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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:58

  Stringer написав:
  vpchelko написав:Пол года использую монобанк. Пока лучше варианта не нашел. Коммуналку и налоги плачу без комиссии причем можно за счет кредитных.

Зачем же себя обкрадывать? Полно вариантов когда за коммуналку кешбек платят

скажите где?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:38

  vitaliian написав:
  Stringer написав:
  vpchelko написав:Пол года использую монобанк. Пока лучше варианта не нашел. Коммуналку и налоги плачу без комиссии причем можно за счет кредитных.

Зачем же себя обкрадывать? Полно вариантов когда за коммуналку кешбек платят

скажите где?

Изя, сибас, тазик
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:10

Сливают клиентскую базу! Будьте осторожны! В итоге мошенники переподвязали к карте свой номер телефона и пополнили с моей карты какой-то левый номер телефона! Позвонили мне по телефону и знали все мои данные!!, просили зайти на почту и подтвердить устройство, с которого был вход на карту, я его ОТКЛОНИЛА , но в итоге пока общалась с карты сделали перевод 890 грн на мобильный! В банке говорят "не может быть" или я, возможно, слишком долго отклоняла, обращайтесь в полицию, а чтоб анулировать карту погасите теперь эту задолженность..Пин-коды никому не передавала, карту и телефон не теряла.. В полицию, конечно, обратилась, но там вряд ли чем-то помогут... Так что спасибо, что только 890 грн потеряла... Вот и думайте теперь нужен ли вам такой "надежный" банк
ariadna3210
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:16

Зачем кликать на чём-то в фейковых письмах? Вот и накликали себе 890 гривен убытка.

Только при чем тут банк?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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