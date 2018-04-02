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1 га землі в Україні має
коштувати 400-600 дол. - вчений

1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:59

  Волгарь написав:
Получал ли он при этом и третью составную часть права собственности - возможность распоряжения (т.е., в частности, продажи и залога) - большой вопрос; как раз в этот период шло большое перетягивание законодательного одеяла, которое, как известно, закончилось тем, что через десять лет к власти пришли такие сволочи, по сравнению с которыми даже уездные городовые выглядели мечтателями-гуманистами.

Получал, конечно, ведь СОБСТВЕННОСТЬ прежде всего - это возможность ПРОДАТЬ то, что собственнику принадлежит.
Что же до конкретной денежной оценки, то особо спорить не буду - до сих пор и в теории, и на (некоторой) практике средняя цена гектара составляла прядка 2-2.5 куе.

Для примера, кадастровая цена гектара в Нечерноземье РФ - около 40 тыс. рублей, рыночная может отличаться от кадастровой кратно в зависимости от множества факторов.
А если бы радетели за крестьянское благо на самом деле были бы таковыми, то кричали бы они с их неуемным энтузиазмом о господдержке получения кредита под эту самую землю; кредита на покупку земли для практикующих фермеров (но не для корпораций), и т.п. Но на эту тему их охватывает немота, свойственная глубуководным рыбам, либо заангажированным писакам-политиканам.

Опыт, показывает, что именно приход корпораций, владеющих сотнями тысяч гектар земли, и привел в итоге к подлинному перевороту в сельском хозяйстве РФ. Отрасль, на протяжении 8 десятилетий бывшая черной дырой и излюбленной темой анекдотов, наибольших успехов добилась именно в крупных хозяйствах. Именно благодаря им с начала века производство мяса выросло с 6 с небольшим до 15 млн. т, средний удой - с 3 до 6 тыс литров в год, урожай зерновых - с 80-90 до 140 млн. т. Не будь у агрохолдингов возможности покупать землю, они просто не появились бы - рост производства невозможен без индустриального хозяйства, а последнее - без собственной земли.

Я говорил не о том, чтобы не допускать агрохолдинги, а о том, что они должны быть исключены из программы господдержки кредитования. У них и так есть доступ к фин. ресурсам (в силу их размера); у отдельного фермера таких возможностей нет. Что же до оптимальных размеров хозяйства, то здесь возможны варианты: 2 тыс. акров (~800га), включающим зерновое хозяйство и выпасное скотоводство может обрабатываться отнюдь не корпорацией, а одной семьей, оснащенной соответствующей техникой (США). Так что все зависит от конкретных условий: при желании можно и фермера сохранить, и в интенсивности не проиграть, и рынок земли, как условие того и другого, иметь.
headshaker
 
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