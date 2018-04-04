Итоги: Энергетика 04.04.18

Додано: Сер 04 кві, 2018 12:39

Участники торгов ожидают, что минэнерго США в среду сообщит о росте коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 30 марта, на 246 тысяч баррелей до 430,1 миллиона баррелей.



В то же время инвесторы оценивают неоднозначные данные от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 30 марта сократились на 3,28 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали роста на 246 тысяч баррелей. Неделей ранее, по данным организации, запасы выросли на 5,321 миллиона баррелей. При этом запасы бензина за минувшую неделю, по данным API, выросли на 1,1 миллиона баррелей.



Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых отношений между США и Китаем. Так, ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.



«Торговые споры продолжают оказывать негативное давление на рынки, особенно на сырьевые товары с циклической динамикой котировок. Несмотря на устойчивый рост мировой экономики, мы отмечаем высокие риски в сырьевом секторе на фоне падения настроений и перспективы фиксации прибыли инвесторами. Это особенно касается рынков нефти и металлов», - считает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.



Цены упали до двухнедельного минимума в понедельник, когда Brent закрылся с потерей 2,5% после того, как Китай ввел импортные пошлины на товары из США.



«Снижение уровня производства в Венесуэле и признаки того, что ОПЕК и Россия могут продлить соглашение о сокращении на 1,8 млн баррелей в день до следующего года, могут оказать поддержку колебаниям цен при растущей добыче в США», - отмечают аналитики Tradition Energy.



Министр энергетики России Александр Новак во вторник заявил о совместной организации сотрудничества между членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, так как текущая сделка по ограничению добычи истекает в конце 2018 года, сообщает Reuters.

Между тем, объем производства в России в марте превысил предельный уровень добычи.



Нефть Brent закрылась выше $70 за баррель перед пасхальным уикендом - близко к трехлетнему максимуму.



Но цены на нефть начали торги во втором квартале под давлением. По мнению аналитиков консалтинговой компании JBC Energy, в марте цены на нефть пострадали от растущей добычи нефти в России и «подтверждения того, что предложение США превзошло ожидания в январе».

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром перед публикацией недельных данных минэнерго США о запасах и добыче «черного золота» в стране, а также на фоне аналогичных опубликованных данных от Американского института нефти (API).Нефтяные фьючерсы закончили торги во вторник скромным ростом, отыграв часть снижения.API: запасы нефти в США неожиданно сократились, а в Кушинге сильно выросли.Как следует их опубликованных во вторник данных Американского института нефти (API), запасы «черного золота» в США за неделю до 30 марта неожиданно сократились. При этом запасы бензина и дистиллятов, а также нефти в Кушинге ощутимо выросли.Итак, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: -3,28 млн.;запасы в Кушинге: +4,06 млн.;запасы бензина: +1,12 млн.;запасы дистиллятов: +2,2 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики. Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы нефти: +2 млн. баррелей (8 экспертов ждут роста, 3 - снижения)запасы бензина: -1,5 млн. баррелей (10 экспертов прогнозируют снижение, 1 — рост)запасы дистиллятов: -1,4 млн. баррелей (все 11 экспертов ждут снижения)загрузка мощностей нефтеперерабатывающих заводов +0,2% до 92,5%.Министр энергетики РФ прихвастнул насчет рекордного экспорта.«И рекордные показатели по экспорту – 224 миллиарда кубов было экспортировано по различным направлениям, в том числе это СПГ, и трубопроводный транспорт в Европу», - обрадовал Путина министр энергетики Александр Новак.Если заглянуть в отчетность Газпрома, например, за 2006 год (отчет эмитента), то можно убедиться, что экспортные поставки газа за пределы России в 2017 году не были рекордными...Суммарный экспорт в 2007 и 2008 гг был тоже выше показателя 2017 года.Экспорт российского газа в Европу пока ниже прошлогоднего уровня.Мартовская стужа помогла «Газпрому» нарастить добычу на 20% (по сравнению с мартом прошлого года), но объем экспорта газа в Европу в I квартале этого года оказался немного ниже прошлогоднего.Снижение газовой генерации в Германии в холодном марте 2018 года.Несмотря на холодную погоду в марте 2018 года, выработка электроэнергии на газовых ЭС Германии оказалась на 27% ниже, чем в марте 2017 г. Наибольший рост показали АЭС (27%) и пиковые ЭС, работающие на каменном угле (18%). Ветряки увеличили выработку на 14%.По сравнению с мартом 2016 года производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло почти на треть.Источник: Fraunhofer ISEВ процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: