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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 29 лют, 2020 14:46
10% на осттако средств и кэшбек -реальные деньги с возможностью вывода(обналичивания) или как на Привате на бонус-плюс(клубничка)?
Додано: Пон 02 бер, 2020 11:51
borodich_dim % на остаток капает реальными деньгами на счет 1-го числа, кешбек выводится на реальный счет, когда наберешь от 100 грн, за открытие карты по ссылке дают 50 грн кешбека
Кешбечные карты!
Додано: Сер 01 кві, 2020 12:45
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
olegfennych, это месячная процентная ставка за использование кредитными средствами, если карта "вышла" из льготного периода.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 21 кві, 2020 09:32
Карту оформили но кредитный лемит не дали. Бросили 200 грн своих. Теперь не можем снять остаток. Почему?
Додано: Вів 21 кві, 2020 10:01
irinazagor427 а как снимаете? может интернет-лимит надо сменить?
Кешбечные карты!
Додано: Вів 21 кві, 2020 10:43
Если снимаешь все 200 то конечно не снимешь - 0,5% комиссии при снятии наличных в банкомате.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:15
Недобанк
Любой штраф гаи , карта блокируется. Юмор конечно штраф 200грн, блок на 100000. Аваковская палиция доит водителей, дубилет со своей карточной х.ней , додаивает. А вообще и в мвд и в монобанке одна и таже база клиентов когда то частного привата. Мне вот навязывали сервис монобанка по телефону который только для привата использовался, больше этот тел нигде не засвечен был . Короче делаем выводы как обрабатываются наши персональные данные. Дал согласие на обработку готовся платить по поводу и без повода. А в принципе скатываемся в совок, . Чем меньше используешь типа продвинутых финансовых сервисов, тем спокойнее спишь. Карточка банка свидетельствует о слабоумии её Держателя. Учимся на чужих ошибках!!!!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:35
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
А в чём проблема заплатить смешную сумму "штраф 200грн" если на счету "100000"?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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