессиях межбанка возникнет рост спроса и сообразный событию рост действующих цен на безналичную СКВ (событие в контексте старта сезона репатриации дивидендов украинскими дочками западных банков вполне реальное), а департаменты неторговых операций коммбанков появятся на улицах, «пылесося» наличную СКВ, которая будет заметно дешевле «зеленого» безнала. История валютного рынка Украины знает подобные прецеденты, которых, подозреваю, не чурался и регулятор, используя «надежный» банк-«прокладку».Однако, вернемся к наличному рынку.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара не претерпела изменений, офера потеряли 3,0-5,0 коп.Подобная внутридневная курсовая динамика – свидетельство небезуспешных попыток дилеров подобными ценовыми рычагами сподвигнуть своих клиентов на приобретение валюты.Во сравнению с закрытием четверга биды «неформального» наличного «американца» потеряли 5,0-15,0 коп. (лидировали в откате рынки Днепра и Харькова), позиция предложение потеряла 6,0-18,0 коп. (наиболее заметно офера подешевели на рынке столицы).Итак, в течение пятницы обнаружилось связанное с календарем углубление дивергенции (расхождения) приоритетов между наличным и безналичным валютными рынками. Первый во главе угла поставил текущую ликвидность сделок, а второй оказался в ипостаси инструмента для аккумулирования средств, необходимых бизнесу для очередного сезона платежей в условиях администрирования и арбитража регулятора.Впрочем, по порядку.Торги 30 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.Розничный рынок наличных Днепра начал торги начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки снижениями действующей цены.Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились: 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».После обеда на розничном и мелкооптовом рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого уже не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на «очень хорошем» уровне, на «четверку с плюсом». Как и накануне.В течение пятницы биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 3,0-5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 15,0 коп., офера потеряли 12,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,15/26,25 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж на фоне изначально пониженных цен. До полудня этот баланс сохранялся посредством символический коррекции действующих цен.По состоянию на 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились: 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На указанный час равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».После обеда в оптовом сегменте наличного рынка Днепра удалось сохранить сбалансированность, причем для этого уже не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на «хорошем» уровне, на «твердую четверку». Как и накануне.На протяжении 30 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп. Подобное акцентирование коррекции цен в оферах – следствие небезуспешных попыток дилеров «заставить» клиентов опта приобретать доллар.По сравнению с закрытием 29 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 15,0 коп., офера потеряли 12,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 марта уровнями 32,30/32,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов и оферов.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 15,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 30 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось очень аккуратно дисконтировать действующие цены, отвечая на радикальное снижение курса «зеленого» безнала, но стараясь при этом «не перегнуть палку» в коррекции и не лишиться клиентского «приноса». При этом дилеры наличной пары доллар-гривня старались сохранить равновесие покупок и продаж, стимулируя клиентские покупки «американца».Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до пребывавшей с 16.00 Киева в состоянии динамичной коррекции пары евро-доллар на опустевшем из-за выходного дня форексе.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень спокойной, даже застывшей, (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,30/32,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 30 марта ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 15,0 коп.с закрытия четверга спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 марта по спросу и по предложению не изменились.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро понедельника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.Меж тем, очень рано (около 09.48 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,22 UAH/USD.Вопреки вышеприведенной информации, 02 апреля на межбанке торгуется доллар валютирование tod или «сегодня».Спустя 35 минут, на 10.26 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,15/26,17 UAH/USD. «Ждем появления регулятора с гривневыми интервенциями», - предположил наш гуру.По состоянию на 10.50 снижение курса безналичного «американца» было остановлено, при этом котировки «американца» даже немного отскочили к отметке 26,16/26,19 UAH/USD. Откат остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD.К 11.09 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD.Около 12.10 котировки «американца» возобновили снижение, оказавшись в указанный час на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. Очевидно, регулятор отлучился с рынка.Дополуденное «зеленое» «антиралли», которое было остановлено «вмешательством» встревоженного НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.На 12.45 котировки безналичного доллара, подтверждая отсутствие регулятора на межбанк, продолжали снижаться, оказавшись на отметке 26,12/26,14 UAH/USD. Игроки готовятся к перерыву на обед.Наконец, около 13.14 Киева в сопровождении не покинувших отметку 26,12/26,14 UAH/USD долларовых цен, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 30 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 10,0 коп. по предложению.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 марта по спросу упал на 30 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2320, опустившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2319 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром02 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 02 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 02 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.К 12.31 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижениидействующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего и низколиквидного равновесия покупок и продаж: 26,00-03/26,08-12 UAH/USD, евро - 32,20/32,65 UAH/EUR.По состоянию на 12.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении клиентского спроса на оптовые партии доллара. На этом фоне цены доллара немного изменились: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB.Около 12.41 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,11/26,25 UAH/USD, евро – 32,21/32,50 UAH/EUR, рубль 0,451/0,457 UAH/RUB, Киев опт 26,10/26,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,10/26,18 UAH/USD, евро (опт) 32,30/32,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,30/32,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,15 UAH/USD; евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,456 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

