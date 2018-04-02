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1 га землі в Україні має
коштувати 400-600 дол. - вчений

1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:01

Мой прогноз - по селам покупать будут до 50 дол. за 1 га. Стариков / селян опять надурят. Даже сегодня можно купить хату в деревне, очень далеко от городов за пару тысяч гривен. Земли там - бери сколько хочешь. И очередь не стоит. Для того кто решит скупить землю затрат и проблем будет мало. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:03

Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

свободной земли нет, и пока существуют агрохолдинги и местные феодалы, они никогда не разрешат ничего никому продавать. мораторий и дальше будет продлеваться под любыми предлогами.
а все разговоры о продаже земли и тем более о её цене это сферический конь в вакууме.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:36

Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

Он или идиот, или враг, но в любом случае должен быть лишен звания академика и пенсии. Цена за 1 гектар виноградников в Бордо доходит до миллиона евро, в зависимости от истории(в Николаевской и Херсонской областях есть подобные почвы). Средняя цена пахотной земли в Западной Европе 20 000 евро за 1 гектар. Крупное землевладение за зеленые фантики ни один идиот не продаст, они как правило переходят из поколения в поколение. Цена денег сейчас видна по цене акций на интернет компании, биткоин и производные инструменты, хотя в равной степени это относится к всемирной деградации населения планеты. Рынок земли конечно нужно открывать, но при условии минимальной цены в 10000 баксов за гектар, иначе сделка ничтожна. Для этого собственно и нужно государство-чтобы не давать грабить своих граждан, а не обогащать чужих.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:52

Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

Автомобиль во Франции стоит 3 французские зарплаты. Исходя из этой логики, в Украине рено/пежо/ситроен должны стоить 3 украинские зарплаты, где-то 20 тыс грн :lol:
analitic
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:53

Altruist Поддерживаю, кроме последней фразы
Для этого собственно и нужно государство-чтобы не давать грабить своих граждан, а не обогащать чужих.
Это не про нашу власть, потому все опять будет через ж...
Molchyn
 
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  #<12
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