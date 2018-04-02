RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
1 га землі в Україні має
коштувати 400-600 дол. - вчений

1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41

1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своїй пише Олександр Шпичак, д.е.н., академік НААН.

Дивися повний текст 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81172
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:42

Всё пропьём!

Чернозёмы Черкасчины до 1,5м толщиной - $539-609 за ГА??? ДВА урожая пшеницы... Академик НААН Украины??? С ТАКИМИ - не нужно нам внешних врагов!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:26

Это заказная статья. Окно Овертона уже распахнулось, готовят общественное мнение под видом обсуждений, дискуссий и т.д.. "Поток инвестиций, импульс для экономического роста, продать имею право, вот прям возьмут и вывезут в вагонах, во всем мире продают" и т.д.

Но если бы сейчас была продана вся пахотная земля Украины (её во всех формах собственности на всю Украину около 30 млн га) по цене даже 2 тыс у.е./га, то выручка от продажи всей пахотной земли Украины составила бы всего 60 млрд у.е., то есть, меньше, чем стоит, например, бренд Google (100 млрд у.е.). За надбання, которое берегли и передали вам сотни поколений на протяжении тысяч лет.

Кстати, РФ за 4 года получает от экспорта вооружений примерно такую же сумму, как стоит весь чернозем Украины (60 млрд у.е.). Цена продаваемых железяк всего за 4 года.

Но нет. Нужно срочно продать. Дяди из МВФ ждут. :wink:
Егор
 
Повідомлень: 223
З нами з: 04.05.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:15

  Егор написав:Это заказная статья. Окно Овертона уже распахнулось, готовят общественное мнение под видом обсуждений, дискуссий и т.д.. "Поток инвестиций, импульс для экономического роста, продать имею право, вот прям возьмут и вывезут в вагонах, во всем мире продают" и т.д. Но если бы сейчас была продана вся пахотная земля Украины (её во всех формах собственности на всю Украину около 30 млн га) по цене даже 2 тыс у.е./га, то выручка от продажи всей пахотной земли Украины составила бы всего 60 млрд у.е., то есть, меньше, чем стоит, например, бренд Google (100 млрд у.е.). За надбання, которое берегли и передали вам сотни поколений на протяжении тысяч лет. Кстати, РФ за 4 года получает от экспорта вооружений примерно такую же сумму, как стоит весь чернозем Украины (60 млрд у.е.). Цена продаваемых железяк всего за 4 года. Но нет. Нужно срочно продать. Дяди из МВФ ждут.

Заказная статья - соглашусь. Для таких заказных каментов. Чтобы держать Украину едсинственной страной в Евразии, где запрещена торговля землей. Благодаря таким врагам Украины как вы, скорее всего россиянам, страдают дети в первую очередь.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 512
З нами з: 27.08.15
Подякував: 210 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:26

Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

  locustsucol написав:Чтобы держать Украину едсинственной страной в Евразии, где запрещена торговля землей


Это ложь. Учите матчать.

Враг Украины - это Вы и такие, как Вы.

Про детей подумайте, что им останется, когда при поддержке таких, как вы, будет продано за гроши настоящее сокровище Украины. Вы не думаете о будущем и живете сегодняшним днем или просто выполняете заказ, как и автор этой статьи.
Егор
 
Повідомлень: 223
З нами з: 04.05.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:48

Это народное добро - продавать нельзя. Аренда на 50 лет - максимум.
anton_gms
 
Повідомлень: 500
З нами з: 23.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:56

locustsucol ты и подобное гуано и есть главные враги Украины не меньше путина. Тот хоть в своих интересах действует а твои абы шо, и если еще иностранный дядя что скажет так сразу раболевствуете. пршпнх
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 02.03.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб...
R2 » Пон 02 кві, 2018 09:01
7 329
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 23:54
Вкладчик1234
Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop
R2 » Пон 02 кві, 2018 20:53
4 144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 21:23
Вкладчик1234
В Україні стартувала медична реформа 1, 2
R2 » Пон 02 кві, 2018 11:43
17 930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 17:23
antey1969
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron