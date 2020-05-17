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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 14:46

10% на осттако средств и кэшбек -реальные деньги с возможностью вывода(обналичивания) или как на Привате на бонус-плюс(клубничка)?
borodich_dim
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 11:51

borodich_dim % на остаток капает реальными деньгами на счет 1-го числа, кешбек выводится на реальный счет, когда наберешь от 100 грн, за открытие карты по ссылке дают 50 грн кешбека
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 10:23

Що таке процентна ставка в монобанку 3,2% ???
olegfennych
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 12:45

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

olegfennych, это месячная процентная ставка за использование кредитными средствами, если карта "вышла" из льготного периода.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:32

Карту оформили но кредитный лемит не дали. Бросили 200 грн своих. Теперь не можем снять остаток. Почему?
irinazagor427
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:01

irinazagor427 а как снимаете? может интернет-лимит надо сменить?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:43

  irinazagor427 написав:Карту оформили но кредитный лемит не дали. Бросили 200 грн своих. Теперь не можем снять остаток. Почему?

Если снимаешь все 200 то конечно не снимешь - 0,5% комиссии при снятии наличных в банкомате.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:15

Недобанк

Любой штраф гаи , карта блокируется. Юмор конечно штраф 200грн, блок на 100000. Аваковская палиция доит водителей, дубилет со своей карточной х.ней , додаивает. А вообще и в мвд и в монобанке одна и таже база клиентов когда то частного привата. Мне вот навязывали сервис монобанка по телефону который только для привата использовался, больше этот тел нигде не засвечен был . Короче делаем выводы как обрабатываются наши персональные данные. Дал согласие на обработку готовся платить по поводу и без повода. А в принципе скатываемся в совок, . Чем меньше используешь типа продвинутых финансовых сервисов, тем спокойнее спишь. Карточка банка свидетельствует о слабоумии её Держателя. Учимся на чужих ошибках!!!!
dost1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:35

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  dost1980 написав:Любой штраф гаи , карта блокируется

А в чём проблема заплатить смешную сумму "штраф 200грн" если на счету "100000"?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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