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Стало відомо, на якому етапі
перебуває будівництво...

Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:07

https://ru.tsn.ua/svit/izrail-otgorodil ... tenoy.html
Строительство заняло два года и обошлось израильскому бюджету в 420 миллионов долларов.
Интересно сравнить со стеной Яценюка если учесть что минимальная зарплата в Израиле 1100 баксов
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:57

  locustsucol написав:Imp
Ты определись кто охотник на ведьм - тот кто проявляет "гражданскую позицию" транслируя цитаты киселёва про Стену на украинском финансовом портале, или тот, кто спрашивает администрацию публично, на кой черт они называют себя финансовым порталом, если они ничего не делают с тем фактом, что 90% каментов у них от россиян с антиукраинской пропагандой. Иди газ качай.

Так вот напрягись и подумай. Заюзай такую редко используемую функцию.
Imp
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