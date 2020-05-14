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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:29
Tamagoch ну так переводите с тех банков, которые не берут комиссию форвард, альфа и тд
Кешбечные карты!
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:02
Вообще ничего не понял, что у Вас не получается? В 4 разных iBox'ах пополнял, нигде никаких проблем.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:04
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Наверное просто руки не оттуда у человека.
Пополнял карту на залимитную сумму о которой было столько разговоров в апреле: успешно пополнил карту через айбокс.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:10
Вообще-то карту моно можно пополнять в терминалах привата.
И от суммы 1000грн получается вообще бесплатно, т.к. моно компенсирует 0,5% комиса
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:45
ludmilaangelovskaya26@gmail.com
Добрый день. Меня зовут Людмила и я хочу поделится опытом сотрудничества с моно банком. А именно проблемы которые он создал для меня и родных. Так как на роботе я зарабатываю не много мне помогают из за границы родственники раз в месяц иногда раз в три месяца. В нашем случаи я подумала сэкономить на процентах и попросила не переводить платежными система типа вестерна... попросила перевести на счет моно банка на евро карту и это была моя большая ОШИБКА !!! мне перевели 1090евро и зразу с моно банка попросили документы откуда у меня эти деньги, попросили предоставить документы о переводе и так я предоставила все имеющиеся документы ( перевод был сделан из приложения польского банка и квитанции в электронном виде ) на что моно банк сказал этого не достаточно. Естественно что надо ... Договор есть между человеком который вам помог... это было очень познавательно ведь между людьми родственниками и их друзьями должен быть оказывается договор о помощи ... Мы любезно предоставили договор... и вопрос не решился .... Договор читают уже несколько недель ... на вопрос когда можно будет воспользоваться своими деньгами - ответ - по результатам проверки документов - (((
Это длится 2 месяца
моно банк может и хороший банк но они в моем случаи издеваются на до моей семей деньги наши почти закончились за коммуналку долги ... я денег забрать не могу в суд идти денег нет ...
Простите наболело... ничего не могу сделать ... плачу и понимаю никому мы ненужны...
Простите за эмоции
Додано: Сер 12 сер, 2020 14:29
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
А где здесь про карту?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 12 сер, 2020 14:36
finuser404
Напишите Владиславу.
Ну или кому-то из топов, например, Олегу Гороховскому в комментах
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