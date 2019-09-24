RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:14

  hnhgjhgj написав:Помогите информацией! Сестра работаю на фрилансе, приводит по реферальной ссылке людей и с их заработка ей капают деньги. Монобанк блокнул карту и заморозил сумму последнего поступления, просит предоставить документы как источники получения средств. Сайт никаких документов естественно не выдает, да и если скажет что это доход - ей припишут штраф? Как можно обойти этот вопрос? Банк настойчиво спрашивает за что проводят расчет с ней. С целью чтоб она налоги заплатила?


Перед использованием надо почитать этот форум. И там написано что нельзя это использовать .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3186
З нами з: 22.12.16
Подякував: 227 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:57

Подскажите пожалуйста,как долго по времени,мои средства с заблокированной карты монобанка будут переведены на другую карту? Если я подала и оправила заявку, в 21.00?
ekkupirova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:05

  ekkupirova написав:Подскажите пожалуйста,как долго по времени,мои средства с заблокированной карты монобанка будут переведены на другую карту? Если я подала и оправила заявку, в 21.00?

Какую заявку? Монобанк запросил подтверждение источника средств и вы перевели остаток с карты монобанка на карту другого банка по номеру карты?
Bosstone
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 21.04.10
Подякував: 608 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:42

Bosstone это вбросы против мони)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:24

Добрый день. Являюсь клиентом монобанка с декабря 2017 г. Всегда положительная история. Но получить от банка. Но получить кредитный лимит от монобанка невозможно в принципе. Они только рекламируют что кредитный лимит до 100000 гривень, а на самом деле рассказывают, что он зависит от тысячи причин. Я спросил , что это за тысячи причин? На прямой линии с банком не смогли назвать и трёх. Короче это скорей маркетинговый ход, чем реально выдача кредитных средств. От ПБ у меня 80000 а у альфа банка при открытии карточки - 20000. Так смысл пользоваться монобанком?
lyutyy1957
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:12

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

lyutyy1957 написав:Добрый день. Являюсь клиентом монобанка с декабря 2017 г. Всегда положительная история. Но получить от банка. Но получить кредитный лимит от монобанка невозможно в принципе. Они только рекламируют что кредитный лимит до 100000 гривень, а на самом деле рассказывают, что он зависит от тысячи причин. Я спросил , что это за тысячи причин? На прямой линии с банком не смогли назвать и трёх. Короче это скорей маркетинговый ход, чем реально выдача кредитных средств. От ПБ у меня 80000 а у альфа банка при открытии карточки - 20000. Так смысл пользоваться монобанком?


Ну не понравились вы их скорингу. Получить в моно лимит элементарно, и дают весьма щедро. Факторы, по которым принимают решение о лимите, вам раскрывать никто не обязан
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27467
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6553 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:32

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

lyutyy1957, одним из факторов для Вас — большая кредитная нагрузка (наличие кредитных лимитов) в других банках.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 08.03.18
Подякував: 150 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:08

  MASolomko написав:lyutyy1957, одним из факторов для Вас — большая кредитная нагрузка (наличие кредитных лимитов) в других банках.

Если 1957 в нике - год выпуска клиента, то это тоже очень важный фактор при выдаче КЛ.
Son of Sun
 
Повідомлень: 722
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки 1, 2, 3
D2 » Сер 27 тра, 2020 13:09
26 1786
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 09:46
Stringer
Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
D2 » Вів 24 вер, 2019 19:42
2 337
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 21:17
Faceless
Finance.ua: Рейтинг дебетових карток 1, 2, 3
D2 » Сер 17 чер, 2020 16:13
28 1924
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 чер, 2020 13:20
polygon windows

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87333)
02.07.2020 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.