1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

Волгарь написав:

Получал ли он при этом и третью составную часть права собственности - возможность распоряжения (т.е., в частности, продажи и залога) - большой вопрос; как раз в этот период шло большое перетягивание законодательного одеяла, которое, как известно, закончилось тем, что через десять лет к власти пришли такие сволочи, по сравнению с которыми даже уездные городовые выглядели мечтателями-гуманистами.

Что же до конкретной денежной оценки, то особо спорить не буду - до сих пор и в теории, и на (некоторой) практике средняя цена гектара составляла прядка 2-2.5 куе.

А если бы радетели за крестьянское благо на самом деле были бы таковыми, то кричали бы они с их неуемным энтузиазмом о господдержке получения кредита под эту самую землю; кредита на покупку земли для практикующих фермеров (но не для корпораций), и т.п. Но на эту тему их охватывает немота, свойственная глубуководным рыбам, либо заангажированным писакам-политиканам.

Получал, конечно, ведь СОБСТВЕННОСТЬ прежде всего - это возможность ПРОДАТЬ то, что собственнику принадлежит.Для примера, кадастровая цена гектара в Нечерноземье РФ - около 40 тыс. рублей, рыночная может отличаться от кадастровой кратно в зависимости от множества факторов.Опыт, показывает, что именно приход корпораций, владеющих сотнями тысяч гектар земли, и привел в итоге к подлинному перевороту в сельском хозяйстве РФ. Отрасль, на протяжении 8 десятилетий бывшая черной дырой и излюбленной темой анекдотов, наибольших успехов добилась именно в крупных хозяйствах. Именно благодаря им с начала века производство мяса выросло с 6 с небольшим до 15 млн. т, средний удой - с 3 до 6 тыс литров в год, урожай зерновых - с 80-90 до 140 млн. т. Не будь у агрохолдингов возможности покупать землю, они просто не появились бы - рост производства невозможен без индустриального хозяйства, а последнее - без собственной земли.