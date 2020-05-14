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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 18192021>
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:29

Tamagoch ну так переводите с тех банков, которые не берут комиссию форвард, альфа и тд
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:02

  Tamagoch написав:пополнение наличными в глубокой опе, за время карантина все мои потоки нала вернулись в приват, потому что там терминалы есть и они работают, а этот iBox никому не нужен видимо, никто ими не занимается... печаль полнейшая... может у банка цель работать без отделений и без кэша, тогда да - ждите когда будут с других карт переводить, только какой смысл в этом, терять на комиссиях?

Вообще ничего не понял, что у Вас не получается? В 4 разных iBox'ах пополнял, нигде никаких проблем.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:04

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Наверное просто руки не оттуда у человека.

Пополнял карту на залимитную сумму о которой было столько разговоров в апреле: успешно пополнил карту через айбокс.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:10

  Tamagoch написав:пополнение наличными в глубокой опе, за время карантина все мои потоки нала вернулись в приват, потому что там терминалы есть и они работают, а этот iBox никому не нужен видимо, никто ими не занимается... печаль полнейшая... может у банка цель работать без отделений и без кэша, тогда да - ждите когда будут с других карт переводить, только какой смысл в этом, терять на комиссиях?

Вообще-то карту моно можно пополнять в терминалах привата.
И от суммы 1000грн получается вообще бесплатно, т.к. моно компенсирует 0,5% комиса
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:45

ludmilaangelovskaya26@gmail.com
Добрый день. Меня зовут Людмила и я хочу поделится опытом сотрудничества с моно банком. А именно проблемы которые он создал для меня и родных. Так как на роботе я зарабатываю не много мне помогают из за границы родственники раз в месяц иногда раз в три месяца. В нашем случаи я подумала сэкономить на процентах и попросила не переводить платежными система типа вестерна... попросила перевести на счет моно банка на евро карту и это была моя большая ОШИБКА !!! мне перевели 1090евро и зразу с моно банка попросили документы откуда у меня эти деньги, попросили предоставить документы о переводе и так я предоставила все имеющиеся документы ( перевод был сделан из приложения польского банка и квитанции в электронном виде ) на что моно банк сказал этого не достаточно. Естественно что надо ... Договор есть между человеком который вам помог... это было очень познавательно ведь между людьми родственниками и их друзьями должен быть оказывается договор о помощи ... Мы любезно предоставили договор... и вопрос не решился .... Договор читают уже несколько недель ... на вопрос когда можно будет воспользоваться своими деньгами - ответ - по результатам проверки документов - (((
Это длится 2 месяца
моно банк может и хороший банк но они в моем случаи издеваются на до моей семей деньги наши почти закончились за коммуналку долги ... я денег забрать не могу в суд идти денег нет ...
Простите наболело... ничего не могу сделать ... плачу и понимаю никому мы ненужны...
Простите за эмоции
finuser404
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:29

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

А где здесь про карту?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:36

finuser404
Напишите Владиславу. https://www.facebook.com/profile.php?id=100009212356024
Ну или кому-то из топов, например, Олегу Гороховскому в комментах
https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:48

Bosstone когда с первого коментария сразу резкий негатив - велика вероятность простого вброса :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:29

  omb написав:Bosstone когда с первого коментария сразу резкий негатив - велика вероятность простого вброса :)

Ситуация может быть вполне реальна.

Если у человека нет поступлений на карту, или они минимальны (судя по жалобам на тяжелое финансовое положение) - вполне понятно почему банк заинтересовало поступление в три средних зарплаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:35

Если у человека проблема с банком, и он ищет советы и способы решения проблемы на форуме, то какая ветка первой бросается в глаза? "Обслуговування в українських банках" или "Кредитні картки"?
ykrkozak
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  #<1 ... 18192021>
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