Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 10 гру, 2025 12:49
UA написав: BIGor написав: Бетон написав:
23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
В мене для всіх хто має "активи" в Україні погані новини.
Які саме новини?
Damien
Повідомлень: 1042
З нами з: 28.04.20
Подякував: 794 раз.
Подякували: 854 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 12:55
Damien
UA написав: BIGor написав: Бетон написав:
23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
В мене для всіх хто має "активи" в Україні погані новини.
"😡росія легалізувала масову конфіскацію житла на окупованих територіях
На болотах був прийнятий закон, який дозволяє окупаційним властям оголошувати житло "безгосподарним" і потім передавати його новим користувачам. Цей механізм буде діяти до 2030 року.
Квартири та будинки планують розподілити серед російських військових, силовиків і чиновників, яких завозять у регіон."
Украинские чиновники и бызнесмены - первые, первейшие кандидаты.
Маетки в Конче Заспе, Козине, Петрушках - очень жирные!
Укро чиновники уже готовят гуталин и крем для обуви, чтобы чистить сапоги новым хазяям.
На большее, чем чистильщики сапог и солдаты для особождения Польши от поляков, а Прибалтики от прибалтов, пусть не рассчитывают.
Самостийное государство должно бы конфисковать недвижимость у ухилянтов и неплательщиков налогов. Можно было бы еще одну армию создать, за счет эмигрантов. Но украинское тупое ворье не согласится у самих себя отобрать что либо.
Оно и за границу выпустило молодежь 18-22 года, абы скорее конвертировать территории в деньги и проиграть войну.
Frant
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2582 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 13:03
Faceless написав: BIGor написав: Бетон написав:
23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"?
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу
Чого це дофіга? І чого з обороту? Думаю, якби приняли це підвищення з оренди в 22 році коли російські війська були під Києвом - то всі б платили і мовчали в трубочку. Зараз бачу війна в еліти десь далеко в Дніпропетровській/Донецькій області - можна не платити?
BIGor
Повідомлень: 10375
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 13:04
Frant написав:
Самостийное государство должно бы конфисковать недвижимость
Дивіться самі на себе не вийдіть
BIGor
Повідомлень: 10375
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 13:10
BIGor написав: UA написав:
Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?
Так.
??? Все?
UA
Повідомлень: 9937
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 13:16
BIGor написав: Frant написав:
Самостийное государство должно бы конфисковать недвижимость
Дивіться самі на себе не вийдіть
я не чиновник, не ухилянт і не бызнесмєн, живу під мостом в коробці від холодильника.
Тому мені пох.р, під яким прапором тут буде цвісти корупція, непотизм і неефективність держуправління, який клоун буде віщати з телевізора
Frant
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2582 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:05
UA написав: Бетон написав: UA написав:
в польше на ремонт 2к (42 м2 это у них 2к)) я потратил 40куе в 24 году, вроде
Учитывая, что проводка была, стяжка, водоснабжение и так далее.
Это больше, чем в Киеве. Ремонт в Польше дорогой
Качество не видел, чувствую - дерьмо полное. эх костя костя)), твои рабочие с половиной лёгких - такое себе. налог PPE - 8,5%.
23% в Украине никто платить не будет
В Україні в твої власні раби ремонти роблять, а в Польщі ти наймав по ринковим цінам.
(я зараз відчуваю різницю між майстрами яких по 10-15 років знаєш, та майстрами по ринку. Які без предоплати мне погано розуміють. А з переоплатою стається лінгвістичне диво).
Ех UA)
Мій маляр купив будинок в себе під Львовом. Сантехнік їздить на 4 літровому рамному позашляховику і робить третій ремонт в квартирах.
Хто чий раб??))
Виходить я - слуга народу
Бетон
Повідомлень: 5783
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:14
BIGor написав: BIGor написав: Бетон написав:
23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"?
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу
Чого це дофіга? І чого з обороту? Думаю, якби приняли це підвищення з оренди в 22 році коли російські війська були під Києвом - то всі б платили і мовчали в трубочку. Зараз бачу війна в еліти десь далеко в Дніпропетровській/Донецькій області - можна не платити?
Ти знаєш, що жодного зв'язку між поборами і армією немає. Ти це знаєш.
В кінці року, назк ашники отримають десятки мільйонів допомоги, щоб купити 17 айфони. Це реально правда, прикинь. І таких чиновників сотні сотні тисяч! Ось куди спрямовані ті податки, а точніше те, що від них лишається там декілька відсотків
Бетон
Повідомлень: 5783
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:23
Бетон написав:
Виходить я - слуга народу
Будь обережним, тому що скоро "слуг народу" та інших клоунів будуть, як Муссоліні, чіпляти вниз головою на ліхтарних стовпах. Якби не війна, цей процес вже розпочався би.
Frant
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2582 раз.
Профіль
