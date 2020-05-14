Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: Пон 25 тра, 2020 11:10

Сливают клиентскую базу! Будьте осторожны! В итоге мошенники переподвязали к карте свой номер телефона и пополнили с моей карты какой-то левый номер телефона! Позвонили мне по телефону и знали все мои данные!!, просили зайти на почту и подтвердить устройство, с которого был вход на карту, я его ОТКЛОНИЛА , но в итоге пока общалась с карты сделали перевод 890 грн на мобильный! В банке говорят "не может быть" или я, возможно, слишком долго отклоняла, обращайтесь в полицию, а чтоб анулировать карту погасите теперь эту задолженность..Пин-коды никому не передавала, карту и телефон не теряла.. В полицию, конечно, обратилась, но там вряд ли чем-то помогут... Так что спасибо, что только 890 грн потеряла... Вот и думайте теперь нужен ли вам такой "надежный" банк