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Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:14
hnhgjhgj написав:
Помогите информацией! Сестра работаю на фрилансе, приводит по реферальной ссылке людей и с их заработка ей капают деньги. Монобанк блокнул карту и заморозил сумму последнего поступления, просит предоставить документы как источники получения средств. Сайт никаких документов естественно не выдает, да и если скажет что это доход - ей припишут штраф? Как можно обойти этот вопрос? Банк настойчиво спрашивает за что проводят расчет с ней. С целью чтоб она налоги заплатила?
Перед использованием надо почитать этот форум. И там написано что нельзя это использовать .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 20 чер, 2020 20:57
Подскажите пожалуйста,как долго по времени,мои средства с заблокированной карты монобанка будут переведены на другую карту? Если я подала и оправила заявку, в 21.00?
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ekkupirova
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Додано: Пон 22 чер, 2020 19:05
ekkupirova написав:
Подскажите пожалуйста,как долго по времени,мои средства с заблокированной карты монобанка будут переведены на другую карту? Если я подала и оправила заявку, в 21.00?
Какую заявку? Монобанк запросил подтверждение источника средств и вы перевели остаток с карты монобанка на карту другого банка по номеру карты?
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Bosstone
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Додано: Пон 22 чер, 2020 19:42
Bosstone это вбросы против мони)
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omb
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:24
Добрый день. Являюсь клиентом монобанка с декабря 2017 г. Всегда положительная история. Но получить от банка. Но получить кредитный лимит от монобанка невозможно в принципе. Они только рекламируют что кредитный лимит до 100000 гривень, а на самом деле рассказывают, что он зависит от тысячи причин. Я спросил , что это за тысячи причин? На прямой линии с банком не смогли назвать и трёх. Короче это скорей маркетинговый ход, чем реально выдача кредитных средств. От ПБ у меня 80000 а у альфа банка при открытии карточки - 20000. Так смысл пользоваться монобанком?
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lyutyy1957
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:12
lyutyy1957 написав:Добрый день. Являюсь клиентом монобанка с декабря 2017 г. Всегда положительная история. Но получить от банка. Но получить кредитный лимит от монобанка невозможно в принципе. Они только рекламируют что кредитный лимит до 100000 гривень, а на самом деле рассказывают, что он зависит от тысячи причин. Я спросил , что это за тысячи причин? На прямой линии с банком не смогли назвать и трёх. Короче это скорей маркетинговый ход, чем реально выдача кредитных средств. От ПБ у меня 80000 а у альфа банка при открытии карточки - 20000. Так смысл пользоваться монобанком?
Ну не понравились вы их скорингу. Получить в моно лимит элементарно, и дают весьма щедро. Факторы, по которым принимают решение о лимите, вам раскрывать никто не обязан
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Faceless
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:32
lyutyy1957, одним из факторов для Вас — большая кредитная нагрузка (наличие кредитных лимитов) в других банках.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Чет 02 лип, 2020 18:08
MASolomko написав:
lyutyy1957, одним из факторов для Вас — большая кредитная нагрузка (наличие кредитных лимитов) в других банках.
Если 1957 в нике - год выпуска клиента, то это тоже очень важный фактор при выдаче КЛ.
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Son of Sun
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