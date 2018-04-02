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1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:01
Мой прогноз - по селам покупать будут до 50 дол. за 1 га. Стариков / селян опять надурят. Даже сегодня можно купить хату в деревне, очень далеко от городов за пару тысяч гривен. Земли там - бери сколько хочешь. И очередь не стоит. Для того кто решит скупить землю затрат и проблем будет мало.
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Molchyn
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