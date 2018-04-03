Итоги: Прогнозы 03.04.18

Додано: Вів 03 кві, 2018 12:35

На рынок безналичного доллара во вторник вернулись «зеленые быки», привлеченные двухдневным снижением курса «американца» (с 29 марта средневзвешенный его курс упал с уровня 26,5435 к отметке 26,1610 UAH/USD). Натурально, эти низы небезуспешно попытались выкупить. На стороне «бычьего» тренда рынка безналичного «американца» бы календарь и католическая Пасха. Из-за затянувшихся выходных на Западе, наши экспортеры были лишены притока экспортной выручки из-за рубежа. Последняя, как мы сообщили выше, упав на счета наших субъектов внешнеторговой деятельности, может появиться на межбанке лишь на следующий день, скажем, 04-го.Эти два фактора стали основными причинами вторничного роста курса доллара на межбанке, вослед за которым вверх потянулся и наличный доллар. Справедливости ради стоит отметить, что «бычьего» энтузиазма у наличной СКВ было заметно меньше, и рост наличная «зелень» большей частью совершала лишь «из вежливости». Идя навстречу своим впечатлившихся отскоком «зеленого» безнала клиентам.Появление в среду на валютном межбанке отложенного с 30-02-го предложения СКВ из-за границы должно восполнить дефицит доллара. Не исключено, это станет поводом активизировать свои покупки украинскими дочками западных банков в рамках начала сезона репатриации дивидендов. Во вторник, со слов непосредственных участников торгов, «варяги» на межбанке не выделялись агрессивностью покупок СКВ, ее приобретали по сути, все субъекты рынка. Это дает основание ожидать активизации нерезидентов на следующих торгах или в четверг. Оппонировать вероятному росту спроса на доллар со стороны «варягов» будет, как мы указали выше, выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно реализовать на межбанке.Думаю, не стоит сильно рассчитывать на резкую смену тренда на ближайшей сессии межбанка, основываясь на отложенном за длинные выходные Запада предложении СКВ.Экспортеры наверняка постараются превентивно поднять действующие цены рынка и лишь затем начнут свои продажи доллара. Так что, пока с уверенностью можно говорить лишь о заметном росте ликвидности на ближайшей сессии межбанка и вероятном замедлении установившегося 03-го «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала.Последнее, думаю, вполне возможно из-за отсутствия сведений о намеченной масштабной (в несколько миллиардов) компенсации НДС Казначейством в ближайшее время. Так что гривневая диета также понизит энтузиазм «зеленых быков» межбанка в эту среду.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv