Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: Сер 12 сер, 2020 11:45

Добрый день. Меня зовут Людмила и я хочу поделится опытом сотрудничества с моно банком. А именно проблемы которые он создал для меня и родных. Так как на роботе я зарабатываю не много мне помогают из за границы родственники раз в месяц иногда раз в три месяца. В нашем случаи я подумала сэкономить на процентах и попросила не переводить платежными система типа вестерна... попросила перевести на счет моно банка на евро карту и это была моя большая ОШИБКА !!! мне перевели 1090евро и зразу с моно банка попросили документы откуда у меня эти деньги, попросили предоставить документы о переводе и так я предоставила все имеющиеся документы ( перевод был сделан из приложения польского банка и квитанции в электронном виде ) на что моно банк сказал этого не достаточно. Естественно что надо ... Договор есть между человеком который вам помог... это было очень познавательно ведь между людьми родственниками и их друзьями должен быть оказывается договор о помощи ... Мы любезно предоставили договор... и вопрос не решился .... Договор читают уже несколько недель ... на вопрос когда можно будет воспользоваться своими деньгами - ответ - по результатам проверки документов - (((Это длится 2 месяцамоно банк может и хороший банк но они в моем случаи издеваются на до моей семей деньги наши почти закончились за коммуналку долги ... я денег забрать не могу в суд идти денег нет ...Простите наболело... ничего не могу сделать ... плачу и понимаю никому мы ненужны...Простите за эмоции