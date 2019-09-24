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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:29

Tamagoch ну так переводите с тех банков, которые не берут комиссию форвард, альфа и тд
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:02

  Tamagoch написав:пополнение наличными в глубокой опе, за время карантина все мои потоки нала вернулись в приват, потому что там терминалы есть и они работают, а этот iBox никому не нужен видимо, никто ими не занимается... печаль полнейшая... может у банка цель работать без отделений и без кэша, тогда да - ждите когда будут с других карт переводить, только какой смысл в этом, терять на комиссиях?

Вообще ничего не понял, что у Вас не получается? В 4 разных iBox'ах пополнял, нигде никаких проблем.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:04

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Наверное просто руки не оттуда у человека.

Пополнял карту на залимитную сумму о которой было столько разговоров в апреле: успешно пополнил карту через айбокс.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:10

  Tamagoch написав:пополнение наличными в глубокой опе, за время карантина все мои потоки нала вернулись в приват, потому что там терминалы есть и они работают, а этот iBox никому не нужен видимо, никто ими не занимается... печаль полнейшая... может у банка цель работать без отделений и без кэша, тогда да - ждите когда будут с других карт переводить, только какой смысл в этом, терять на комиссиях?

Вообще-то карту моно можно пополнять в терминалах привата.
И от суммы 1000грн получается вообще бесплатно, т.к. моно компенсирует 0,5% комиса
Украина - богатая страна!
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